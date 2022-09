Nouvelle Nintendo Switch 2 : tout ce que nous savons à ce jour

Si vous attendez une Nintendo Switch 2, ne le faites pas. Nous doutons fortement de la sortie prochaine d’un successeur à la console de jeu hybride de Nintendo, d’autant plus que la Switch OLED est sortie il y a moins d’un an.

Malgré le fait qu’une Switch capable de sortir un écran 4K natif serait avantageuse, étant donné le prix abordable de certains des meilleurs téléviseurs 4K, la Switch actuelle est sans doute à son apogée, avec une abondance de jeux. Il est donc peu probable que Nintendo la remplace avant plusieurs années.

Par conséquent, nous vous conseillons d’acquérir une Switch OLED et de courir avec elle.

En attendant, voici ce que nous croyons savoir sur la Nintendo Switch 2 à ce jour.

Une nouvelle date de sortie de la Nintendo Switch 2 est envisageable

Si la Nintendo Switch 2 est effectivement en cours de développement, la date de sortie la plus probable est 2024. À ce jour, cependant, nous n’avons aucune preuve concrète pour étayer cette hypothèse ; seules des spéculations existent.

En parlant de cela, les limiers d’Internet ont observé une augmentation significative des dépenses de Nintendo en matières premières, certains l’interprétant comme un signe que la Nintendo Switch 2 est en cours de développement et qu’elle sortira plus tôt que prévu.

Cependant, nous ne prévoyons pas l’arrivée de la Switch 2 avant 2024, ou au plus tôt, fin 2023.

Nintendo Switch : 3 mars 2017

Nintendo Switch (batterie améliorée) : Août 2019

Nintendo Switch Lite : 20 septembre 2019

Nintendo Switch OLED : 8 octobre 2021

Nouveau prix de la Nintendo Switch 2

Le coût de la Nintendo Switch OLED est de 349 dollars. Cela correspond à l’hypothèse précédente.

Matthew Kanterman, analyste de Bloomberg Intelligence, a prédit que la Switch Pro coûtera au moins 100 dollars de plus que le modèle actuel. « À 349,99 dollars, la proposition de valeur de l’appareil augmentera, mais je pense que Nintendo peut encore générer une demande robuste. »

Kanterman n’est pas le seul responsable. Dans une interview avec Gamesindustry.biz, le consultant en jeux basé au Japon Serkan Toto a estimé que la Switch Pro coûtera environ 399 $, ce qui peut être la même console que la Switch 2, et donc le même prix, ou une version différente à spécifications plus élevées, auquel cas la Switch 2 elle-même sera probablement moins chère.

Spécifications actualisées de la Nintendo Switch 2

La révélation de la Nintendo Switch OLED est cohérente avec certaines, mais pas toutes, des fuites que nous avons précédemment rapportées, fournissant plus une version » Pro » de la Switch actuelle qu’une Switch entièrement nouvelle.

Une fuite précédente, par exemple, a suggéré que la nouvelle console Switch serait dotée d’un processeur Nvidia Tegra Xavier personnalisé, d’un SSD de 64 Go, d’un support vidéo 4K et de deux ports USB-C. Elle suggère également qu’une telle console serait un appareil uniquement destiné à la télévision, ce qui semble peu probable. Nintendo a confirmé que la capacité de stockage du nouveau modèle passera de 32 à 64 Go, bien que l’identité de la puce reste inconnue.

Les récentes avancées dans la technologie des GPU mobiles indiquent également un avenir brillant pour les prochaines consoles portables telles que la Switch 2.

Samsung et AMD seraient en train de développer une nouvelle puce Exynos 1000 avec des graphiques AMD, ce qui pourrait donner à la Switch 2 une augmentation massive des performances si Nintendo opte pour ce processeur au lieu du Tegra X1 vieillissant que l’on trouve dans la Switch actuelle.

Nouveau design de l’écran de la Nintendo Switch 2

L’écran est un élément crucial de la Switch, il n’est donc pas surprenant que Nintendo l’améliore avec l’OLED. Cependant, l’écran est toujours en 720p et ne sort qu’en 1080p (au maximum) lorsqu’il est ancré. Samsung fournira des écrans OLED pour une future itération de la Nintendo Switch, comme nos propres rapports l’ont confirmé.

Dans une interview accordée à Tom’s Guide, il a déclaré : Ross Young, cofondateur de Display Supply Chain Consultants, a évoqué la possibilité d’un écran OLED sur la Switch Pro ou la Switch 2, ainsi que les avantages et les inconvénients d’un tel écran.

« Les écrans LCD utilisent une luminosité maximale, que l’image soit blanche ou noire. Ce n’est pas le cas des OLED », a expliqué M. Young. « Leur consommation d’énergie dépend de leur contenu. Par conséquent, elle dépendra du type de contenu que vous lisez. En ce qui concerne la vidéo, les OLED ont un avantage significatif. Cependant, s’il s’agit d’un jeu vidéo lumineux avec beaucoup de blanc, les OLED peuvent consommer plus d’énergie. »

La récente mention d’une nouvelle console Switch par le PDG d’Universal Display Corporation donne du crédit à la théorie des OLED. Steven V. Abramson, le président-directeur général de la société, a déclaré que Nintendo envisageait de passer à l’OLED en raison de son contraste et de son temps de réponse supérieurs à ceux du LCD. Malgré le silence de Nintendo, le fait qu’une nouvelle Switch se profile à l’horizon est un signe positif.

Quel que soit le type d’écran choisi par Nintendo, une augmentation de la résolution est possible. Bloomberg rapporte qu’une nouvelle Switch utilisera une technique d’upscaling sophistiquée pour atteindre une résolution 4K.

Le DLSS (Deep Learning Super Sampling) de Nvidia utilise la technologie de l’intelligence artificielle pour upsampler efficacement les graphiques en images haute résolution sans les exigences de performance d’un rendu natif, par exemple en 4K. Selon Bloomberg, une nouvelle Switch utilise de nouvelles puces et le matériel nécessaire pour prendre en charge le DLSS.

Selon le même rapport, la nouvelle Switch prendra en charge la sortie 4K, si ce n’est le rendu 4K natif, et disposera d’un écran OLED plus grand.

En outre, un examen plus récent du firmware de la Switch a révélé la ligne « 4kdp preferred over usb30 », qui pourrait indiquer le potentiel de la Switch 2 pour la sortie 4K par DisplayPort sur USB 3.0.

Cependant, les spécifications améliorées pourraient n’être que la partie émergée de l’iceberg pour la Nintendo Switch 2. Une séquence de code découverte dans la mise à jour du firmware de la Switch en avril 2020 suggère le support d’une console à double écran, ce qui laisse penser que la prochaine Nintendo Switch pourrait être un appareil à double écran.

Ce ne serait pas une première pour Nintendo, étant donné le succès des consoles portables Nintendo DS et 3DS, mais il serait intéressant de voir comment le support du double écran s’intégrerait dans l’écosystème Switch. À l’instar du fonctionnement de la Wii U, vous pourriez être en mesure de jouer en mode portable tout en diffusant certains contenus sur votre télévision.

Nouvelles caractéristiques de la Nintendo Switch 2

La Switch OLED, comme la Switch originale, permet de jouer en mode docking-TV, sur table et en mode portable. Le dock a été mis à niveau avec un port Ethernet et une nouvelle béquille pour améliorer le jeu sur table.

Par ailleurs, Nintendo a récemment breveté un nouveau dispositif de suivi de la santé qui serait capable de suivre votre sommeil, de surveiller votre humeur via des microphones et des capteurs, et même de modifier l’odeur de la pièce. Il est intéressant de noter que l’appareil breveté possède sa propre station d’accueil (similaire à la Switch) et semble être conçu pour des jeux liés à la santé, comme Ring Fit Adventure.

Cette Nintendo Switch ne semble pas contenir cette technologie. Il est trop tôt pour dire si un tel appareil sera même produit, mais il sera intéressant de voir si Nintendo améliore ses capacités de suivi de la condition physique à temps pour la prochaine console Switch.

Qu’est-ce que la Switch Pro de Nintendo ?

La soi-disant Nintendo Switch Pro a fait l’objet de rumeurs selon lesquelles elle serait le successeur de la Switch originale pendant un certain temps. Puis, la Nintendo Switch OLED est sortie, ce qui a amélioré certains aspects de la Switch originale, mais pas ses performances. Cela signifie qu’il y avait des rumeurs persistantes selon lesquelles une version « pro » était en préparation.

Cependant, Nintendo a déclaré que ce ne sera pas le cas, indiquant que les rumeurs et les fuites présumées que nous avons entendues jusqu’à présent se rapportent à une Switch de deuxième génération plutôt qu’à un rafraîchissement de mi-génération.

Il n’y a pas de moyen simple d’obtenir une confirmation, nous devons donc nous fier à notre intuition. Nous pensons qu’une console Switch améliorée est en cours de développement ; qu’elle s’appelle Switch Pro ou Switch 2 n’est peut-être pas pertinent.

Nos attentes concernant la Nintendo Switch 2

(Crédit photo : Katarzyna Penar à Lightframes)

Si la Nintendo Switch 2 devient une réalité, il y a quelques caractéristiques qui en feraient une option premium convaincante pour les fans de Nintendo.

Jeu en mode portable 1080p : L’écran de 6,2 pouces de la Switch est limité à 720p en mode portable, ce qui signifie que vous ne pouvez pas découvrir des titres comme Super Mario Odyssey et Pokémon Épée et Bouclier dans toute leur gloire. La possibilité de jouer en déplacement en 1080p serait une raison importante pour passer à une nouvelle Switch – si la console peut rassembler 60fps à 1080p, encore mieux.

4K ou 1440p pour le mode TV. Considérant que les consoles 4K sont là et que la PS5 et la Xbox Series X supporteront le contenu 8K, il serait bien de voir la Switch 2 obtenir une augmentation de résolution, quelque chose que nous avons plaidé pour récemment. La nouvelle console aurait probablement besoin d’un nouveau dock musclé pour supporter les résolutions 4K ou même 2560 x 1440, mais imaginez à quel point il serait glorieux de jouer à Breath of the Wild en 4K.

Une meilleure ergonomie. Nous avons récemment mis la main sur le Concept UFO d’Alienware, qui est un PC de jeu portable ressemblant à la Switch et doté de boutons, de gâchettes et de poignées de la taille d’une manette standard. Si Nintendo parvient à concevoir de nouveaux Joy-Cons plus grands et plus ergonomiques sans être trop massifs, la Switch 2 pourrait être le moyen le plus confortable de jouer en déplacement.

Pourquoi une Nintendo Switch 2 est souhaitée

Malgré cela, nous continuons à espérer que Nintendo améliorera la vitesse et ajoutera la 4K à un moment donné. La Nintendo Switch est une joyeuse console soutenue par certains des meilleurs jeux Nintendo jamais sortis. Cependant, plus de trois ans après sa sortie, son matériel commence à montrer ses limites, notamment lorsqu’il s’agit de portages de grands jeux tiers.

Ethan Gach de Kotaku a obtenu une copie du nouveau portage Switch de The Outer Worlds, qui, selon lui, « a l’air tellement mauvais sur Switch que je suis tenté d’avertir les personnes qui n’ont aucun autre moyen d’y jouer de rester à l’écart. » Selon les captures d’écran de Gach, le portage est extrêmement pixellisé et souffre de chutes de fréquence d’images. Des portages tels que Pillars of Eternity et Wasteland 2 ont causé aux joueurs des problèmes comparables.

Alors que les jeux Nintendo tels que Breath of the Wild et Animal Crossing : New Horizons sont optimisés pour la Switch, la console semble rencontrer un problème avec les titres AAA. Et cela pourrait s’avérer particulièrement difficile pour Nintendo, étant donné que les nouveaux jeux tiers développés pour la PS5 et la Xbox Series X pourraient être plus exigeants graphiquement que jamais.

Nintendo n’a pas nécessairement besoin d’une console aussi puissante que les meilleurs PC de jeu ou les dernières consoles de Sony et de Microsoft (et la Switch s’est bien débrouillée face à la PS4 et à la Xbox One), mais la dalle OLED pourrait donner un bien meilleur aspect aux jeux de Nintendo et rendre la console hybride de la société plus attrayante pour les fans de grandes franchises tierces.

Dois-je attendre la deuxième génération de la Nintendo Switch ?

Si vous espériez la 4K, vous risquez d’être déçu, mais si vous vouliez un meilleur écran pour les jeux mobiles, vous serez probablement extatique. Honnêtement, nous sommes assez excités par la nouvelle béquille, bien qu’elle ne crie pas exactement « Nintendo Switch Pro ».

Malgré cela, la Nintendo Switch reste une console de jeu exceptionnelle, compte tenu de son design hybride et de ses excellents jeux. La Nintendo Switch et la Nintendo Switch Lite sont toutes deux les meilleures consoles de jeu portables de notre liste. Par conséquent, nous prévoyons qu’elles continueront à bénéficier d’un soutien pendant les années à venir. Si vous n’êtes pas encore monté dans le train de la Switch, c’est le moment ou jamais de le faire, car elle ne sera pas remplacée dans un avenir proche.

Comme prévu, la Switch OLED sera compatible avec la ludothèque existante de la console. La famille Nintendo DS/Nintendo 3DS supporte la même ludothèque depuis plus de dix ans. Compte tenu du succès de la Switch, nous prévoyons que Nintendo emploiera une stratégie similaire avec sa console actuelle.