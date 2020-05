Un jeu de surf est désormais accessible à tous depuis Microsoft Edge

Vous pouvez désormais jouer au nouveau jeu de surf de Microsoft dans le navigateur Edge.

L’année dernière, Microsoft a créé « Easter egg », un jeu amusant pour son navigateur Edge. Le jeu de surf Edge est très similaire à SkiFree, un jeu classique qui est sorti en 1991 dans le cadre du Entertainment Pack 3 de Microsoft pour Windows. Alors qu’il était utilisé dans le cadre d’une chasse aux œufs de Pâques élaborée, où les employés de Microsoft ont affiché des indices cryptiques sur une série de puzzles et d’images, c’est maintenant un jeu offline officiel au sein de Microsoft Edge.

Vous pouvez y accéder à partir de edge://surf/ dans la barre d’adresse de Edge. Trois modes sont disponibles : un mode surf classique, un contre-la-montre et un mode slalom où vous surfez entre les portes. Le mode surf classique standard est un mode surfeur sans fin où vous devez éviter les obstacles et un kraken qui vous poursuit. Le contre-la-montre est évident, mais Microsoft a ajouté des pièces à collectionner pour que vous puissiez raccourcir le temps et trouver des parcours rapides. Le mode zig-zag est peut-être le plus difficile, car vous devrez franchir toutes les portes, sinon les traînées sont immédiatement réinitialisées.

Microsoft a même ajouté la prise en charge du clavier, de la souris, du toucher et même de la manette de jeu, et les meilleurs scores locaux sont également inclus. Le jeu est disponible pour les testeurs depuis février, mais il fait maintenant partie de la version 83 de Microsoft Edge.