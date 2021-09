Ray-Ban Stories : Facebook lance des lunettes de soleil avec caméra intégrée

Sans avoir levé les doutes sur sa politique de confidentialité, Facebook surprend le monde avec le lancement de lunettes « intelligentes ». Entre guillemets car, loin de disposer des capacités avancées que nous attendons de l’appareil annoncé par Apple, celles-ci se limitent à prendre des photos, recevoir des appels et écouter de la musique.

Mark Zuckerberg avec les nouvelles Ray-Ban Stories

Les photos et les vidéos prises par les lunettes sont envoyées à la nouvelle application Facebook View, avec une petite lumière blanche pour vous faire savoir quand elles sont actives.

Facebook a enfin annoncé les « lunettes intelligentes » dont on parle depuis longtemps, en collaboration avec Ray-Ban. Elles sont équipées de deux caméras frontales permettant de prendre rapidement des photos et des vidéos.

Les lunettes, commercialisées sous le nom de Ray-Ban Stories, sont disponibles en 20 variantes, dont le design Wayfarer de Ray-Ban, un design rond et son design Meteor. Ils ne sont pas résistants à l’eau, il ne faut donc pas les sortir sous la pluie.

Les utilisateurs actionnent les lunettes à l’aide d’un petit bouton situé sur les branches, qui permet de capturer 30 secondes de vidéo par une pression brève, et une photo de 2592 x 1944 pixels par une pression plus longue. En outre, les utilisateurs peuvent dire « Hey Facebook » et donner des commandes vocales aux lunettes pour prendre une photo ou une vidéo.

Lorsqu’une photo ou une vidéo est capturée, elle est envoyée vers une nouvelle application appelée Facebook View qui peut être utilisée pour la partager sur Facebook et Messenger, WhatsApp et Instagram, ainsi que sur d’autres applications comme Twitter, TikTok et Snapchat.

Les lunettes sont dotées de trois microphones intégrés et de la connectivité Bluetooth, de sorte que les utilisateurs peuvent se connecter au son de leur téléphone, passer des appels et envoyer des messages. Un pavé tactile est intégré sur le côté des lunettes et permet aux utilisateurs de faire glisser leurs doigts vers le haut ou vers le bas pour contrôler le volume.

Facebook affirme que les lunettes dureront six heures par jour pendant trois jours avec un boîtier entièrement chargé.

Les lunettes Ray-Ban Stories présentent une ressemblance frappante avec un autre produit de Snapchat, les lunettes intelligentes : les Spectacles. Facebook, qui a tenté de racheter la société pour 3 milliards de dollars en 2013, a également l’habitude de copier les fonctionnalités de Snapchat avec des filtres, des messages qui disparaissent et, surtout, des Stories.

Toutefois, lorsque la première itération de ces lunettes a été lancée, seuls 0,08 % des utilisateurs de l’application les ont achetées, et il a été rapporté que moins de 50 % des acheteurs utilisaient encore leurs lunettes un mois après l’achat. Snap a déclaré avoir perdu 40 millions de dollars sur le produit.

Cependant, Facebook et Ray-Ban ont déclaré à The Independent qu’il offrait une expérience plus complète avec la capture, la technologie audio, le partage et un assistant intelligent qui le distinguera de ses concurrents.

L’autre préoccupation majeure des utilisateurs concernant les Ray-Ban Stories est le bilan de Facebook en matière de confidentialité des données. La société a été critiquée à plusieurs reprises pour son incapacité à protéger les données des utilisateurs et la quantité d’informations qu’elle recueille lorsque les gens utilisent ses services.

En outre, les lunettes intelligentes en tant que technologie ont également été tristement célèbres pour leur risque inhérent en matière de vie privée. Ray-Ban Stories collecte des données sur l’état de la batterie ainsi que l’adresse électronique et le mot de passe du compte Facebook des utilisateurs. Des données supplémentaires, telles que le nombre d’images capturées ou le temps que l’utilisateur passe à enregistrer des vidéos, peuvent également être fournies à Facebook.

Anticipant cette réponse, Facebook affirme avoir conçu les lunettes en tenant compte de la « vie privée » et maintient qu’il n’utilisera pas ces données pour cibler les utilisateurs avec des publicités. L’un de ces choix de conception axés sur la protection de la vie privée consiste en un petit voyant lumineux fixé à l’appareil photo (comme le voyant vert des ordinateurs Mac d’Apple) qui s’allume en blanc lorsque l’appareil prend une photo.

Cependant, il ne semble pas difficile de cacher la lumière à l’aide d’un petit morceau de ruban adhésif ou de mastic noir, et bien que Facebook affirme que l’altération de la caméra viole les conditions d’utilisation des lunettes, l’entreprise n’a aucun moyen de détecter cette altération.

Au lieu de cela, Facebook dit reconnaître que « comme toute nouvelle technologie arrivée sur le marché, il y aura malheureusement des cas où des personnes chercheront à utiliser Spectacles de manière inappropriée », mais a « publié une série de conseils pour les personnes sur la façon d’utiliser Spectacles en toute sécurité et avec respect pour se protéger et protéger les autres ».

Il s’agit notamment d' »encourager les utilisateurs à respecter les préférences des personnes quant à leur volonté d’apparaître sur une photo ou une vidéo », même s’il ne faut pas oublier que le téléchargement de photos et de vidéos d’autres personnes sans leur consentement est encore monnaie courante sur l’internet, et ce depuis des années.

En parlant à certains des groupes tiers que Facebook a consultés pour développer les Spectacles, le niveau d’inquiétude était mitigé. Jeremy Greenberg, du Future of Privacy Forum, a mentionné que « dans le cas où un utilisateur cacherait l’indicateur LED avec du ruban adhésif ou autre, des moyens supplémentaires d’avertir les passants seraient nécessaires », comme appuyer physiquement sur un bouton ou parler à l’assistant intelligent.

Toutefois, il a ajouté que « dans ce scénario, d’autres passants, tels que les personnes mal ou non voyantes ou malentendantes, pourraient ne pas être suffisamment avertis ». En outre, en raison de la nouveauté des lunettes intelligentes, il faudra du temps pour que les passants comprennent et reconnaissent quand les lunettes intelligentes sont « intelligentes », quelles données les lunettes sont capables de capturer, et quand et comment elles enregistrent, même avec les repères visuels et sonores intégrés ».

John Breyault, de la National Consumers League, a exprimé un sentiment similaire : « Je suis préoccupé par les utilisateurs qui cachent intentionnellement la petite lumière. J’aurais préféré qu’il y ait un capteur qui désactive les lunettes si la lumière est obscurcie », a-t-il déclaré à The Independent.

« Malheureusement, cela ne semble pas être le cas avec ces lunettes. J’espère que cette fonctionnalité sera intégrée dans les prochaines versions des lunettes. »

Quant à la réputation de Facebook en général, M. Greenberg et M. Breyault ont tous deux déclaré que son histoire avait peut-être amené l’entreprise à réfléchir plus sérieusement à la confidentialité et à la sécurité des lunettes, M. Breyault les comparant aux haut-parleurs intelligents ou à la sonnette Ring d’Amazon, une technologie qui a été piratée par le passé et utilisée pour la surveillance policière.

En plus de ces lunettes intelligentes, Facebook développe également des lunettes de réalité augmentée plus performantes qui « ajouteront une couche 3D d’informations utiles, contextuellement pertinentes et significatives sur le monde physique », selon le billet de blog de la société.

Facebook affirme que l’appareil pourrait aider à accomplir des tâches quotidiennes, comme trouver des clés, s’orienter dans une nouvelle ville ou « capturer un moment », en s’inspirant apparemment de la fonctionnalité des Ray-Ban Stories.

Les Ray-Ban Stories seront disponibles le 9 septembre 2020, au prix de 413 $ (299 £), avec des prix équivalents aux États-Unis, en Italie, en Australie et au Canada.