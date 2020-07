Une grande pluie d’astéroïdes a frappé la Terre et la Lune il y a 800 millions d’années

Des chercheurs de l’université d’Osaka, au Japon, ont découvert grâce à l’étude des cratères de la Lune que la surface du satellite terrestre a subi une pluie d’astéroïdes il y a environ 800 millions d’années.

Tout au long de l’histoire ancienne de la Terre, notre planète a été bombardée de divers objets étranges, dont certains ont pu déclencher des événements importants qui ont façonné cet endroit que nous appelons aujourd’hui notre maison.

Selon une nouvelle étude, l’un de ces incidents a été une énorme pluie d’astéroïdes qui a bombardé la Terre et la Lune il y a 800 millions d’années.

Lors de cette pluie monstrueuse, les astéroïdes qui sont entrés en collision avec la Terre étaient beaucoup plus gros que l’astéroïde responsable de l’extinction des dinosaures il y a 66 millions d’années, estiment les chercheurs.

Il est également prouvé qu’une pluie d’astéroïdes qui a touché la Terre il y a 470 millions d’années a pu provoquer une baisse du niveau de la mer, des conditions glaciales et contribuer à la biodiversité.

Si l’on remonte 66 millions d’années en arrière, le cratère d’impact de Chicxulub, sous la péninsule du Yucatan au Mexique et situé en haute mer près de la ville de Chicxulub, s’est formé lorsqu’une grosse météorite de 10,9 à 80,9 kilomètres de diamètre a frappé la Terre.

Cependant, cet événement récemment découvert, qui s’est produit il y a 800 millions d’années, a impliqué une pluie d’astéroïdes dont la masse totale était entre 30 et 60 fois celle de l’astéroïde qui a créé Chicxulub.

Cet impact s’est produit avant la période cryogénique, il y a entre 635 millions et 720 millions d’années, lorsque la Terre était recouverte de déserts gelés. C’était une époque de grands changements environnementaux et biologiques, ont déclaré les chercheurs.

L’étude a été publiée mardi dans la revue Nature Communications.

Elle suggère « qu’il n’est pas étrange qu’une pluie d’astéroïdes il y a 800 millions d’années ait déclenché l’ère glaciaire, car un flux massique total il y a 800 millions d’années est 10 à 100 fois plus important que celui de l’impact de Chicxulub et/ou d’une pluie de météores il y a 470 millions d’années », a déclaré Kentaro Terada, auteur principal de l’étude et professeur à l’université d’Osaka au Japon, dans un courriel.

L’histoire racontée par les cratères lunaires

En raison de l’érosion et du revêtement qui se produisent sur Terre à cause des volcans et d’autres processus géologiques, il est difficile pour les scientifiques d’étudier comment notre planète a été touchée par les astéroïdes dans le passé et quand ils se sont produits. Les chercheurs pensent que tous les cratères d’impact sur la Terre avant 600 millions d’années ont été effacés.

C’est pourquoi la Lune, qui est restée en grande partie inchangée par l’érosion et l’altération, a fourni aux scientifiques une voie alternative fructueuse pour étudier les cratères et reconstituer l’histoire commune de la Terre et de la Lune.

Dans cette nouvelle étude, les chercheurs ont utilisé les données recueillies par l’orbiteur lunaire Kaguya de l’Agence spatiale japonaise. Sur les 59 cratères de la Lune que les chercheurs ont observés et qui avaient un diamètre supérieur à 20 kilomètres, huit d’entre eux semblent s’être formés en même temps. Cela inclut le cratère Copernicus, qui a un diamètre de 93 km.

Les astronautes d’Apollo 12, la deuxième mission habitée à se poser sur la Lune, ont prélevé des échantillons de ce qu’ils croyaient être du matériel éjecté du cratère Copernicus lors de sa création. Les échantillons, qu’ils ont collectés après leur atterrissage le 19 novembre 1969, ont été datés d’il y a 800 millions d’années, selon la NASA.

Ces huit cratères se sont probablement formés simultanément lorsqu’un astéroïde de 100 kilomètres de diamètre s’est brisé, percutant à la fois la Terre et la Lune.

Avez-vous déterminé la configuration de la vie sur Terre ?

Pendant la pluie d’astéroïdes, une grande quantité de phosphore a été laissée sur la Terre et « de grandes quantités d’éléments volatils tels que le carbone, l’azote et l’eau ont été laissées à la surface de la lune sèche », a déclaré M. Terada.

Le phosphore aurait pu agir comme un élément nutritionnel pour favoriser la croissance des algues sur Terre, a déclaré M. Terada. Il est également possible que l’arrivée d’éléments par le biais d’astéroïdes sur Terre ait « influencé les cycles biogéochimiques marins, les graves perturbations du système climatique terrestre et l’apparition d’animaux », écrivent les auteurs de l’étude.

L’astéroïde Eulalia, un astéroïde de type C dans la ceinture d’astéroïdes de Mars-Jupiter, pourrait avoir causé la pluie d’astéroïdes, ont théorisé les chercheurs. Les astéroïdes de type C contiennent du carbone et sont les astéroïdes les plus courants dans notre système solaire.

Eulalia pourrait être le corps principal de Ryugu, un astéroïde exploré et échantillonné par la mission japonaise Hayabusa2. Les échantillons de l’astéroïde sont actuellement en route vers la Terre. Ryugu est un astéroïde en forme de tas de débris qui tourne. Un astéroïde de pile de débris est un groupe de roches maintenues ensemble par la gravité plutôt que des objets individuels.

Il y a des similitudes entre Eulalia et la surface de Ryugu qui suggèrent que Ryugu pourrait avoir fait partie d’Eulalia.

Si quelque chose a provoqué la rupture d’Eulalia, avec des fragments se détachant et formant des astéroïdes séparés, il est possible que cela ait créé une pluie d’astéroïdes qui a touché la Terre et la Lune, tout en créant des astéroïdes proches de la Terre.

Terada, membre de la première équipe de caractérisation des échantillons de Ryugu, aidera à dater les échantillons de Ryugu retournés, ce qui pourrait confirmer leur « parent » et déterminer s’il a été créé pendant cet événement de perturbation de l’astéroïde.

« Si l’échantillon de Ryugu atteint l’âge de 800 millions d’années, je serai très enthousiaste », a déclaré M. Terada.