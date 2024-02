Sécurisez votre PC : Solutions efficaces contre les bugs de Windows 10 et 11

Face aux récents bugs de Windows 10 et 11, cet article offre des conseils pratiques pour sécuriser et optimiser votre PC sans risque.

Optimisation de votre PC face aux récentes mises à jour de Windows 10 et 11 : précautions et solutions Les récentes actualisations de Windows suscitent des perturbations, notamment au sein de la barre des tâches et de l’explorateur de fichiers

L’écosystème Windows 10 et 11 est actuellement secoué par des retours d’utilisateurs faisant état de dysfonctionnements suite à l’adoption de la dernière mise à jour du système. Les incidences de ces mises à jour se manifestent surtout au niveau de la barre des tâches et de l’explorateur de fichiers, compromettant, dans certains cas, leur accès et leur usage.

Les plateformes communautaires telles que les forums officiels de Windows et Reddit voient se multiplier les témoignages d’utilisateurs confrontés à ces désagréments depuis le lancement de la mise à jour de février 2024. Ces perturbations, allant jusqu’à entraver l’installation, ont poussé plusieurs à révoquer cette mise à jour afin de préserver la fonctionnalité de leurs dispositifs.

Détection et gestion des anomalies sous Windows 10 et 11 Les identifiants des mises à jour problématiques sont KB5034763 pour Windows 10 et KB5034765 pour Windows 11, désignant les actualisations de février.

Les usagers ont rapporté des dysfonctionnements principalement au niveau de la barre des tâches, où les icônes de gestion du Wifi, du Bluetooth et du volume étaient absents, l’accès à ces fonctionnalités ne s’effectuant que via des raccourcis clavier. Un problème encore plus critique a été signalé avec la disparition complète de la barre des tâches, empêchant même la saisie du PIN de connexion.

Par ailleurs, un message d’erreur signalant un souci de mémoire système apparaît lors de l’ouverture de l’Explorateur de Fichiers, sans proposer de solution pour le résoudre. Cette anomalie nécessite un redémarrage de l’explorateur, qui s’accompagne de la disparition de la barre des tâches.

Les détenteurs de Windows 11 rencontrent des difficultés plus sévères, certains n’ayant pas réussi à procéder à l’installation de la mise à jour, bloquée par trois erreurs distinctes. Microsoft, informé de ces complications, devrait rapidement mettre à disposition un correctif pour pallier ces désordres et faciliter le déploiement serein de la mise à jour.

En attendant, il est suggéré aux personnes ayant installé la mise à jour problématique de la désinstaller via Windows Update et de redémarrer leur ordinateur, une procédure temporaire permettant de retrouver une performance optimale jusqu’à la diffusion d’une version rectifiée par Microsoft.

Les ajustements de la dernière mise à jour Windows Les récentes difficultés soulevées par cette version proviennent des efforts intensifs de Microsoft pour corriger d’autres anomalies au sein de l’Explorateur de fichiers. Selon le blog officiel de Windows, l’actualisation du 13 février se concentre sur plusieurs améliorations notables :

Optimisation de la rapidité des annonces du Narrateur avec des voix naturelles.

Résolution d’un dysfonctionnement d’explorer.exe pouvant survenir lors du redémarrage ou de l’arrêt d’un système connecté à un périphérique externe.

Amélioration de la sécurité dans le processus de téléchargement des métadonnées via HTTPS pour Windows et Internet Services (WMIS).

Sécurité renforcée contre les vulnérabilités de Windows Defender Trend Micro, acteur majeur de la cybersécurité, a mis en lumière une vulnérabilité critique dans Windows Defender exploitée par des cybercriminels pour compromettre la sécurité des utilisateurs.

Cette faille, une vulnérabilité de type jour zéro, permettait de contourner le mécanisme de protection Windows Defender SmartScreen. Ce défaut ouvrait la porte à diverses attaques malveillantes, y compris l’infection par le troyen DarkMe, destiné au vol de données et à la demande de rançon. Microsoft a, néanmoins, réagi en proposant un correctif destiné à contrer cette faille.