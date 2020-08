La chaîne Téléfoot déjà disponible sur les smartphones Apple

La chaîne sportive Téléfoot, propriété du groupe télévisuel Mediapro, pourrait bien redistribuer les cartes de la diffusion du foot en France. Pendant que les accords entre les opérateurs piétinent, la chaîne est déjà disponible sur l’Apple Store.

Alors que le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, respectivement finaliste et demi-finaliste de la compétition, ont réalisé un parcours plus qu’honorable, la Ligue 1 a profité d’une mise en lumière inédite. Et ce n’est pas la sortie imminente d’une nouvelle chaîne de télévision intégralement dédiée au football qui fera redescendre la frénésie qui entoure le championnat de France.

Téléfoot, chaîne du groupe Mediapro, spécialiste de l’audiovisuel basé en Espagne, possède désormais les droits TV de la Ligue 1 Uber Eats. Dans sa version la plus abordable réservée à l’usage sur mobile, Téléfoot est disponible pour 14,90€.

Pour ceux souhaitant se contenter de cette offre, il est d’ores et déjà possible d’en profiter sur les produits Apple tels que les iPhone et les iPad, l’application étant accessible sur l’App Store. De la même manière, les appareils Android peuvent eux aussi en profiter, l’application étant depuis peu apparue sur le Google Play Store.

Alors que le championnat de France de football est sur le point de reprendre, la chaîne du groupe Médiapro, bien que disponible sur les smartphones, en est encore au stade des négociations avec les opérateurs.

Pour l’heure, il faut dire que seulement deux fournisseurs d’accès à Internet ont trouvé un terrain d’entente avec la chaîne sportive. Les passionnés du ballon rond souhaitant bénéficier d’une box internet avec Téléfoot inclus ne peuvent pour le moment s’orienter que vers les offres SFR, RED by SFR et Bouygues Telecom.

Dans la mesure où cette nouvelle chaîne TV diffusera 8 matchs de Ligue 1 sur 10 par journée et l’intégralité de la Ligue des Champions, il est légitime pour les fans de football abonnés à Orange ou Free de s’agacer.

À l’heure où la Ligue 1 est sur le point de reprendre ses droits, l’ex-France Télécom n’a toujours pas réussi à sceller un accord avec le groupe Mediapro. En ce qui concerne Free, le problème est ailleurs.

Le groupe de Xavier Niel possède actuellement les droits de diffusion de 30 minutes de chaque match de Ligue 1 grâce à sa nouvelle application. Un accord coûtant tout de même 50 millions d’euros que le dernier opérateur des télécommunications souhaite rentabiliser.

Enfin, s’il n’est pas impossible pour les abonnés Freebox de voir la chaîne débarquer sur leur décodeur TV, rien n’est moins sûr pour les abonnés à Canal+. Les relations entre Vivendi et Mediapro étant plus que tendues, il est en effet peu probable de voir un accord entre les deux groupes émerger pour la diffusion de Téléfoot sur les chaînes du groupe Canal.