Rumeur confirmée : Microsoft pourrait acquérir Discord en avril

La nouvelle est tombée cette semaine que Discord, le populaire service de messagerie vocale et instantanée, pourrait être à la recherche d’un acheteur. Après les derniers tours de financement, son prix était considéré comme supérieur à sept milliards de dollars. Apparemment, les bonnes relations entre les deux sociétés ont conduit Discord à s’adresser d’abord à Microsoft et les négociations sont déjà avancées.

Discord et Microsoft en pourparlers avancés

Le Wall Street Journal s’est chargé de révéler l’état des négociations, indiquant que le géant de Redmond s’efforce de faire fermer cette opération en avril. Le média lui-même a indiqué que les négociations entre les entreprises sont exclusives et, si tout suit son cours, elles seront clôturées le mois prochain.

L’intérêt de Microsoft pour le monde du jeu s’est incroyablement accru l’année dernière avec l’acquisition de ZeniMax Media, la société mère de Bethesda. Mais ce n’est pas tout, l’année dernière Microsoft a essayé d’acquérir TikTok et a flirté avec Pinterest pour acquérir ce réseau social également.

Si un accord est conclu, il s’agira de la plus grosse acquisition de Microsoft depuis 2016, année où elle a acquis LinkedIn. Depuis lors, elle a procédé à des acquisitions “mineures” comme GitHub et ZeniMax Media.

Même si Discord a connu une croissance incroyable l’année dernière, il n’est toujours pas rentable. C’est pourquoi ils envisageaient qu’une autre société rachète le service pour les propulser en avant. L’autre option consiste à rendre Discord public, mais selon les médias spécialisés, ce serait trop tôt.

Discord a engagé son premier directeur financier, Tomasz Marcinkowski, qui devrait aider l’entreprise durant ce processus incertain. Microsoft pourrait sceller une acquisition majeure et fournir à ses joueurs une grande plateforme de communication qui pourrait être la clé du pari du Cloud Gaming.

L’acquisition de Discord est un geste stratégique de la part de Microsoft. Discord est une plateforme sociale conçue pour vous permettre de créer des groupes de discussion pour différents jeux et objectifs. Elle est accessible depuis un PC, un appareil mobile et même un navigateur. Il s’agit d’une plateforme qui donne accès à des fonctions de chat par texte, voix et même vidéoconférence, le tout avec une application totalement gratuite.