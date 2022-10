La minuscule sonde lunaire CAPSTONE de la NASA a enfin cessé de culbuter dans l’espace

Au cours de ce qui a été par ailleurs un voyage difficile, le vaisseau spatial Capstone, qui est une composante du programme Artemis de la NASA axé sur la lune, a reçu quelques informations encourageantes. Après avoir subi un important contretemps technique en septembre, la NASA a annoncé vendredi que le vaisseau spatial avait cessé de culbuter.

La sonde CAPSTONE, qui se dirige vers la Lune, commence à passer sous le contrôle de la NASA.

Après avoir reçu des instructions du centre de contrôle au sol, CAPSTONE, de la taille d’un four à micro-ondes, s’est mis à culbuter en orbite cislunaire depuis la mise à feu de son moteur le 8 septembre. Depuis l’incident, le vaisseau spatial était en mode de sécurité depuis un mois.

Selon une mise à jour publiée sur le blog Artemis de la NASA (s’ouvre dans un nouvel onglet), la commande effectuée le vendredi 7 octobre a permis de « franchir un obstacle majeur vers le retour du vaisseau spatial à des opérations régulières. » (La mission CAPSTONE est un éclaireur pour l’orbite de la future station spatiale Gateway de la NASA, qui fournira un soutien aux opérations lunaires dans le cadre du programme Artemis).

Le vaisseau spatial de 55 livres (25 kilogrammes) a rencontré des difficultés pour la première fois en raison d’un « problème lié à une valve dans l’un des huit propulseurs du vaisseau spatial », selon la NASA. Ils ont également noté que l’un de ces propulseurs était partiellement ouvert, ce qui l’a fait tourner. Avant que le cubesat n’arrive sur la Lune le 13 novembre, l’équipage fait des progrès significatifs vers l’achèvement de sa stratégie de récupération.

La NASA et la société Advanced Space du Colorado, qui exploite le vaisseau spatial pour le compte de l’agence, ont déclaré que les ingénieurs maîtrisent désormais le lacet, le tangage et le roulis (les trois axes d’orientation d’un vaisseau) pour contrôler la position du cubesat dans l’espace après avoir examiné la télémétrie de CAPSTONE et d’autres informations d’observation.

Selon la NASA, « CAPSTONE a maintenant orienté ses panneaux solaires vers le soleil et modifié le pointage de ses antennes afin d’obtenir une meilleure connexion de données avec la Terre », ce qui permettra probablement d’effectuer des commandes supplémentaires qui stabiliseront encore davantage le vaisseau spatial.

L’agence gouvernementale a toutefois pris des précautions quant au succès de la mission en notant que les risques associés à cette seule procédure étaient « significatifs » et que des ajustements supplémentaires pourraient être nécessaires pour éviter que la valve du propulseur partiellement ouverte n’interfère une fois de plus avec la position de CAPSTONE dans l’espace.

La NASA a souligné que malgré cela, le vaisseau spatial « reste sur la bonne voie » pour occuper et décrire une orbite halo lunaire quasi rectiligne (NRHO) afin d’évaluer sa stabilité avant l’arrivée de la Porte dans quelques années.

Selon la mise à jour de CAPSTONE (s’ouvre dans un nouvel onglet), publiée vendredi par l’entreprise elle-même, Advanced Space a effectué un certain nombre de tests du vaisseau spatial ainsi que des simulations au sol avant de tenter la récupération.

L’entreprise a également déclaré qu’elle se consacrait à l’assistance du vaisseau spatial en vue des « événements importants à venir » et au dépannage de la fermeture de la valve afin de « réduire davantage le danger des futures opérations propulsives. »

Pendant cette phase difficile du projet, l’équipe de la mission CAPSTONE tient à exprimer sa gratitude aux supporters publics et privés qui l’ont aidée tout au long de son parcours. a ajouté la terminologie spatiale avancée.

CAPSTONE, qui est un acronyme signifiant Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment, a été lancé au sommet d’une fusée Electron de Rocket Lab le 28 juin. Depuis lors, il a surmonté avec succès un autre défi technique important.

Le 4 juillet, l’engin spatial a perdu toute sa puissance peu après sa séparation du bus spatial Photon exploité par Rocket Lab. Le problème a été causé par une commande mal formatée, et les ingénieurs ont pu le corriger efficacement le jour suivant.