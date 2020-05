MacBook Pro, iPad Pro et iMac Pro 16 pouces avec mini-écrans LED, dont le lancement est prévu pour 2021

Apple prévoit de sortir plusieurs appareils haut de gamme équipés d’écrans Mini-LED en 2021, dont un nouvel iPad Pro de 12,9 pouces au premier trimestre, un nouveau MacBook Pro de 16 pouces au deuxième trimestre et un nouvel iMac de 27 pouces au second semestre, selon Jeff Pu, analyste de la société de recherche chinoise GF Securities.

Ce calendrier correspond à celui de l’analyste Ming-Chi Kuo, qui a récemment déclaré que les fournisseurs d’Apple devraient commencer la production en masse des composants connexes entre le quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, ce qui laisse entendre que la majorité, voire la totalité, des appareils Mini-LED seront commercialisés l’année prochaine.

Il y a quelques mois, Kuo a déclaré qu’Apple prévoit de sortir six produits Mini-LED d’ici la fin 2021, dont des modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces, un iMac Pro de 27 pouces, un iPad Pro de 12,9 pouces, un iPad de 10,2 pouces et un iPad mini de 7,9 pouces. Selon l’analyste, ces écrans permettront de concevoir des produits plus fins et plus légers, tout en offrant bon nombre des mêmes avantages que les écrans OLED utilisés sur les derniers iPhone, notamment un contraste et une gamme dynamique améliorés.

Le passage aux écrans Mini-LED permettra également à Apple de se démarquer du marché des écrans OLED dominé par Samsung, selon le cabinet d’études TrendForce, qui prévoit également le lancement en 2021 d’un nouvel iPad Pro de 12,9 pouces doté d’un écran Mini-LED.

Apple aurait investi plus de 300 millions de dollars dans une nouvelle usine taïwanaise qui devrait produire des écrans Mini-LED et Micro-LED pour les futurs appareils.