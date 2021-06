Google Chat : vous pouvez ainsi rechercher des messages spécifiques dans d’anciennes conversations

L’outil Google Chat a ajouté une nouvelle fonctionnalité qui facilite la recherche de contenu au sein des conversations. Il est désormais possible de localiser rapidement et facilement des messages spécifiques.

Cette fonction vous permet de trouver des messages, des fichiers et des liens à partir de n’importe quelle conversation.

La nouvelle fonctionnalité de Google permet non seulement de retrouver des messages, mais aussi de localiser facilement des fichiers et des liens. Cette information a été publiée par l’entreprise elle-même sur son blog Google Workspace.

La fonction est similaire à celles qui ont été mises en œuvre depuis un certain temps dans les plateformes de messagerie instantanée telles que WhatsApp et Telegram. Dans le cas de Google Chat, il y a deux façons de trouver du contenu dans les conversations : en utilisant les mots-clés de la barre de recherche et à l’aide de filtres.

Recherche de contenu dans les conversations Google Chat

Le mot clé utilisé pour la recherche doit être lié au contenu que l’utilisateur souhaite trouver. Dans le cas des filtres, ce sont ceux qui vous permettent de classer le contenu par date, dans quel chat il a été dit, à quel contact, ou s’il comprend des liens et des pièces jointes.

Les pièces jointes qui peuvent être localisées comprennent les documents, les présentations, les feuilles de calcul, les images, les PDF et les vidéos.

En outre, Google Chat a également renouvelé l’interface visuelle afin d’aider les utilisateurs à trouver des informations plus facilement, puisqu’elle offre désormais une meilleure vue des résultats.

Pour l’instant, ces changements ne sont disponibles que pour les appareils Android. Si vous n’avez pas encore l’application, vous pouvez la télécharger sur le Play Store et essayer ce nouvel outil.

Au cas où vous auriez un iPhone, les utilisateurs devront attendre la fin du mois de juillet de cette année pour profiter des changements apportés au Google Chat.