Les États-Unis testent avec succès un système de missiles indétectables

De plus en plus de pays mettent en œuvre des armes militaires de pointe dans leurs systèmes d’attaque et de défense pour assurer leur sécurité nationale. Des robots, des véhicules, des mitrailleuses, des missiles qui atteignent des vitesses énormes, les rendant presque indétectables par les radars. Les États-Unis viennent de tester l’une de leurs nouvelles armes, un système de missiles impossible à détecter par les ennemis.

Nous voyons de plus en plus souvent comment les différents pays tentent d’améliorer autant que possible tous leurs systèmes afin de les rendre plus subtils, plus rapides et plus destructeurs.

Un système de missiles indétectable

Cela est possible car les missiles guidés n’émettent pas d’ondes radio, ce que font les radars concurrents. Ce nouveau mécanisme est donc capable de tirer des missiles guidés sur tout type d’aéronef, y compris les véhicules furtifs. En outre, le système n’émet aucune radiation, ce qui le rend indétectable pour les ennemis.

Sur une base de l’armée de l’air américaine en Floride, le premier test de tir réel utilisant ces missiles à moyenne portée a été effectué. Ils se caractérisent par l’utilisation d’un système de recherche et de suivi infrarouge avancé, ce qui en fait une arme très efficace contre les cibles ennemies.

Le véhicule chargé d’utiliser ce nouveau système de missiles était le F-15C Eagle, un chasseur bimoteur. La cible du test était un autre chasseur, le QF-16.

Le nom des missiles qui ont été tirés est AIM-120 et les tests ont été un succès complet, atteignant la cible sans aucun problème.

Une percée pour l’armée américaine

Son système permet aux équipages des chasseurs de détecter, de cibler, de suivre et d’utiliser des armes et de vérifier qu’une cible a été interceptée sans avoir recours à un radar.

Ainsi, cette nouvelle arme permet aux avions militaires de viser une cible, même si elle n’apparaît pas proche sur le radar, ce qui témoigne d’un énorme travail de la part du ministère américain de la défense et de l’armée de l’air américaine.

Ce nouveau système est donc une grande amélioration pour les chasseurs furtifs américains qui permet la détection, le suivi et même l’identification de différents sujets dans l’air sans utiliser de radar.

C’est très important pour assurer la sécurité, car de plus en plus de puissances militaires intègrent des véhicules furtifs et des missiles de pointe dans leurs armements modernes.