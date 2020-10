La NASA est à la recherche de la fuite d’air à bord de l’ISS

L’administration nationale américaine de l’aéronautique et de l’espace (NASA) a ordonné que les trois membres de l’équipage de la Station spatiale internationale soient confinés dans le module russe Zvezda du 25 au 27 septembre, alors que celui-ci s’efforce de trouver la source d’une fuite d’air persistante dans le laboratoire orbital.

Toutes les trappes de la station ont été fermées pour permettre aux contrôleurs de mission de surveiller la pression de l’air dans chaque module de l’ISS. Ce n’est pas la première fois que la NASA ordonne la fermeture des écoutilles. Auparavant, elle avait essayé de détecter le site de la fuite au cours d’un week-end d’août 2020.

Avant que l’astronaute américain et commandant de l’ISS Chris Cassidy ne rejoigne ses collègues Ivan Vagner et Anatoli Ivanishin, l’équipage a passé toute la journée du 25 septembre à rassembler des objets pour l’isolement. Les écoutilles ont été fermées à la fin de leur journée de travail, a rapporté l’agence spatiale américaine.

Le 24 septembre, la National Aeronautics and Space Administration américaine a ordonné à l’équipage de réinspecter plusieurs fenêtres, joints et valves avec des détecteurs spécialisés.

La fuite ne représente pas un danger immédiat pour l’équipage. Malgré les efforts pour trouver où l’air fuit, « il n’y a encore rien de concluant, alors nous recommençons », a déclaré Daniel Huot, porte-parole de la NASA, dans un e-mail à Bloomberg.

Une année entière à chercher la fuite, ce n’est pas long ?

Cette fuite a été détectée dès septembre 2019. À l’époque, la NASA considérait que la fuite d’air n’était pas si importante, écrit le site web Science Alert. D’autres priorités, telles que les sorties dans l’espace et les échanges d’équipage, ont tenu l’agence et l’équipage de la SSI trop occupés pour recueillir suffisamment de données sur le problème.

Cependant, entre juin et août, les astronautes ont enregistré une augmentation du taux d’échappement d’air de l’ISS au-dessus de la normale. En août, les astronautes ont donc été confinés dans un module de la station et en ont isolé deux autres. Après avoir fermé les écoutilles, ils ont procédé à des tests d’étanchéité dans chaque section. Mais ils n’ont pu découvrir la source dans aucune des deux sections.

Si la fuite se développe rapidement à l’avenir, les réservoirs d’alimentation en air pressurisé que la NASA envoie à l’ISS pourraient être insuffisants. C’est pourquoi la NASA a intensifié les recherches au cours des derniers mois, note Science Alert.

En tenant compte des résultats des recherches précédentes, on peut déduire que l’air peut s’échapper par d’autres modules. L’un d’eux est le Zvezda russe, qui assure le maintien en vie de la partie russe de la Station spatiale internationale. L’autre est le mini-module de recherche Poisk 2, qui sert de port d’amarrage pour le vaisseau spatial et où l’équipage se prépare aux sorties dans l’espace.

« Avec l’équipage vivant et travaillant dans ces modules, il était impossible d’atteindre les conditions environnementales appropriées et nécessaires pour ce test », a déclaré M. Huot lors de sa conversation avec le portail Business Insider.

Pourquoi est-il risqué de fermer le module russe ?

Le Zvezda, lancé en juillet 2000, est devenu le premier compartiment habitable de l’ISS. Elle dispose d’une station d’oxygène et d’eau potable. De plus, il est équipé d’une machine qui purifie le dioxyde de carbone. Le module comprend également deux chambres à coucher, la salle à manger, le réfrigérateur-congélateur et la salle de bains.

Mais ce module n’est pas le seul qui assure le maintien en vie. Le compartiment américain de l’EEI dispose de son propre module entièrement fonctionnel, avec des générateurs d’oxygène, une cuisine et plusieurs systèmes d’eau potable. Théoriquement, l’équipage pourrait y rester pour permettre à la NASA d’effectuer d’autres tests.

Le problème, cependant, est que la Zvezda est directement reliée au vaisseau spatial Soyouz qui reste attaché à l’ISS à tout moment et que les astronautes doivent utiliser pour revenir sur Terre. La fermeture des écoutilles de ce module pour vérifier l’absence de fuites rendrait difficile l’accès rapide à Soyouz pour Ivanishin, Cassidy et Vágner en cas d’urgence.