Les dinosaures sauropodes préfèrent les climats plus chauds et tropicaux

Les dinosaures régnaient sur les environnements terrestres du Mésozoïque. Contrairement aux dinosaures ornithischiens et théropodes, les grands sauropodes étaient confinés aux basses latitudes. Alfio Alessandro Chiarenza, de l’Université de Vigo, et ses collègues ont examiné l’influence du climat sur les modèles biogéographiques du Jurassique-Crétacé (il y a 201 à 66 millions d’années).

Le Brontosaurus a joué un rôle d’ingénieur de l’écosystème dans un paysage chaud et végétalisé qui n’est pas sans rappeler les biomes actuels de type savane. Crédit image : Emiliano Troco.

Les dinosaures ont dominé les écosystèmes terrestres au cours de la période mésozoïque. Les grands sauropodes, contrairement aux dinosaures ornithischiens et théropodes, ne se trouvaient que dans les basses latitudes, alors que les dinosaures ornithischiens et théropodes se trouvaient d’un pôle à l’autre.

Le Dr Alfio Alessandro Chiarenza de l’Université de Vigo et ses collègues ont mené une nouvelle étude dans laquelle ils ont analysé l’influence du climat sur ces schémas biogéographiques au cours de la période Jurassique-Crétacé (201-66 millions d’années).

« D’après nos résultats, certaines régions du monde étaient systématiquement trop froides pour que les sauropodes puissent survivre. « Ils semblent avoir évité les températures proches du gel », a déclaré le Dr Philip Mannion, paléontologue du département des sciences de la Terre de l’University College London.

« En revanche, d’autres types de dinosaures pouvaient vivre dans les zones polaires de la Terre, de l’intérieur de l’Antarctique à l’Alaska arctique – des endroits qui, en raison de la température plus chaude, étaient libres de glace et couverts d’une végétation luxuriante. »

Par conséquent, les sauropodes avaient des besoins thermiques différents de ceux des autres dinosaures, dépendant davantage de leur environnement extérieur pour chauffer leur corps – ce qui les rapproche considérablement de la notion de « sang froid », comme les reptiles modernes. » Leur taille massive suggère que cette physiologie était peut-être unique en son genre. »

Les chercheurs ont examiné les occurrences de fossiles de trois principaux types de dinosaures tout au long de l’ère mésozoïque : les sauropodes (qui comprennent le Brontosaurus et le Diplodocus) ; les théropodes (qui comprennent les vélociraptors et le Tyrannosaurus rex) ; et les ornithischiens (qui comprennent le Triceratops) afin de déterminer l’âge du registre fossile.

En combinant ces données fossiles avec les connaissances sur la température à travers le temps, ainsi que des informations sur la façon dont les continents ont migré autour du monde, ils sont arrivés à la conclusion que les sauropodes étaient contraints à des environnements plus chauds et plus secs que les autres dinosaures, selon les chercheurs.

Ces écosystèmes étaient censés être des environnements ouverts et semi-arides, semblables aux savanes d’aujourd’hui en termes de végétation et de climat.

Résumé graphique montrant la distribution latitudinalement plus restreinte des dinosaures sauropodes par rapport aux autres dinosaures. Crédit d’image : Alessandro Chiarenza et al, doi : 10.1016/j.cub.2021.11.061.

« Il est possible que les sauropodes aient été physiologiquement incapables de prospérer dans des climats plus froids, ou qu’ils s’y soient moins bien comportés que leurs cousins dinosauriens et qu’ils aient été dépassés par la concurrence », a spéculé le Dr Alessandro Chiarenza. « Il est possible que les sauropodes aient été physiologiquement incapables de prospérer dans des climats plus froids, ou qu’ils aient moins bien réussi dans des climats plus froids que leurs cousins dinosauriens et qu’ils aient été dépassés par la concurrence.

« Une combinaison de caractéristiques pourrait avoir permis aux sauropodes de dissiper la chaleur plus facilement que ne le font les mammifères aujourd’hui. Ils auraient eu une plus grande surface en raison de leur long cou et de leur queue, et ils auraient pu avoir un système respiratoire plus proche de celui des oiseaux, qui aurait été bien plus efficace. »

‘Il a été démontré que certains théropodes et ornithischiens possédaient des plumes ou des manteaux duveteux, ce qui a pu les aider à maintenir leur température corporelle. Cela montre qu’ils ont pu créer de la chaleur via leur propre corps. « Il n’y a aucune preuve de ce type d’isolation chez les sauropodes, en revanche ».

« Il est possible que les tactiques utilisées par les dinosauropodes pour garder leurs œufs au chaud aient varié de celles utilisées par les autres dinosaures. Les théropodes réchauffaient très probablement leurs œufs en s’asseyant dessus, mais les ornithischiens semblent avoir réchauffé leurs œufs en absorbant la chaleur de la végétation en décomposition. Pour leur part, les sauropodes ont peut-être enterré leurs œufs, dépendant de la chaleur du soleil et de la terre pour les faire éclore.

Selon les recherches, les sauropodes n’ont été trouvés nulle part dans les archives fossiles au-dessus de 50 degrés de latitude nord, qui englobe la majeure partie du Canada, de l’Europe du Nord et du Royaume-Uni, ou en dessous de 65 degrés de latitude sud, qui englobe l’Antarctique.

En revanche, il existe de nombreuses preuves de la présence de théropodes et d’ornithischiens vivant au-dessus de 50 degrés de latitude nord au cours des dernières périodes de l’évolution des théropodes (à partir de 145 millions d’années).

Les physiciens pensent que les sauropodes possédaient une « physiologie intermédiaire unique », plus proche du sang froid que les autres types de dinosaures, selon les experts.

Les résultats de cette recherche ont été publiés dans la revue Current Biology.