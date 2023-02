Elon Musk appelle à une réglementation de l’IA

L’entrepreneur Elon Musk a prévenu les participants du Sommet mondial des gouvernements à Dubaï que l’intelligence artificielle (IA) est l’un des plus grands risques pour l’avenir de la civilisation.

Musk a également souligné que la récente création de ChatGPT, un chatbot d’IA développé par la société américaine OpenAI, démontre à quel point l’IA est devenue avancée et que cela doit nous préoccuper.

Musk, qui n’a plus de participation dans OpenAI, a créé l’entreprise pour des raisons de sécurité, car il estimait que Google ne prêtait pas assez d’attention à la sécurité de l’IA. ChatGPT est programmé pour comprendre le langage humain et générer des réponses basées sur de vastes quantités de données. C’est une forme avancée d’IA alimentée par un grand modèle de langage appelé GPT-3.

Musk a déclaré que bien que l’IA présente des avantages considérables, elle comporte par ailleurs de grands dangers. Contrairement aux voitures, aux avions et à la médecine qui doivent respecter des normes de sécurité réglementaires, l’IA ne dispose pas encore de règles ou de réglementations qui en contrôlent le développement. Il pense que nous devrions réglementer la sécurité de l’IA et qu’elle est en fait un plus grand risque pour la société que les voitures, les avions ou la médecine.

La concurrence dans le domaine de l’IA est en train de s’intensifier avec Google ayant lancé son propre outil appelé Bard pour rivaliser avec ChatGPT d’OpenAI. Microsoft a également investi dans OpenAI et a intégré le logiciel de ChatGPT dans son navigateur web Bing. La montée en puissance de ChatGPT pourrait bouleverser le marché de l’emploi avec des compétences en écriture plus avancées et proches de celles des humains.

En conclusion, il est clair que l’IA est une technologie très avancée et qu’elle comporte des avantages et des risques considérables. Bien qu’elle puisse apporter de grandes avancées dans de nombreux domaines, il est important de réglementer sa sécurité pour éviter les abus et les dangers potentiels.

La réglementation de l’IA soulève par ailleurs des questions. Quels sont les domaines qui doivent être réglementés ? Comment pouvons-nous éviter de limiter l’innovation et le développement de l’IA ? Comment pouvons-nous garantir que les règlements sont adaptés à l’évolution rapide de la technologie de l’IA ? Ce sont des questions importantes qui nécessitent une discussion plus approfondie.

Nous aimerions savoir ce que vous en pensez. Êtes-vous en faveur de la réglementation de l’IA pour prévenir les risques qu’elle représente pour la société ? Si oui, comment pensez-vous que cette réglementation devrait être mise en place ? Sinon, pourquoi pensez-vous que la réglementation n’est pas nécessaire ? Nous attendons avec impatience vos commentaires et vos idées sur ce sujet important.