GTA : La Trilogie est à nouveau disponible via le Launcher de Rockstar Games

Comme vous l’avez probablement entendu si vous êtes un utilisateur de Rockstar Games Launcher sur PC, ou même si vous gardez un œil sur nos posts, vous avez peut-être entendu que GTA : The Trilogy – The Definitive Edition (je ne comprends toujours pas pourquoi ils se sont donnés tant de mal avec le nom) avait été retiré de la vente il y a quelques jours, pour essayer de corriger certains problèmes qui sont apparemment passés sous le radar lorsque le jeu est sorti, et qui ont apparemment été corrigés à ce jour.

GTA : The Trilogy est maintenant disponible sur le Launcher de Rockstar Games.

GTA : La Trilogie peut désormais être achetée et rejouée sur PC

Bien sûr, si vous avez suivi tout ce qui s’est passé autour de cette trilogie remastérisée, vous aurez entendu que les problèmes vont au-delà des fichiers qui n’auraient pas dû être là, mais quoi qu’il en soit, nous pouvons maintenant confirmer qu’elle est à nouveau disponible, avec une promesse d’améliorations futures.

Nous nous excusons sincèrement pour ce désagrément. Nous travaillons également à l’amélioration et à la mise à niveau des générateurs de performance à mesure que nous avançons. Nous tenons à remercier tout le monde pour leur patience pendant que nous résolvons ces problèmes.

C’est le message qui accompagnait l’annonce officielle de la réinitialisation de GTA : The Trilogy, qui, espérons-le, reflète une réalité à venir, car cette compilation a vraiment besoin d’un peu plus de temps pour s’améliorer (notamment le truc de la pluie, qui est une véritable horreur).