Le capteur d’empreintes digitales du Pixel 6A semble plus rapide que celui du Pixel 6 Pro

Bien qu’il soit une alternative plus bon marché au flagship de l’année dernière, le prochain Pixel 6A semble se vanter d’avoir un capteur d’empreintes digitales plus rapide que la série Pixel 6.

Le capteur d’empreintes digitales du Pixel 6A est plus rapide que celui du Pixel 6 Pro dans les premiers tests.

Selon le YouTuber malaisien Fazli Halim, qui semble avoir obtenu le prochain appareil de Google un mois avant son lancement prévu le 28 juillet, c’est le cas. C’est grâce à 9to5Google que la vidéo a été trouvée.

Étant donné que les capteurs d’empreintes digitales sur les appareils de la série Pixel 6 se sont avérés être un point faible imprévu pour les appareils et étaient sensiblement plus lents que ceux des smartphones rivaux, cela pourrait être une excellente nouvelle.

La seule méthode d’authentification biométrique actuellement disponible, selon Dan Seifert, est un scanner d’empreintes digitales, et ce n’est pas très bon. Plus tard, un compte d’assistance Google a affirmé que la lenteur du gadget était causée par des « algorithmes de sécurité améliorés. » L’entreprise s’est maintenant efforcée de résoudre les problèmes avec des mises à jour logicielles, mais les plaintes existent toujours.

Un modèle de base plus performant ?

Le capteur d’empreintes digitales du Google Pixel 6A est plus prometteur. Halim fait la comparaison à environ 4:55 dans la vidéo ci-dessus en tentant de déverrouiller le Pixel 6A à gauche et le Pixel 6 Pro à droite. Alors que le Pixel 6 Pro a souvent du mal et demande à l’utilisateur de « Tenir un peu plus longtemps », le Pixel 6A se déverrouille avec seulement une tape rapide du doigt. Par rapport au 6 Pro, le 6A est moins susceptible de cesser de fonctionner après un bref tapotement, mais il semble également être plus fiable en général.

L’appareil Pixel 6A dans la vidéo n’utilise probablement pas le logiciel final, donc la comparaison pourrait ne pas refléter réellement les expériences des utilisateurs lorsque l’appareil sera disponible, selon 9to5Google.

Cela va dans le sens des remarques faites à Android Central par le responsable du matériel de Google, Rick Osterloh, le mois dernier, qui a déclaré que le Pixel 6A dispose d’un capteur d’empreintes digitales unique par rapport aux Pixel 6 et 6 Pro.

Une demande de commentaire n’a pas été immédiatement répondue par un responsable de Google.