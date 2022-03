Elon Musk a fixé une date pour l’atterrissage sur Mars de SpaceX

Elon Musk a mis à jour ses prévisions concernant le premier vol habité vers Mars, et la date cible a été quelque peu repoussée. Alors que la NASA avait initialement fait des projections plus prudentes, SpaceX a commencé par prévoir une date de lancement inhabituellement précoce.

Elon Musk a déjà une date pour l’atterrissage sur Mars

Cependant, celui-ci a été retardé, et la mise à niveau finale aura lieu en 2029. Outre l’épidémie de COVID-19 et les guerres en cours, l’explication semble être liée au lancement du vaisseau spatial qui serait utilisé pour le voyage ; il n’est pas encore prêt. Bien qu’ils aient fait de grands progrès au cours des derniers mois, ils n’ont pas répondu à leurs attentes les plus optimistes.

Il est peu probable qu’un voyage vers Mars ait lieu de sitôt

En raison de la vitesse des deux planètes et d’autres paramètres critiques, un tel voyage n’est possible que pendant des périodes extrêmement précises, appelées fenêtres de lancement.

La période qui s’en rapproche le plus est la fin de l’année en cours. En effet, si les liens avec la Russie n’avaient pas été rompus, c’est avec cet engin que l’Agence spatiale européenne (ESA) aurait livré son premier rover sur Mars. Puis, à la fin de l’année 2024, il y en aura un autre. Elon Musk a d’abord choisi cette date, mais a immédiatement réalisé qu’il faudrait attendre la suivante, fin 2026.

En effet, la date cible de décembre 2021 reste viable. Toutefois, le PDG de SpaceX, Elon Musk, a révélé la semaine dernière que tout sera reporté à la prochaine fenêtre, qui se situera entre fin 2028 et début 2029. Musk a annoncé le report de la mission sur Mars à 2029. À ce rythme, il est possible qu’elle réponde aux prévisions de la NASA.

La Lune sera la première visite, suivie de Mars

On célèbre cette année le demi-siècle du premier atterrissage humain sur la Lune. Il a eu lieu lors de la mission Apollo 17 en 1972. Depuis lors, plusieurs missions vers le principal satellite de la Terre ont été lancées, mais aucune n’a été habitée.

L’objectif était d’acquérir une meilleure compréhension de la topographie afin de rendre les futures excursions sur le terrain de Selenium plus sûres pour les astronautes. En outre, il est prévu que la prochaine expédition soit unique, contemporaine et qu’elle comprenne au moins un membre d’équipage féminin.

Pour ce faire, la NASA et ses partenaires d’Europe (ESA), du Japon (JAXA), du Canada (ASC), du Brésil (AEB), d’Australie (ASA) et du Mexique ont conçu et possèdent le programme Artemis (AEM). À l’origine, le premier alunissage de la mission était prévu pour 2024. Cependant, des retards dans le développement de la combinaison spatiale et de l’équipement d’alunissage ont entraîné le report du projet à 2026.

La mission de la NASA sur la Lune a été suivie d’une mission sur Mars. Cependant, dès le départ, il a été précisé que ce voyage habité n’aurait pas lieu avant les années 2030. De l’autre côté, Elon Musk était beaucoup plus optimiste.

Son objectif déclaré a toujours été d’occuper la planète rouge le plus rapidement possible à l’aide de son vaisseau spatial réutilisable Starship. SpaceX se prépare depuis des années. Cependant, les dates sont peut-être prématurées.

Elon Musk prévoit que Mars sera atteinte en 2029

Cette semaine, le compte Twitter du Space Center a demandé quand l’humanité posera pour la première fois le pied sur Mars. Interrogé sur les projections d’Elon Musk, il a fait une référence claire à ce dernier.

Le PDG de SpaceX, Elon Musk, n’a pas fourni de nouvelle date en décembre 2021, alors qu’il comptait toujours sur 2026. Il a cependant réagi à ce tweet par un rapide « 2029 ».