Microsoft Teams transcrit désormais automatiquement la réunion

Ces derniers mois, les appareils électroniques ainsi que les programmes de vidéoconférence se sont multipliés. Il est devenu indispensable de pouvoir parler aux gens depuis le confort de son domicile sans perdre le contact ni quitter son travail. Mais parfois, il faut plus que la voix pour se comprendre. Dans Teams, vous aurez désormais la possibilité de transcrire automatiquement la réunion.

L’application de vidéoconférence de Microsoft est désormais capable de transcrire en temps réel ce qui est dit.

La réunion en voix et en mots écrits

Microsoft Teams est devenu l’une des applications de développement les plus importantes dans la vie des gens. Il a permis aux classes de suivre leur cours autant que possible, ainsi que des réunions de travail en temps réel et depuis des lieux aussi intimes que votre salon. Mais la firme de Redmond a réalisé qu’elle ne pouvait pas se contenter d’offrir une option vidéo et audio à ses utilisateurs, elle a donc utilisé son intelligence artificielle pour introduire une nouvelle fonctionnalité.

Il s’agit d’utiliser un logiciel intelligent pour écouter les participants et écrire ce qu’ils disent en temps réel. Il s’agit d’une transcription rapide des conversations entre les participants, qui peuvent l’utiliser à tout moment, même s’ils sont entrés en retard dans la réunion.

Cela signifie qu’il fonctionne comme une histoire, de sorte que les interlocuteurs peuvent rester dans le sujet pendant que les nouveaux arrivants rattrapent leur retard. Cette fonction est placée dans un onglet séparé où le déroulement de l’entretien peut être visualisé.

Un logiciel avancé pour améliorer les réunions

Disposer d’une bonne connexion Internet, d’un bon microphone et d’une bonne caméra est très utile pour une réunion en ligne. Toutefois, le logiciel que vous utilisez doit également être compétent dans ses fonctionnalités. Microsoft et son intelligence artificielle sont la clé d’une amélioration exponentielle, mais il est un fait que votre application peut apporter un plus avec sa transcription automatique.

Shalendra Chhabra, responsable du programme Teams, a déclaré sur le blog de l’entreprise que “fournir une transcription en direct avec une grande précision, une latence minimale et un bon rapport coût-efficacité à l’échelle de l’entreprise a été l’un des défis les plus difficiles du secteur.

Au cours des deux dernières années, nous avons fait des progrès considérables pour résoudre ce problème et avons considérablement amélioré nos modèles de précision en utilisant le contexte de la réunion en temps réel et une intelligence artificielle de pointe.” Cependant, l’exactitude totale n’existe pas et il faudra attendre un certain temps avant que cela ne se produise, ainsi que le temps restant pour que les utilisateurs puissent en profiter dans une autre langue que l’anglais.