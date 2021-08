Le pétrole chute par crainte d’une variante du Delta

Les prix du pétrole ont terminé la semaine en baisse en raison des craintes concernant la demande de pétrole brut suite à la propagation de la variante delta du coronavirus, une inquiétude renforcée par l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

Le Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre a reculé de 1 % à 70,59 dollars le baril à Londres par rapport à la clôture de jeudi, tandis qu’à New York, le brut WTI pour livraison en septembre a perdu 0,94 % à 68,44 dollars le baril. « Nous sommes sous l’influence de la nouvelle covid-19. Pour l’instant, il est négatif et c’est ce qui affecte les prévisions de la demande », a déclaré James Williams de WTRG Economics.

Les dernières données de l’AIE publiées jeudi « n’ont pas aidé le sentiment du marché », ont noté Warren Patterson et Wenyu Yao, analystes chez ING. L’AIE estime que le marché pourrait redevenir « excédentaire » en brut d’ici 2022 si l’OPEP+ (l’OPEP et ses alliés) continue à augmenter sa production en suspendant les réductions et si d’autres producteurs augmentent leur extraction en réponse à la hausse des prix.

L’AIE a revu à la baisse ses prévisions de demande mondiale de pétrole pour cette année en raison de l’avancée de la pandémie, notamment en Asie. « La croissance de la demande s’est brusquement inversée en juillet et les perspectives pour le reste de l’année 2021 ont été revues à la baisse en raison de l’aggravation de la progression de la pandémie », indique le rapport.

Les nouvelles restrictions liées au covid-19 imposées dans plusieurs grands pays consommateurs de pétrole, notamment en Asie, devraient réduire la mobilité et l’utilisation du pétrole au cours du second semestre.