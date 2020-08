Google Pixel 4A : le site officiel de Google annonce un nouveau Pixel pour le 3 août

Follow on Twitter

Enfin, le tant attendu Pixel 4A a une date de sortie. Le 3 août 2020, il sera officiellement préréglé, ou du moins c’est ce que montre le site officiel de Google.

En principe plusieurs fois retardé à cause du COVID-19, tout indique que le téléphone économique de Google sera une réalité dans les prochains jours.

L’annonce officielle en tant que telle n’est pas encore vraiment là. Cependant, le site web de la boutique Google a une nouvelle page qui révèle la date d’un prochain lancement.

Si l’on considère que le Pixel 4A est le téléphone de Google dont on a le plus parlé ces derniers mois, tout indique qu’il s’agit de l’appareil de choix.

La page semble être en construction pour le moment, mais elle montre la silhouette d’un téléphone, la date du 3 août et un message qui dit « Juste ce que vous attendiez d’un téléphone ».

La date et le message sont cryptés lorsque vous ouvrez la page, mais il existe une astuce pour la déverrouiller.

Nous devons appuyer sur les blocs qui barrent le texte pour changer la couleur jusqu’à ce qu’ils correspondent au logo Google : bleu, rouge, jaune, bleu, vert et rouge.

Une fois les couleurs en ordre, les blocs seront convertis en texte et la date apparaîtra.

Que peut-on attendre de Google Pixel 4A

En tant que modèle plus léger du Pixel 4 XL, certaines caractéristiques réduites sont attendues de ce Pixel 4A pour tenir compte de son prix.

Au cours de ces derniers mois, plusieurs rumeurs et fuites nous ont permis d’avoir une idée générale des caractéristiques qu’il apportera et de sa conception.

Il aura probablement un panneau de 5,81 pouces avec une résolution de 1080 x 2340 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Cet écran aura un trou dans un coin pour faire place à la caméra frontale.

Quelque chose que nous avons pu voir dans une fuite du magasin canadien de Google où la première image officielle est apparue.

Sur cette même image, vous pouvez voir le module au dos pour un seul appareil photo et un seul flash. Les caméras sont de 8 MP pour l’avant et de 12,2 MP pour l’arrière.

Si l’on se place à l’intérieur du Pixel 4A, on dispose d’une batterie de 3 090 mAh qui alimente un processeur Qualcomm Snapdragon 730. Sa capacité de stockage semble limitée à 64 Go alors que sa RAM reste à 6 Go.

Sinon, il semble avoir une prise de 3,5 mm et un connecteur USB-C pour le chargement et la transmission de données.

Il y a plus de détails sur son apparence extérieure dans les rendus qui ont été publiés au téléphone.

Tout cela en échange, en théorie, de 399 ou 349 euros.