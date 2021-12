Google Chrome est là pour faciliter vos achats de Noël

Le navigateur Google Chrome bénéficiera prochainement d’une série d’améliorations favorables au commerce électronique, ce qui devrait vous permettre de prendre un bon départ dans vos achats de Noël. Si vous avez laissé vos achats de Noël jusqu’à la dernière minute, Google souhaite simplifier un peu vos achats de panique.

Cette année, vos achats de Noël seront plus faciles grâce à Google Chrome

Selon un billet de blog publié par Google, le navigateur Google Chrome va recevoir quelques fonctionnalités utiles pour le shopping. La première et la plus intrigante d’entre elles est un outil de surveillance des prix pour les navigateurs mobiles, qui est disponible gratuitement.

Si vous gardez un œil sur un produit dans l’espoir de trouver une meilleure affaire, Google veut vous épargner le temps et l’effort de rafraîchir constamment la page en suivant le prix à votre place. Les produits figurant dans votre grille d’onglets ouverts afficheront désormais les prix en direct, ce qui vous permettra de profiter des meilleures offres dès qu’elles seront disponibles. Cela semble être quelque chose comme ça :

Cette fonctionnalité sera disponible sur Google Chrome pour les appareils Android dès cette semaine aux États-Unis, et elle sera disponible sur les appareils iOS « dans les semaines à venir ».

Une autre option adaptée au mobile est disponible pour ceux qui aiment compléter leurs achats en personne. Grâce à Google Lens, les clients peuvent prendre une photo d’un article qui les intéresse et effectuer une recherche sur place, sans doute pour comparer rapidement les prix avant de prendre une décision d’achat. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le symbole « Lens » dans la barre d’adresse et de prendre une photo.

La fonctionnalité sera bientôt disponible sur la version de bureau également, qui sera moins utile en raison de l’absence d’appareil photo intégré et du manque de mobilité. Si vous tombez sur la photo d’un produit qui vous intéresse, vous pouvez faire un clic droit dessus et choisir « Rechercher des photos avec Google Lens », après quoi vous pouvez utiliser la souris pour dessiner un cercle autour de la partie précise de la photo qui vous intéresse.

Cette année, vos achats de Noël seront plus faciles grâce à Google Chrome

Et maintenant, il y a quelque chose pour les personnes qui aiment marquer les sites Web en ajoutant des articles à leur panier virtuel. Une nouvelle mise à jour de Google Chrome pour Windows et Mac vous aidera si vous faites cela souvent et si vous avez tendance à perdre la trace de l’endroit où vous avez mis les articles dans le processus.

Pour ce faire, il vous suffit d’ouvrir un nouveau navigateur et de faire défiler la page vers le bas jusqu’à une nouvelle fiche intitulée « Vos paniers », qui devrait contenir une liste de tous les endroits où vous avez des achats à faire.

Si vous retournez sur le site d’un détaillant pour terminer votre achat, « certaines entreprises, comme Zazzle, iHerb, Electronic Express et Homesquare, peuvent même vous offrir une réduction », indique Google. Une fois de plus, cette mise à jour est envoyée aux acheteurs des États-Unis, mais Google affirme que ce n’est que le début.

Les deux autres points de l’article mettent l’accent sur des capacités déjà disponibles, telles que la génération et la mémorisation automatiques de mots de passe difficiles à pirater, ainsi que la mémorisation des données de caisse.

Ces fonctionnalités sont bénéfiques pour les acheteurs qui préfèrent effectuer leurs achats en ligne, mais elles ne sont en aucun cas révolutionnaires. Et même s’il est peut-être un peu tard pour la plupart d’entre nous pour fêter Noël en 2021, vous pouvez parier que ces éléments seront présents pendant un certain temps.