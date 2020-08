Follow on Twitter

Elon Musk affirme que le Tesla Cybertruck a plus de 200 000 réservations

Nous sommes un peu surpris, car ce chiffre n’est pas si élevé, surtout avec le bruit généré par le Cybertruck après sa présentation.

Pour la première fois depuis l’année dernière, le PDG de Tesla, Elon Musk, nous a donné une idée du nombre de personnes qui ont levé la main pour réserver leur cybercamion Tesla futuriste.

Le nombre est « au moins 200 000 ». Musk a fait ce commentaire lors d’une interview avec Automotive News dimanche, et c’est un nombre beaucoup plus petit que celui qui a été compilé à partir d’une liste de différentes sources.

Les fans qui suivent leurs numéros de commande ont estimé qu’il y aurait environ 727 000 réservations pour l’un de ces camions électriques. Cela ferait une différence assez marquée et nous pensons que Musk devrait disposer d’informations plus précises à ce sujet.

La fois précédente, Musk avait publié un chiffre à ce sujet en décembre, lorsqu’il avait laissé entendre que Tesla avait reçu 250 000 réservations pour le Cybertruck.

En disant « Au moins 200 000 », cela signifierait qu’un bon nombre de parties intéressées ont demandé la restitution de leurs dépôts de 100 dollars – ce qui n’est peut-être pas surprenant en pleine crise économique.

Tesla remboursera le dépôt de 100 $ exigé pour les précommandes de Cybertruck à tout moment jusqu’à la livraison.

Tesla n’a pas encore répondu à une demande de commentaires sur le nombre de réserves.

En tout cas, avoir une liste d’attente de plus de 200 000 acheteurs n’est pas une mauvaise chose.

Ce qui n’est pas clair, c’est quelle configuration de Cybertruck est préférée par ceux qui ont fait leurs réservations, mais s’ils veulent leur camion le plus vite possible, ce serait la version à trimotor.

Le pick-up à trois moteurs électriques a un prix initial de 69 900 dollars US et sera le premier à entrer en production au cours du second semestre 2021.

Tesla fabriquera ce véhicule dans une nouvelle usine en construction à Austin, au Texas. En 2022, Tesla achèvera la production des versions bimoteur et monomoteur, qui commenceront à 49 900 et 39 900 dollars respectivement.