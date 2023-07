Combien d’appareils différents peuvent regarder Disney Plus en même temps ?

Découvrez combien d’appareils peuvent regarder Disney Plus en même temps ! Profitez de l’enchantement du streaming en famille. Astuces incluses ! ✨

Prenez place, mes amis, c’est l’heure du spectacle ! Nous avons une friandise alléchante pour les amoureux du petit écran parmi vous. Alors, vous êtes complètement immergés dans la frénésie Disney Plus (et soyons honnêtes, qui pourrait y résister ?), et vous vous demandez combien de vos proches peuvent se joindre à cette fête du visionnage en même temps. Pas besoin de vous ronger les ongles d’anxiété, car nous allons résoudre l’énigme multi-appareils de Disney Plus. Attachez vos ceintures, car nous allons plonger dans cette odyssée du streaming !

Le Nombre Magique

Bien, tout le monde, soyez attentifs à cette nouvelle brûlante : Disney Plus aime la simplicité. Pas de jeux de nombres complexes comme chez d’autres plateformes de streaming, Disney Plus suit une règle très claire. Que vous payiez mensuellement ou annuellement (désolé, les chercheurs de cadeaux gratuits, pas d’essais ici), c’est une bataille équitable. Sous un seul compte, un quatuor d’appareils peut se connecter simultanément à Disney Plus. Eh oui, vous l’avez compris, le nombre magique est quatre !

Les Profils Familiaux à la Rescousse

Reconnaissons-le, chaque foyer est un kaléidoscope de goûts en matière de visionnage. Mais ne vous inquiétez pas, Disney Plus a pensé à tout avec jusqu’à sept profils actifs par compte. Cela signifie que toute la famille peut avoir son propre espace dans ce paradis du streaming. Les plus petits ont leur part sûre et adaptée aux enfants, tandis que les adultes peuvent se délecter de leurs délices à binge-watcher. Et le clou du spectacle ? Chaque profil a sa propre liste de vidéos à regarder et ses recommandations personnalisées. Il est temps de mettre fin aux querelles fraternelles !

Une Fête d’Appareils en Streaming

Disney Plus saupoudre sa poussière de fée sur presque tous les appareils que vous pouvez imaginer. Des navigateurs Web de confiance aux téléviseurs intelligents en passant par les consoles de jeux, c’est une véritable foire aux gadgets. Et n’oublions pas les appareils de streaming tels que Roku, Amazon Fire TV Stick, Apple TV et même la sensation du jeu vidéo, Nintendo Switch ! C’est un paradis pour les amateurs de technologie, et il y a de la place pour jusqu’à 10 appareils enregistrés sous un seul compte.

Code d’Erreur 75

Maintenant, la pluie sur notre parade : le Code d’Erreur 75. Si un cinquième appareil tente de rejoindre la soirée Disney alors que les autres appareils sont déjà plongés dans l’action, il sera accueilli avec une froide réception. C’est l’équivalent de se faire prendre la main dans le sac à bonbons ! La solution ? Demandez gentiment à vos autres spectateurs de mettre leur diffusion en pause, et hop, le cinquième appareil pourra se joindre à la fête.

Partager, mais Pas Trop (Selon Disney)

Bien sûr, nous sommes tous pour le partage, mais Disney Plus n’est pas aussi enthousiaste à l’idée de partager des comptes au-delà de votre foyer. Bien que, en théorie, les quatre appareils puissent être n’importe où dans le monde, Disney met un frein aux connexions suspectes. Cependant, le partage occasionnel avec vos proches semble passer inaperçu.

Un Abonnement Familial ?

Certains d’entre vous se grattent peut-être la tête à propos d’un possible abonnement familial. Malheureusement, Disney Plus ne propose pas une telle offre. Cependant, ils ont un astucieux tour dans leur sac pour que tout le monde ait l’impression d’avoir sa part du gâteau du streaming. Avec jusqu’à sept profils utilisateur individuels, chacun peut savourer son historique de visionnage, ses recommandations personnalisées et ses listes de vidéos à regarder. C’est comme avoir plusieurs comptes sous un même toit. Les parents peuvent même configurer des restrictions adaptées aux enfants avec un code PIN pour plus de tranquillité d’esprit.

GroupWatch à la Rescousse

Mais qu’en est-il de ceux qui ont des familles élargies éparpillées aux quatre coins du monde ? Disney Plus vient à la rescousse avec une astuce astucieuse appelée GroupWatch. Avec ce tour enchanteur, jusqu’à six personnes peuvent regarder ensemble le même film ou la même émission, peu importe leur localisation. C’est une soirée cinéma virtuelle avec vos proches, quelle que soit la distance. Alors, rassemblez votre tribu de fans de Disney et laissez l’expérience partagée se dérouler !

Le Jeu de la Valeur

Bon, parlons affaires. Combien ça coûte ? Pas d’inquiétude, Disney Plus est une option plutôt économique dans le monde du streaming. Comparé à d’autres services, c’est certainement une option plus amicale pour votre porte-monnaie. Et si vous optez pour le bundle Disney qui inclut Hulu et ESPN Plus, c’est un coup de maître. Trois services, un abonnement, et un divertissement infini. Disney donne du fil à retordre aux autres géants du streaming !

Conclusion

Et voilà, la grande révélation de Disney Plus ! Jusqu’à quatre appareils peuvent se joindre à la fête, avec sept profils pour contenter tout le monde. C’est une fiesta de streaming avec une touche d’enchantement, répondant à tous les besoins de visionnage. N’oubliez pas de faire attention au Code d’Erreur 75, et profitez au maximum de la fonctionnalité GroupWatch pour ces soirées cinéma en famille éloignée.

Alors que Disney Plus continue de tisser son charme captivant, il révolutionne le monde du streaming. Alors, lancez-vous et binge-watchez à cœur joie, chers passionnés de Disney ! La Maison de la Souris nous couvre avec la solution de streaming ultime. À une diffusion heureuse et sans fin !