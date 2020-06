Comment poster des tweets audio sur Twitter ?

Twitter a annoncé aujourd’hui le lancement mondial des tweets vocaux, à un moment où les podcasts sont en plein essor et où les notes vocales de Whatsapp sont très demandées.

L’option d’ajouter un clip vocal est activée pour les utilisateurs d’iOS à partir du mercredi 17 juin.

La création de tweets vocaux sera pour l’instant accessible à « un groupe limité de personnes sur Twitter » et uniquement à iOS, selon Twitter.

Pour l’instant, il n’est pas prévu de lancer cette nouvelle fonctionnalité sous Android ou le service web, expliquent des sources de l’entreprise. Au cours des prochaines semaines, tous les appareils Apple permettront le tweeting vocal. Tout le monde, quel que soit le système d’exploitation, pourra voir, entendre et répondre à ces messages.

L’entreprise affirme que Twitter est désormais « l’endroit où l’on va pour parler de ce qui se passe » tout en incorporant des fonctionnalités qui ont fait leurs preuves dans d’autres formats d’application comme WhatsApp. Quoi qu’il en soit, nous allons vous dire comment vous pouvez enregistrer des audios de Twitter pour les partager avec vos followers, ainsi que quelques fonctionnalités assez intéressantes.

« Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent être dites ou interprétées à l’aide d’un texte, c’est pourquoi nous espérons que – Tweeting with Voice – créera une expérience plus humaine pour les auditeurs et les conteurs », a déclaré la société dans un communiqué de presse aujourd’hui.

Chaque tweet vocal permet d’obtenir jusqu’à 140 secondes de son. Une fois ce temps écoulé, l’application créera automatiquement un nouveau message vocal, créant ainsi un fil de discussion. Pour terminer, appuyez sur le bouton « Ready ».

« C’est un premier pas pour apprendre la création audio et les habitudes d’écoute sur Twitter », indiquent des sources de l’entreprise. « Nous nous intéressons à la manière dont l’audio va changer la façon dont les gens s’engagent dans une conversation publique. »

Vous pouvez donc envoyer des tweets vocaux via Twitter

Vous appuyez, vous enregistrez, et c’est envoyé. C’est ainsi que fonctionne le bouton d’envoi de mémos vocaux sur WhatsApp, mais sur Twitter, ils ont décidé de rendre le processus plus contrôlable et plus avancé.

Non seulement parce que les messages audio peuvent être écoutés avant de les envoyer, ce qui n’arrive généralement pas dans d’autres applications, mais aussi parce que nous pouvons mettre l’enregistrement en pause quand nous le voulons et continuer plus tard, et que tout est cousu dans un seul fichier au lieu d’en envoyer plusieurs.

Cependant, nous ne devons pas dépasser une durée de 140 secondes. Twitter et le numéro 140, une relation jusqu’au bout.

L’envoi d’un message vocal via Twitter est un processus assez simple, bien que pour l’envoyer nous devrons attendre, en toute logique, que la fonction nous parvienne. Twitter a commencé à l’activer via son application iOS, mais il sera bientôt disponible dans l’application Android ainsi que dans le reste de son écosystème, également via le site web. Nous vous expliquons le processus.

On appuie sur le bouton pour créer un nouveau tweet classique de l’application et on voit une nouvelle icône à côté de celle de la caméra, c’est un bouton avec une forme d’onde.

On clique sur le bouton « wave » (ajouter un fichier audio) pour ouvrir le panneau d’enregistrement avec la photo de notre avatar Twitter au centre et un bouton pour commencer l’enregistrement quand on veut.

Nous cliquons sur le bouton d’enregistrement et commençons à parler en nous souvenant que nous pouvons appuyer à nouveau sur le bouton (maintenant une icône de pause) chaque fois que nous voulons mettre l’audio en pause (en haut, il sera indiqué que l’enregistrement audio est en pause). En appuyant à nouveau sur cette touche, l’enregistrement se poursuit.

Lorsque notre audio est terminé, il nous suffit de cliquer sur « Done » ou « Done » pour que l’audio soit ajouté à notre prochain tweet. Twitter nous permettra d’y ajouter du texte comme si nous partagions une vidéo, un GIF ou une photo avec nos adeptes.

Désormais, notre tweet aura un fichier audio associé et nous pourrons, si nous le souhaitons, l’envoyer en réponse, en tant que tweet individuel ou inclus dans un de nos fils de discussion.

Le mémo vocal sera un fichier média de plus. Au fait, si nous le voulons, nous pouvons ajouter un fichier audio de notre galerie. Maintenant, avec la même limite de 140 secondes.

Déjà, nous savons comment ajouter des notes vocales à nos tweets pour faire de Twitter un endroit plus varié.

Des petits podcasts que nous verrons où ils nous mènent, mais qui, sur le papier, sont une nouveauté intéressante dans le cadre du réseau social. Cependant, comme recommandation de notre part et pour tous ceux qui vous entourent, utilisez des écouteurs pour les écouter.

Sometimes you just want to talk, without being on camera. We’re launching audio-only broadcasting, so your followers can hear, but not see you.



Rolling out now for iOS. pic.twitter.com/tBsm37NcdH — Twitter (@Twitter) September 7, 2018

Ce n’est pas la première fois que Twitter essaie d’intégrer du son dans son application. La société a lancé cette possibilité en 2018. Comme maintenant, il n’était testé que dans l’application iOS. Il n’est jamais arrivé jusqu’à Android.

Twitter a déclaré aujourd’hui que la fonctionnalité publiée aujourd’hui ne part pas de zéro, mais est « une expérience complémentaire autour de l’audio pour enregistrer et attacher votre voix à un tweet ».

En fait, il affirme que cette fonctionnalité fait partie de celle lancée en septembre 2018 et que la précédente est toujours disponible parmi les possibilités de rejoindre une conversation en direct par le biais de Tweets.