L’application Android qui a généré le plus d’argent en 2020 n’est pas Tinder

Cela nous a rendus fous parce que nous ne nous y attendions pas. Nous pensions que ce serait quelque chose comme Fortnite ou Tinder, mais ce n’était pas le cas : Google One, l’équivalent Amazon Prime du géant Mountain View est devenu l’application la plus rentable du monde Android au cours du premier semestre 2020.

Pour la première fois, selon la société Sensor Tower, l’application Google One est devenue la plus lucrative du Play Store. Tinder continue de gagner dans le classement général qui relie l’App Store d’Apple au Play Store de Google, avec 433 millions de dollars de gains payés par tous les célibataires désespérés du monde.

Mais sur le marché Android, Google One est la reine des applications même si nous n’avons pas de données exactes sur les revenus.

Google One

Un abonnement à Google One coûte 19,99 $ par an, soit un total de 100 Go de stockage dans le nuage. Les utilisateurs de Google disposent d’un service de base de 15 Go. Il existe des options allant jusqu’à 30 To, ce qui représente un coût énorme de 3 000 dollars par an.

Pour que Google One atteigne le sommet, il faudrait qu’au moins 10 millions d’utilisateurs d’Android se soient abonnés au cours des six derniers mois (55 000 par jour), ce qui est impressionnant, mais ne représente que 1% de tous les utilisateurs d’Android

Google One vous permet d’ajouter cinq membres de votre famille, de parler à des experts Google et d’obtenir de meilleurs prix sur les services Google comme les réservations d’hôtel et les crédits Google Play.

Toutefois, contrairement à Amazon Prime, elle ne propose pas YouTube Premium ou YouTube Music, qui coûtent toujours de l’argent.