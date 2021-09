Apple annoncera mardi un nouvel iPhone, une Apple Watch et des AirPods

Apple présentera officiellement l’iPhone 2021 demain, mais le fabricant d’étuis Spigen a décidé de nous donner un aperçu de la vanille de l’iPhone 13. Le design est celui que nous avons vu dans deux fuites distinctes précédemment – deux caméras, placées en diagonale, sur un îlot carré dans le coin supérieur gauche.

L’iPhone 13, l’Apple Watch Series 7 et les AirPods redessinés

Les lancements d’automne d’Apple, qui font l’objet d’un battage médiatique et sont produits à grands frais, sont la signature de l’entreprise depuis plus de dix ans.

Bien qu’Apple n’ait pas fait de commentaires sur ce qu’elle prévoit de sortir, les analystes, les rapports et les cycles de sortie passés suggèrent que de nouveaux iPhone, AirPods et modèles d’Apple Watch sont à venir.

À partir de 19 heures (heure européenne), vous pourrez suivre l’événement Apple au cours duquel l’entreprise dévoilera ses nouveaux produits.

Comme c’est devenu la coutume, septembre est le mois choisi par Apple pour présenter ses nouveaux produits. Cette année, la date choisie par le géant américain pour organiser son événement est le mardi 14 septembre, à 19 heures (heure européenne). Pour beaucoup, il s’agit de l’événement le plus important de l’année, car entre autres nouveaux produits, le nouvel iPhone sera dévoilé.

En raison de la pandémie de COVID, telle qu’elle se produira en 2020, la société à la pomme croquée a opté pour un événement 100% virtuel. On peut le suivre depuis n’importe quel navigateur web ou AppleTV, ainsi que sur YouTube ou sur le site web d’Apple.

Pour Apple, il est très important de garder le secret et l’inconnu sur les nouveaux produits qui seront présentés jusqu’à la tenue de l’événement. C’est pourquoi il n’y a pratiquement aucune nouvelle de ce que la société fondée par Steve Jobs « dévoilera ».

Quel iPhone allons-nous voir ?

Le produit vedette que tous les spectateurs veulent voir est sans aucun doute le nouvel iPhone 13. Selon les spéculations, il sera physiquement très similaire à son prédécesseur, mais avec une « encoche » ou un « sourcil » plus compact en haut de l’écran.

Bien que les changements d’apparence seront vraisemblablement peu nombreux, il y aura des innovations à l’intérieur, car au moins les modèles Pro auront des écrans à taux de rafraîchissement de 120 Hz, une nouveauté qui donne à cet appareil la possibilité d’offrir de meilleures transitions et animations. En outre, ce type d’affichage prolonge la durée de vie de la batterie de 10 %.

Comme pour le « 12 », nous nous attendons à voir quatre modèles du nouvel iPhone : iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max et iPhone 13 Mini. Une fuite a déjà indiqué que la variante « Pro » sera plus chère que son prédécesseur.

Une autre rumeur circulant à propos de ce nouvel iPhone est qu’il sera doté d’un appareil photo ultra-large amélioré et de meilleures performances en basse lumière. Ainsi que davantage de fonctionnalités vidéo, notamment un mode portrait vidéo et de nouveaux filtres.

Quels autres produits seront dévoilés ?

Outre le nouveau téléphone de la société, Apple devrait enfin dévoiler les nouveaux Airpods. On s’attend à ce que ces écouteurs sans fil reprennent certaines caractéristiques de leur variante « Pro » et, selon les fuites, ils pourraient changer d’apparence avec une tige plus courte, un boîtier plus petit ou des embouts en silicone.

La nouvelle montre intelligente Apple Watch Series 7 de la société devrait également être dévoilée. Un gadget qui, selon les rumeurs, arrivera avec des changements dans son apparence : un écran plus grand et un design à bords plats. Cependant, ces changements semblent être les seuls, car il semble que la société américaine souhaite ajouter de nouvelles fonctions de suivi de la santé à ce produit, mais elles ne sont pas encore arrivées pour ce modèle.

Tout le reste

Comme il s’agit d’un événement consacré aux produits, ne vous attendez pas à ce que Tim Cook commente les récentes controverses, notamment le projet d’analyse des téléchargements iCloud à la recherche de matériel illégal, la récente décision mitigée dans le cadre du procès contre Epic Games sur l’App Store, ou les réflexions sur la décision de l’entreprise de reporter à l’année prochaine le retour au travail en entreprise.

Cependant, Apple profite parfois de ses lancements d’iPhone pour mettre en avant des projets ne concernant pas ses produits, comme ses efforts pour devenir neutre en carbone dans toute sa chaîne d’approvisionnement au cours des dix prochaines années.

Si Apple parle de ses efforts en matière de climat, attendez-vous à ce que la vice-présidente Lisa Jackson s’adresse au public. Les événements passés ont également comporté des invités musicaux ou des apparitions de célébrités.

Apple lance parfois de nouveaux services lors des lancements d’automne, comme Apple One, son bouquet de services d’abonnement, qui a débuté l’année dernière. Mais la grande mise à jour d’iOS est annoncée en juin, lors de la conférence des développeurs de la société, et est généralement diffusée à tous à l’automne.

Il y a un autre joker. L’ordinateur portable MacBook Pro le plus grand et le plus rapide d’Apple, le modèle 16 pouces, n’a pas été mis à jour depuis novembre 2019, et il est toujours équipé de processeurs Intel, même si l’entreprise passe à ses propres puces dans les ordinateurs portables et de bureau.

Cependant, au cours de la dernière décennie, Apple n’a pas lancé de nouveaux ordinateurs Mac lors du même événement que les nouveaux iPhone. Il pourrait y avoir un événement distinct en octobre ou en novembre si de nouveaux Macs sont dans le pipeline de l’automne.

Apple Event — September 14

Regardez l’événement spécial Apple en direct sur YouTube.