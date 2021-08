Voici à quoi ressemblait la première version de Microsoft Internet Explorer

Aujourd’hui, il existe un large éventail de navigateurs permettant aux utilisateurs de naviguer sur le web dans le confort et avec de nombreux outils à leur disposition. Il existe même des navigateurs spéciaux pour les appareils mobiles.

Microsoft Internet Explorer 1.0 a été la première version.

Toutefois, à une époque plus récente de l’internet, cette offre n’était pas aussi généreuse. Le lancement de la première version du navigateur de Microsoft est donc considéré comme une étape importante.

Le 16 août 1995, c’est-à-dire il y a 26 ans aujourd’hui, la société technologique a dévoilé le tout nouveau Internet Explorer, bientôt rebaptisé Internet Explorer 1.0.

Le fait qu’il soit intégré au système d’exploitation en a rapidement fait le navigateur web le plus populaire et le plus utilisé. Cela s’est produit à partir de Windows 98, puisque, dans la version 1995, Internet Explorer fonctionnait comme un module complémentaire.

Un moment important a été le lancement d’Internet Explorer 3 en 1996, car il a apporté de nouvelles fonctionnalités importantes, similaires à celles offertes aujourd’hui. Cette version prenait en charge les CSS, les applets Java et les contrôles Active X.

C’est ainsi qu’Internet Explorer est resté l’un des navigateurs les plus populaires pendant de nombreuses années. Cela a duré jusqu’à l’apparition d’autres concurrents, qui ont rapidement attiré l’attention des utilisateurs.

Cette augmentation du choix a marqué le déclin d’IE, qui, au fil des ans, a cessé d’être le navigateur le plus populaire.

Récemment, Microsoft a annoncé qu’Internet Explorer 11 sera la dernière version de son navigateur web, qui sera retiré en 2022.

Petit à petit, l’entreprise technologique a découragé son utilisation en faveur de l’Edge. À un moment donné, la société elle-même a reconnu les erreurs et la vulnérabilité de ce qui était son navigateur le plus représentatif depuis plusieurs années.

En fait, un responsable de la cybersécurité de Microsoft a prévenu en 2019 qu’il ne fallait pas l’utiliser dans le travail quotidien et a même publié un article intitulé « Les dangers de l’utilisation d’Internet Explorer comme navigateur par défaut ».

Pour l’instant, la société ne conserve ce navigateur que pour sa compatibilité avec les entreprises et la nécessité de prendre en charge les anciennes normes d’accès au Web. Beaucoup diront que ce n’est pas la façon la plus digne de dire au revoir à l’un des navigateurs les plus populaires de l’histoire de l’internet.