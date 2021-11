Microsoft fait revenir Clippy, désormais disponible dans Teams

Même s’il n’était pas très utile, Clippy, l’assistant virtuel devenu célèbre pour avoir tenté d’aider à effectuer certaines tâches simples dans le système d’exploitation, a manqué à de nombreux utilisateurs de Windows.

Microsoft, qui a décidé de le supprimer il y a quelques années, a maintenant décidé qu’il était temps de faire revenir l’assistant bien-aimé, cette fois pour collaborer au sein de Teams, la plateforme de travail collaboratif qui a gagné en popularité pendant la pandémie.

Selon la firme, Clippy sera disponible via un pack d’autocollants qui commencera progressivement à arriver sur la plateforme.

« Oui, c’est vrai : Clippy a accepté de sortir de sa retraite ! Que vous l’ayez aimé ou détesté, Clippy est de retour avec un pack d’autocollants rétro dans Teams », a déclaré Microsoft.

À première vue, il s’agit d’un design beaucoup plus plat et plus simple que la version originale, mais qui peut toujours être attrayant pour les conversations par téléphone, qu’elles soient professionnelles ou entre amis.

La société explique également qu’il est probable que tous les utilisateurs ne pourront pas accéder aux autocollants Clippy en même temps, il est donc possible que, pour l’instant, seuls certains d’entre eux puissent accéder à ce pack d’assistants virtuels rétro.

Il est bon de rappeler que différentes versions de Clippy sont apparues récemment comme fond d’écran pour Teams et fonds d’écran pour téléphones mobiles.

L’assistant est apparu pour la première fois dans Office 97, où il offrait gentiment des conseils sur la façon d’utiliser le logiciel de Microsoft.