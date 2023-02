Panne d’OpenAI et de ChatGPT Plus : Que s’est-il passé ?

OpenAI a connu une panne inattendue le 21 février 2023, affectant ses utilisateurs de ChatGPT et ChatGPT Plus dans le monde entier.

Bien que certains services aient été rétablis depuis, les spéculations vont bon train quant à la date de sortie de la prochaine itération de leur système d’IA, GPT-4. OpenAI est un leader de l’industrie de l’IA, et les utilisateurs peuvent espérer que ses services seront bientôt rétablis, même s’ils explorent des solutions alternatives pour leurs besoins en contenu dans l’intervalle.

La cause de la panne reste inconnue, bien que certains aient suggéré que le système ait pu être surchargé en raison de la demande croissante pour les services d’OpenAI. Quelle qu’en soit la cause, les utilisateurs ont dû chercher des solutions alternatives pour leurs besoins en contenu dans l’intervalle.

Le fait que des outils de création de contenu comme Jasper ne fonctionnent plus prouve qu’ils reposent sur l’API OpenAI. D’autre part, cela garantit que les solutions alternatives qui fonctionnent ce matin n’utilisent pas l’API OpenAI.

Panne inattendue

Panne d’OpenAI : Que pouvons-nous attendre de la suite ?

Coupure inattendue

Plateformes affectées

Des milliers d’utilisateurs de ChatGPT et ChatGPT Plus à travers le monde se sont rendus sur Twitter pour partager des captures d’écran du message qu’ils ont reçu lorsqu’ils ont essayé de se connecter à la plateforme : « Oups ! Temps d’exécution du script dépassé ».

Situation actuelle

À l’heure actuelle, certains services OpenAI ont été rétablis, tandis que d’autres restent hors ligne. Les conversations sur le lancement prochain de GPT-4 continuent sur Twitter, bien qu’OpenAI n’ait pas encore fait d’annonce officielle.

Date de sortie de GPT-4

GPT-4 devrait être plus puissant que son prédécesseur, GPT-3, et les spéculations vont bon train quant à sa date de sortie. Il devrait présenter une meilleure compréhension du langage naturel et des capacités de génération, ainsi qu’une plus grande capacité à traiter les textes longs.

En outre, GPT-4 sera mieux équipé pour traiter des tâches telles que le résumé, la réponse aux questions et le sous-titrage d’images. Certains pensent qu’il pourrait arriver dès le mois de mai, tandis que d’autres suggèrent que le lancement pourrait être repoussé à la fin de l’année.

Conclusion

OpenAI est un leader du secteur et une entreprise d’IA à surveiller. Indépendamment de la cause de la panne ou de la date de sortie éventuelle de GPT-4, OpenAI a fait des progrès remarquables dans le domaine de l’IA et ses services seront de nouveau opérationnels en un rien de temps.

En attendant, les utilisateurs devront trouver des solutions alternatives pour leurs besoins en contenu. Au fur et à mesure que GPT-4 se développe, il est certain qu’il va révolutionner l’industrie de l’IA et apporter de nouvelles utilisations innovantes de la technologie.

Avez-vous été affecté par la panne d’OpenAI, et si oui, quelles solutions alternatives avez-vous trouvées pour vos besoins en contenu ?

MISE À JOUR : Tous les services et API d’OpenAI semblent être entièrement restaurés et fonctionner.