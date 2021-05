Une violente explosion de radiations en provenance de Proxima du Centaure

Boulder (États-Unis) – Des astronomes ont observé le plus puissant éclat de rayonnement jamais émis par l’étoile Proxima Centauri, notre plus proche voisine. Cela aura probablement des conséquences sur l’évaluation de la probabilité d’une vie potentielle sur des planètes en orbite autour de l’étoile naine.

Impression d’artiste d’une explosion de radiations stellaires massives provenant de l’étoile naine rouge Proxima Centauri et visant l’une de ses planètes. (Illu). Copyright : NRAO/S. Dagnello

Comme le rapporte l’équipe dirigée par le professeur Meredeith MacGregor de l’université du Colorado à Boulder dans The Astrophysical Journal Letters (DOI : 0.3847/2041-8213/abf14c), ils ont observé l’étoile naine rouge, qui se trouve à 4,2 années-lumière du Soleil et autour de laquelle gravitent deux planètes semblables à la Terre et peut-être même à la Terre (et donc potentiellement favorables à la vie), pendant 40 heures à l’aide de neuf télescopes différents, tant depuis le sol que depuis l’espace. Les télescopes utilisés comprenaient les télescopes spatiaux Hubble et TESS ainsi que l’Atacama Large Millimeter Array (ALMA).

Pendant cette phase d’observation, les astronomes ont pu observer un éclat de rayonnement de haute énergie provenant de l’étoile (éruption), dont l’intensité était si forte qu’il s’agit de l’une des plus fortes éruptions jamais observées dans notre galaxie. “Proxima Centauri a changé sa luminosité dans le spectre de la lumière ultraviolette d’environ 14 000 fois en quelques secondes”, a déclaré MacGregor.

Selon lui, l’observation met en évidence une nouvelle forme de physique stellaire qui pourrait amener les scientifiques à repenser ces éruptions stellaires. Dans le même temps, l’éruption géante n’est pas un bon signe pour les organismes vivant sur des planètes proches d’une étoile aussi violente : “Si la vie existe sur l’une des planètes Proxima, elle doit être très différente de celle de notre Terre. Au moins, nous, les humains, n’aurions pas de quoi rire sur l’une de ces planètes”, déclare l’astronome.

Contexte Proxima C” intéresse depuis longtemps les astrobiologistes dans leur recherche de vie extraterrestre en dehors du système solaire. Non seulement sa proximité avec nous, mais aussi le fait que l’étoile naine est entourée de pas moins de deux planètes au moins semblables à la Terre – peut-être même de la Terre – dans sa zone “habitable” (c’est-à-dire potentiellement propice à la vie). La “zone habitable” décrit la zone de distance autour d’une étoile à l’intérieur de laquelle une planète doit graviter pour que de l’eau – et donc la base d’une vie au moins terrestre – puisse exister à sa surface en raison de températures modérées. Cependant, les naines rouges sont également connues pour leur activité stellaire accrue et leurs violentes explosions de radiations. La vie sur les planètes situées dans les “zones vertes” entourant leur étoile devrait donc être très bien protégée de ces rayonnements nocifs pour pouvoir apparaître, puis survivre et se développer. Pour ce faire, la planète devrait être protégée par de puissants champs magnétiques planétaires et une atmosphère dense, par exemple, ou bien la vie elle-même devrait se déplacer vers des mers ou des souterrains.

“C’est la première fois que nous avons pu observer un tel événement dans autant de spectres”, explique le chercheur. “Normalement, cela n’est possible qu’avec un ou deux instruments.” L’éruption elle-même s’est produite le 1er mai 2019 et n’a duré que 7 secondes. Alors qu’il n’était pas du tout détectable en lumière visible, il se distinguait d’autant plus dans l’ultraviolet et le spectre radio – c’est-à-dire millimétrique.

Sur la base des signaux enregistrés pour la première fois, les chercheurs ont obtenu de nouvelles informations sur la manière dont les étoiles génèrent de telles explosions : “À l’heure actuelle, les chercheurs en sciences solaires soupçonnent que de telles explosions d’énergie se produisent toujours lorsque les champs magnétiques s’emmêlent près de la surface de l’étoile et se déchirent ensuite en violentes éruptions.”

L’éruption maintenant observée était environ 100 fois plus puissante que toute éruption solaire précédemment observée depuis la Terre. Les astronomes soupçonnent que des sursauts de rayonnement aussi puissants sur Proxima Centauri ne sont d’ailleurs pas rares.

En fait, pendant la période d’observation de 40 heures, ils ont enregistré de nombreuses autres éruptions en plus de la méga-éruption du 1er mai. Par conséquent, les chercheurs soupçonnent désormais que les planètes Proxima ne sont pas directement frappées par une violente éruption une fois tous les cent ans, mais peut-être même toutes les semaines, voire tous les jours.

En outre, ils soupçonnent que Proxima du Centaure pourrait également connaître d’autres types d’éruptions inhabituelles, qui pourraient révéler d’autres types de physique stellaire inconnus jusqu’à présent, et ils veulent donc continuer à observer intensivement notre étoile voisine.