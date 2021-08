Intel Arc, la nouvelle marque de cartes vidéo d’Intel

Intel fait enfin le saut dans le monde des cartes vidéo dédiées avec un nom et un prénom, puisque la société a annoncé que sa gamme de GPU portera le nom d’Intel Arc et que le premier produit sous cette marque fera ses débuts au premier trimestre 2022.

« La marque Arc couvrira le matériel, les logiciels et les services », indique Intel sur son site officiel, « et couvrira plusieurs générations de matériel. » La première de ces générations porte le nom de code Alchemist, et la carte vidéo DG2 – un nom qui, soit dit en passant, ne sera plus utilisé – sera le produit inaugural après la précédente DG1.

Il n’y a pas beaucoup de spécifications sur les futurs produits d’Intel Arc pour le moment, mais la vidéo teaser donne quelques détails familiers du monde des cartes vidéo : il s’agira de puces pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables, avec prise en charge du ray tracing, des taux de rafraîchissement variables et des techniques d’amélioration de l’image basées sur l’IA, ce qui, d’une certaine manière, est fondamentalement la même chose que ce que fait NVIDIA avec sa technologie DLSS.

Si les résultats d’Intel en matière de processeurs sont bien connus, on se demande encore quel segment la société va cibler avec ses cartes vidéo dédiées. Jusqu’à présent, Intel a produit des puces vidéo intégrées, qui font partie de certains processeurs Intel Core et sont suffisantes pour les tâches de base ou les jeux légers, mais sont loin des performances offertes par les cartes AMD ou NVIDIA.

En fait, la première carte vidéo dédiée qu’Intel a commercialisée était la DG1, dont les performances étaient similaires à celles de la GT 1030 de NVIDIA. Cette dernière est une carte bas de gamme ou d’entrée de gamme qui est sortie en 2017.

La vidéo de présentation d’Intel montrait des jeux tels que Metro Exodus ou la trilogie Crysis remastérisée, qui sont généralement parmi les jeux les plus avancés actuellement disponibles en termes de graphisme ou de performances techniques. Il sera donc intéressant de voir si les futures cartes Intel Arc sont capables de faire tourner ces jeux avec une qualité plus qu’acceptable ou si, comme la DG1, elles seront destinées au bas de gamme du marché.