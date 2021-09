L’iMac 32 pouces est presque arrivé

Le nouvel iMac M1X, ( iMac 32 pouces) utiliserait le même design que l’iMac 24 pouces et, selon les spéculations, pourrait accueillir un écran de 32 pouces.

Le concept imagine de nouveaux iMac de 32 pouces

Maintenant que l’iMac 21 pouces a été remplacé par le controversé iMac 24 pouces, de nombreuses rumeurs ont circulé selon lesquelles le 27 pouces serait remplacé par un nouvel iMac 32 pouces.

Nous n’avons pas vu de véritable rafraîchissement du grand iMac depuis 2012, lorsqu’il a perdu son lecteur de CD/DVD. Pendant cette période, il y a eu une mise à niveau de l’écran 5K, mais le design général n’a pas été mis à jour depuis près d’une décennie.

Apple fera-t-elle un iMac 32 pouces ?

Pour commencer, il est important de comprendre que l’iMac 32 pouces est le niveau de performance supérieur à celui d’Apple Silicon. Il est très probable qu’un processeur M1 amélioré sera installé à l’intérieur de l’iMac 32 pouces, et que ce chipset sera baptisé M1X.

Dans un rapport récent de l’analyste d’Apple Mark Gurman, il a été déclaré que le nouveau M1X sera mis à niveau avec un processeur à 10 cœurs et un GPU à 16-32 cœurs, par rapport au processeur à 8 cœurs et au GPU à 8 cœurs qui se trouvent dans l’actuel M1.

Cet iMac 32 pouces M1 de niveau supérieur va vous époustoufler

La rumeur veut également que cette puce dispose de 256 unités d’exécution au lieu des 128 du M1. Cela signifie qu’elle pourrait être capable de piloter jusqu’à 3 écrans. En fin de compte, cet iMac haut de gamme est destiné aux créateurs et développeurs professionnels.

La date de sortie est un domaine qui manque d’informations pour le moment. Sur la base des fuites et des rumeurs concernant les MacBook Pros M1X (14 et 16 pouces), nous pouvons supposer que l’iMac 32 pouces sortira en même temps que les MacBooks M1X, c’est-à-dire fin 2021. Il serait parfaitement logique qu’ils sortent à peu près en même temps, car le chipset M1X sera le processeur qui les alimentera tous.

Des fuites indiquent également que la prochaine génération de MacBook Air sortira début 2022 avec une puce M2. Étant donné que le M1X est une évolution du M1, on pense qu’Apple ne voudrait pas lancer un iMac M1X à côté d’un M2. En suivant cette logique, on suppose que l’iMac M1X sortira avant la fin de l’année 2021 lors du dernier événement d’Apple de l’année 2021 (octobre/novembre).

Cette nouvelle machine utiliserait le même design que l’iMac 24 pouces dans un format plus grand. Apple propose l’iMac 24 pouces dans plusieurs choix de couleurs différentes, mais aucun rapport n’a été publié sur les choix de couleurs qu’Apple utilisera pour le 32 pouces.

Comme cet iMac plus grand est considéré comme une machine Pro, Apple pourrait opter pour un choix de couleurs différent de celui du 24 pouces. Nous avons vu précédemment qu’Apple aime rester neutre avec ses machines de niveau Pro. Il suffit de regarder l’iPhone Pro et l’iPad Pro.

Puisque l’iMac 24 pouces est un écran 4,5K, il est logique qu’Apple nous fournisse au moins un écran de résolution 6K sur le plus grand iMac, car un écran 5K n’apporte pas assez de valeur. La luminosité restera probablement à 500 nits, et il sera probablement doté d’une prise en charge des couleurs étendue P3 et de la technologie True Tone.