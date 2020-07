Pokkén Tournament DX sera gratuit pour les membres de Nintendo Switch Online

Follow on Twitter

Il y a de bonnes nouvelles pour les abonnés japonais à Nintendo Switch Online, car il a été annoncé qu’ils pourront télécharger et jouer gratuitement à Pokkén Tournament DX du 27 juillet au 2 août au Japon.

En outre, il a également été dit que du 27 juillet au 9 août, les clients pourront obtenir le jeu avec une réduction de 30 %, ce qui signifie qu’il coûtera 4 604 yens au lieu des 6 578 yens habituels.

Pokkén Tournament DX est un jeu de combat Pokémon en 3D pour Nintendo Switch qui est sorti le 22 septembre 2017 et qui est un portage du titre Wii U.

Nous vous rappelons sa description et sa bande-annonce de lancement :

Combattez n’importe où et défiez n’importe qui avec Pokkén Tournament DX, un jeu de combat Pokémon intense en face à face pour Nintendo Switch.

Droit au combat

Contrôlez plus de 20 Pokémon de combat directement dans des combats à l’adrénaline. Faites appel au soutien des Pokémon pour vous aider dans le combat et déclenchez l’ultra-attaque unique de votre Pokémon pour progresser dans le classement.

Grâce au système de combat intuitif de Pokkén Tournament DX, tout le monde peut s’emparer du Joy-Con et s’amuser à combattre son Pokémon préféré.

Combattez où et quand vous voulez

Avec le Nintendo Switch, vous pouvez vous battre chez vous ou où vous voulez jusqu’à ce que vous deveniez un champion de la Ferrum League.

Passez un Joy-Con à un ami et profitez de grands duels où, quand et comme vous le souhaitez. Pokkén Tournament DX est compatible avec tous les modes du Nintendo Switch : mode bureau, mode TV et mode portable.

De nouveaux Pokémon se joignent à la mêlée

Maîtrisez les styles de combat des nouveaux Pokémon de combat, dont Croagunk, Scizor, Empoleon et Darkrai, ainsi que les nouveaux Pokémon Soleil et Pokémon Lune de combat Decidueye.

Plus de 20 Battle Pokémon seront disponibles dès le début, y compris la gamme complète des Pokémon de la version Wii U de Pokkén Tournament.

On ne sait pas encore si cette promotion sera également accessible aux abonnés du Nintendo Switch Online en Occident, bien que cela n’ait jamais été le cas dans le passé.

Enfin, ce n’est pas la première fois qu’une promotion de ce genre est lancée, puisqu’il a été annoncé en juillet dernier que Captain Toad : Treasure Tracker serait disponible gratuitement pour les membres de Nintendo Switch Online du 5 au 11 août au Japon.

Puis, en août de l’année dernière, il a été annoncé que Mario Tennis Aces serait disponible gratuitement pour les membres de Nintendo Switch Online du 7 au 13 août grâce au programme de jeu d’échantillons.

Déjà en février de cette année, il a été annoncé que Dead Cells serait disponible gratuitement pour les membres de Nintendo Switch Online du 24 février au 1er mars au Japon et enfin en mai de cette année, il a été annoncé que Celeste serait disponible gratuitement pour les membres de Nintendo Switch Online du 18 au 24 mai au Japon.

