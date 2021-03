Netskope s’intègre à l’écosystème Microsoft 365

Une nouvelle étape dans la relation entre Netskope et Microsoft. Le fournisseur entre dans son programme Microsoft 365 Network Partner Program (NPP) pour renforcer la portée de ses solutions de réseau et de sécurité dans les environnements Microsoft.

Netskope aide les organisations à adopter ses services Microsoft grâce à des solutions permettant un accès rapide, fiable et sécurisé aux applications en nuage, où que ce soit dans le monde. La certification NPP vient s’ajouter à la liste croissante d’intégrations. D’autres seront annoncés dans les mois à venir.

Suite à l’annonce de cette certification, Billy Bond, vice-président du développement commercial et des alliances chez Netskope, commente :

“Le partenariat entre Netskope et Microsoft est une grande victoire pour les organisations, car il permet d’accélérer leur adoption des services en nuage et d’être prêtes pour les transformations en cours dans les applications, les données, les réseaux et la sécurité.

Scott Schnoll, responsable principal du marketing produit chez Microsoft, ajoute :

Nous sommes ravis d’accueillir Netskope dans le programme. Netskope est un partenaire précieux qui s’attache à aider les clients de Microsoft 365 à mettre en œuvre nos principes de connectivité réseau.”

Les intégrations actuelles de ces entreprises s’étendent à la gestion des accès et des identités, aux renseignements sur les menaces, aux opérations de sécurité, à la sécurité du cloud, à la protection des données, à la gestion des applications, à l’architecture Zero Trust et à la préparation au SASE. Pour les clients, la mise en œuvre de ces intégrations permet :