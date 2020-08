Top 5 des alternatives à TikTok en 2020

Follow on Twitter

TikTok est sous la surveillance de plusieurs gouvernements et son existence pourrait donc être menacée. Voici donc quelques alternatives pour vous permettre de continuer à créer du contenu vidéo de styles TikTok.

TikTok est l’une des applications les plus populaires, mais ses origines chinoises l’ont placée dans la ligne de mire de plusieurs gouvernements, de sorte que l’application pourrait être interdite dans plus d’un pays.

Récemment, l’Inde l’a interdit, et les États-Unis et l’Australie envisagent également de le bloquer, car les gouvernements craignent que le gouvernement chinois n’influence la demande.

La popularité de TikTok a grimpé en flèche l’année dernière, mais l’application a reçu un coup de pouce en raison de la pandémie de coronavirus.

L’application, propriété de ByteDance, a été téléchargée plus de 2 milliards de fois, selon le cabinet d’études de marché Sensor Tower, et 623 millions de ces téléchargements ont eu lieu au cours du seul premier semestre de l’année.

Si vous faites partie de la communauté TikToker et que vous craignez que l’application disparaisse dans un avenir proche, nous vous indiquons quelles applications pourraient combler le vide que pourrait laisser l’application vidéo courte.

Dubsmash

Dubsmash est l’une des options les plus simples à utiliser. En gros, vous devez choisir la bande son que vous voulez, enregistrer votre vidéo de danse ou de synchronisation labiale et la télécharger sur la plateforme.

Dubsmash dispose de quelques filtres, d’un timer – et tout comme TikTok – vous pouvez faire plusieurs coupes lors de l’enregistrement de votre vidéo.

Une fois votre enregistrement terminé, l’application vous permet d’ajouter du texte ou un sondage avant la publication.

Cependant, Dubsmash est un peu court en ce qui concerne les fonctionnalités de montage, mais c’est une très bonne alternative à envisager.

Funimate

Funimate est un très bon outil de montage vidéo pour les réseaux sociaux, bien qu’il soit un peu court en tant que plateforme sociale, si on le compare à TikTok.

L’application Funimate dispose d’une grande variété d’outils d’édition, tels que l’ajout d’effets, de filtres, de transitions, la modification des couleurs, l’ajout de texte, la duplication de plans, la rotation des images et bien d’autres options, et est très facile à utiliser.

Cependant, plusieurs outils et filtres font partie de la version Pro de l’application qui coûte 2,99 $US par semaine, et par rapport à d’autres applications, le catalogue musical de Funimate n’est pas très varié.

Likee

Il ressemble à TikTok, fonctionne comme TikTok, et comme TikTok a déjà été interdit en Inde pour des raisons de protection de la vie privée.

Il s’agit de Likee, une application axée sur la création et le montage vidéo avec une interface permettant d’enregistrer et de monter des vidéos presque comme TikTok.

En outre, la navigation et l’interaction au sein de la plate-forme sont également très similaires.

Toutefois, contrairement à d’autres applications, Likee possède quelques caractéristiques supplémentaires qui lui donnent un avantage supplémentaire.

Par exemple, il dispose de filtres à maquillage et de microchirurgie, ce qui vous permet de modifier tous les aspects de votre visage, si vous le souhaitez.

En plus des autocollants, filtres et autres outils d’édition – ainsi que la possibilité de créer des vidéos en direct – Likee comprend également des filtres « Music Magic » pour ajouter des effets spéciaux à vos vidéos qui bougent au rythme de la musique.

Triller

Pour vous permettre de créer vos propres clips musicaux et de rejoindre les tendances sociales, Triller est une application qui a été téléchargée à 120 millions d’exemplaires et dont l’interface est facile à naviguer.

Elle offre plusieurs options musicales, plus de 100 filtres et des possibilités de montage de vos vidéos.

En plus des fonctions de montage de base que l’on trouve dans presque toutes les applications mentionnées ci-dessus, Triller comporte un bouton « Random », qui permet de créer un montage aléatoire de votre vidéo, si vous avez besoin de faire preuve de créativité.

Enfin, si vous aimez la création de vidéos de type vlogger ou si vous souhaitez simplement donner une touche supplémentaire aux vidéos que vous téléchargez sur d’autres réseaux sociaux, Triller pourrait être l’application que vous recherchez.

Voici une vidéo illustrative -créée par Triller- qui montre à quel point il est facile de créer des vidéos pour vos réseaux sociaux.

Instagram Reels

Avec Instagram Reels, vous pouvez enregistrer et éditer des vidéos dans le style de TikTok, et il a l’avantage que Reels ne sera pas une application supplémentaire, mais sera intégrée à Instagram, une application qui compte actuellement plus d’un milliard d’utilisateurs.

Instagram Reels vous permet d’enregistrer, de faire une pause, d’utiliser une minuterie, de modifier la vitesse de la vidéo, d’ajouter de la musique et de superposer l’enregistrement précédent à titre de guide ; la courbe d’apprentissage serait donc presque inexistante, si vous êtes déjà un utilisateur de TikTok.

Les Reels sont actuellement disponibles en France, en Allemagne, au Brésil et en Inde.

Selon Facebook, la fonction Reels sera intégrée à Instagram début août aux États-Unis « et dans d’autres pays ».