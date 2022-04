Elon Musk a promis que la version bêta de la Tesla FSD serait largement distribuée cette année

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a annoncé jeudi soir que l’entreprise avait l’intention de distribuer cette année son logiciel bêta de « conduite autonome complète » à tous les clients d’Amérique du Nord qui ont payé jusqu’à 12 000 dollars pour le système d’aide à la conduite controversé de l’entreprise.

Elon Musk s’est engagé à distribuer largement la bêta de la FSD de Tesla cette année.

Le PDG a fait cette déclaration alors qu’il portait un chapeau de cowboy noir lors du Tesla Cyber Rodeo, un événement commémorant l’inauguration de l’usine de l’entreprise à Austin.

« Les équipes de l’Autopilote et de l’IA de Tesla ont fait un excellent travail en développant l’IA dans le monde réel, et nous sommes ravis de lancer une version bêta étendue pour tous les clients de l’auto-conduite complète en Amérique du Nord cette année », a déclaré Musk lors d’une conférence diffusée en direct.

Depuis des années, la conduite autonome complète, ou FSD comme on l’appelle fréquemment, est une option. Les voitures Tesla, en revanche, ne sont pas des véhicules à conduite autonome. Les voitures Tesla sont équipées en série d’une technologie d’aide à la conduite appelée Autopilot. Les propriétaires peuvent passer à la FSD pour 12 000 dollars de plus – une capacité dont Musk a toujours affirmé qu’elle permettrait un jour une conduite entièrement autonome.

La FSD comprend la fonction de stationnement Summon ainsi que Navigate on Autopilot, un système de guidage actif qui guide une voiture d’une bretelle d’autoroute à une bretelle de sortie, en passant par les échangeurs et les changements de voie. Il a été installé dans les rues de la ville et fonctionne actuellement.

Tesla a mis la FSD à la disposition de certains de ses clients payants, mais pas tous. L’année dernière, l’entreprise a créé un outil de « score de sécurité » pour décider si les propriétaires peuvent participer à la version bêta de son logiciel « Full Self-Driving ». Selon la lettre aux actionnaires de Tesla pour le quatrième trimestre, 60 000 propriétaires de Tesla ont obtenu l’accès à la version bêta du logiciel FSD.

De nombreux films ont été mis en ligne depuis le lancement de la version bêta du logiciel FSD, montrant des propriétaires poussant les capacités du système ou, dans de nombreux cas, illustrant les limites du programme, comme le fait de prendre des virages serrés, de tenter de conduire en sens inverse sur la route ou de tourner vers des piétons.

Informations complémentaires sur le Cyber Rodeo

À l’exception d’une phrase prononcée par le PDG lorsqu’il a pu placer un mot, Musk n’a rien mentionné de plus sur le déploiement de la FSD, malgré le fait que tant de fans passionnés criaient à tue-tête et même sanglotaient. Il n’a pas non plus fourni de mises à jour concrètes, laissant plutôt entendre que l’année prochaine apportera « des choses étonnantes dont nous n’avons pas encore discuté ».

Il a cependant donné quelques statistiques concernant la nouvelle usine.

Ce complexe d’un kilomètre de long et d’un coût de 1,1 milliard de dollars, qui sera la sixième gigafactory de Tesla et son nouveau siège social mondial, fabriquera non seulement des Model Y, la voiture la plus populaire de l’entreprise pour le moment, mais aussi le Semi, le Roadster et le très attendu Cybertruck à partir de 2023. En outre, elle fabriquera 4680 cellules de batterie.

« Cette année est consacrée à la mise à l’échelle, et l’année prochaine, il y aura une énorme vague de nouveautés », a expliqué M. Musk.

Parmi les nouveautés, citons un « robotaxi dédié » qui aura une apparence « très futuriste », ainsi que le premier prototype du robot humanoïde de Tesla, Optimus, dont l’idée a été lancée l’année dernière.

« Optimus va anéantir le concept d’économie », a déclaré Musk. « Optimus sera capable d’effectuer pratiquement toutes les tâches que les gens ne veulent pas accomplir. Ce sera une ère d’abondance… Je crois que cela va révolutionner le monde bien plus que les automobiles. »

Musk n’a pas précisé si Optimus sera fabriqué dans la gigafactory au Texas, que Musk a surnommé « l’usine automobile la plus sophistiquée que la Terre ait jamais vue. »

Le site d’Austin se distingue des cinq autres sites de Tesla en ce qu’il dispose de tout ce qui est nécessaire à la fabrication d’un véhicule, a expliqué Musk.

« Ce qui nous semblait logique, c’est de le concevoir comme une puce, comme un circuit intégré », a expliqué Musk. « Combiner tous les composants en un seul faisceau. C’est un exemple où les matières premières entrent d’un côté et sont façonnées en une cellule ou un paquet. Après cela, nous coulons les corps avant et arrière. Le pack est de nature structurelle. Enfin, un produit fini émerge. Ainsi, les matières premières entrent d’un côté et les automobiles sortent de l’autre. »

Cette conception du bâtiment permettrait à Tesla d’atteindre « une échelle vraiment énorme », un objectif que Musk a fixé à l’entreprise dans le cadre de sa volonté de la développer jusqu’à une « ampleur extrême. »

Beaucoup s’attendaient à ce que Musk révèle des mises à jour du Cybertruck lors de l’événement, et certains sur les médias sociaux ont affirmé avoir vu la vitre arrière s’abaisser pour faciliter le transport de marchandises, des caméras répétitrices latérales mises à jour dans les ailes avant, et une protection intermédiaire séparant le lit et les sièges passagers, mais le dirigeant n’a fait aucune mention de tout cela. La seule « amélioration » apportée par Musk sur scène est que le Cybertruck n’aura pas de poignées de porte, car « l’automobile peut sentir votre présence et comprend qu’elle doit s’ouvrir ».

Musk a conclu ses brèves remarques au Cyber Rodeo en ajoutant : « Chez Tesla, nous croyons en l’organisation de fêtes fantastiques, alors commençons cette fête. »

« Littéralement, la plus grande fête du monde »

Avant que Musk ne monte sur scène dans un Roadster de 2008 au son de « Still D.R.E. », le livestream de YouTube et une vérification rapide des médias sociaux ont révélé certains des points forts de la fête, notamment une visite autoguidée de la ligne d’assemblage du modèle Y.

Tesla a vraiment adopté l’esprit du Texas, comme en témoignent les photos partagées sur les médias sociaux. Des œuvres d’art et des divertissements de style texan étaient exposés sous la forme d’un gigantesque chapeau métallique de dix gallons, d’un taureau mécanique et de 87 Teslas rouges, blanches et bleues en forme de drapeau du Texas.

Quelques minutes avant que Musk ne s’adresse à la foule, un spectacle de drones plutôt impressionnant a envahi le ciel, affichant l’iconographie du Cyber Rodeo une minute, un ensemble de lumières en forme de Cybertruck la minute suivante, un Shiba Inu pour les fans de Dogecoin, et une image du dirigeant lui-même dans un chapeau de cowboy, se profilant dans le ciel comme la marque sombre.

Malheureusement, tous ceux qui souhaitaient assister au cyber rodéo n’ont pas pu le faire.

Musk a tweeté mercredi que l’entrée de l’événement ne serait « pas très stricte », ce qui a incité de nombreux fanatiques à tenter de faire la queue pour entrer. Malheureusement, les malheureux ont été continuellement refoulés par la sécurité, qui affirme que personne n’entrera sans invitation.