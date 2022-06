Revue de RecordCast – Le meilleur outil pour enregistrer un écran en ligne ? (2022)

RecordCast est un enregistreur d’écran facile à utiliser, basé sur un navigateur, qui vous permet d’enregistrer des vidéos à partir d’une fenêtre de navigateur.

Examen de RecordCast – Le meilleur outil Internet pour l’enregistrement d’écran ?

Si vous avez besoin d’enregistrer un écran dans un but professionnel, tel que : créer des programmes éducatifs, enregistrer une présentation pour améliorer la communication d’entreprise, éditer et produire des leçons vidéo, ou fournir des explications sur des plateformes telles que YouTube, entre autres, vous avez besoin d’un bon outil qui vous permet d’enregistrer votre écran. Dans cet examen de RecordCast. Vous découvrirez si c’est l’outil dont vous avez besoin.

La société PearlMountain Technology a développé RecordCast. Après la sortie de cet outil gratuit, l’application est devenue très populaire parmi les jeunes éditeurs, notamment parmi les personnes qui aiment les jeux et l’enregistrement des cours en ligne.

En effet, c’est l’une des applications d’enregistrement les plus pratiques pour réaliser des vidéos en ligne gratuitement. Si vous êtes à la recherche d’un bon enregistreur d’écran avec un éditeur vidéo intégré, pensez à l’enregistreur d’écran RecordCast.

Aperçu de RecordCast

RecordCast est un logiciel et un outil d’enregistrement d’écran facile à utiliser, ainsi qu’un éditeur vidéo Internet gratuit. Le programme fournit un ensemble d’outils simples pour photographier et enregistrer des travaux ou des explications sur l’écran de votre appareil. Il vous permet de les capturer avec votre appareil photo en même temps.

Vous pouvez utiliser le programme pour modifier les vidéos enregistrées sans quitter le site. Ainsi, vous n’aurez pas besoin d’autres programmes de capture et d’édition. Vous pouvez faire tout le travail sur le site de RecordCast facilement.

Pourquoi choisir RecordCast ?

Parmi les nombreuses fonctions qu’offre l’outil RecordCast, voici quelques-unes des options que ses utilisateurs apprécient le plus :

Il est compatible avec tous les appareils, que ce soit Mac ou Windows. Il n’est pas nécessaire de télécharger un programme, une application ou un plug-in supplémentaire.

Économisez de l’espace de stockage pour votre ordinateur. Vous n’aurez pas besoin d’espace de stockage pour télécharger RecordCast.

RecordCast offre des fonctionnalités d’enregistrement faciles et flexibles. Faites un screencast du plein écran, des fenêtres de l’application ou de l’onglet du navigateur selon vos besoins.

Vous pouvez également enregistrer l’audio simultanément si vous le souhaitez.

Il dispose d’un éditeur vidéo intégré, ce qui vous permet de peaufiner votre enregistrement d’écran en ajoutant des titres, des sous-titres, des effets, etc. dans l’éditeur vidéo.

Comment utiliser RecordCast ?

Vous n’avez pas besoin de vous connecter au site Web de RecordCast, et l’enregistrement n’est pas nécessaire. Sur la page d’accueil du site, vous trouverez le bouton « Start Recording » et cliquez dessus pour enregistrer votre vidéo.

Une fenêtre apparaîtra après avoir cliqué sur le bouton, et vous devrez choisir le mode (enregistrer la webcam, enregistrer l’écran, ou les deux en même temps) pour prendre des photos et enregistrer le son, par exemple, enregistrer à partir du microphone ou l’audio du système de l’ordinateur ou aucun son. Après avoir choisi les options, appuyez sur le bouton rouge.

Choisissez d’enregistrer à partir d’un programme spécifique dans la fenêtre suivante si vous ne voulez pas que le reste de votre bureau apparaisse, créez une image de votre bureau entier ou enregistrez un onglet de navigateur ouvert. Après avoir terminé, cliquez sur « partager » et enregistrez le clip vidéo.

Une fois l’enregistrement d’écran en ligne terminé, appuyez sur le bouton rouge pour arrêter l’enregistrement. Et le site vous donnera deux options pour polir la vidéo avant de la télécharger ou la télécharger directement.

Éditez votre vidéo avec RecordCast

L’enregistreur d’écran d’ordinateur RecordCast est élémentaire, sans beaucoup d’outils inutiles ou de fonctionnalités fantaisistes.

C’est parce qu’ils ont mis leur logiciel d’édition vidéo à disposition en ligne. Vous pouvez éditer n’importe quelle capture d’écran en utilisant l’éditeur vidéo de RecordCast, et il y a beaucoup d’options intéressantes ici, y compris la possibilité d’ajouter votre piste de musique.

Vous pouvez également importer des photos ou des vidéos que vous souhaitez ajouter à votre enregistrement d’écran. Ainsi, si vous avez une intro ou une outro que vous souhaitez ajouter pour terminer vos vidéos, vous pouvez le faire ici.

Vous pouvez également ajouter du texte standard ou du texte animé. Des diapositives de fond colorées peuvent être ajoutées au début, au milieu ou à la fin de la vidéo. Elles sont utiles pour les titres de texte animés et peuvent être un excellent moyen d’aider à raconter votre histoire.

Il contient des icônes et des images que vous pouvez superposer à votre vidéo pour lui donner un certain intérêt visuel ou attirer l’attention sur des éléments spécifiques de votre écran de bureau ou de votre programme éducatif.

Vous pouvez choisir parmi des centaines d’éléments, et il est important de savoir qu’il existe une boîte de recherche pour vous aider à affiner votre recherche. Ces éléments peuvent être ajoutés à une capture d’écran d’ordinateur ou à un arrière-plan.

Le dernier élément, mais non le moindre, est constitué par les calques. Il s’agit de couches pour le texte, les intros, les fins et les couches pour ajouter des touches.

Il s’agit de conceptions animées qui ajouteront du poli et du professionnalisme à votre photographie d’écran d’ordinateur. Il est également personnalisable, et vous pouvez choisir les couleurs utilisées dans les couches et modifier le texte qui apparaît à l’écran.

Examen de RecordCast : Verdict final

Vous aimez capturer chacun des exercices et des activités sur votre écran ? Un enregistreur d’écran solide est tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez maintenant trouver une tonne d’enregistreurs d’écran en ligne avec différents points forts, car les enregistreurs d’écran ont changé ces derniers temps.

Différents dispositifs d’enregistrement d’écran sont accessibles en ligne pour répondre à vos besoins en la matière.

RecordCast est l’un d’entre eux. Il est facile à utiliser et entièrement en ligne, et il va plus loin qu’un enregistreur d’écran puisqu’il est livré avec un simple éditeur vidéo, rendant l’édition de vos vidéos simple et sans tracas.

Cet enregistreur d’écran en ligne est accessible à de nombreux navigateurs couramment utilisés, tels que Google Chrome, Mozilla Firefox, Mozilla Firefox, Edge, Apple Safari, etc. Quelles activités aimez-vous enregistrer sur votre écran ?

RecordCast n’est peut-être pas pour tout le monde, mais le fait qu’un outil de capture d’écran d’ordinateur soit accompagné d’un puissant éditeur vidéo comme celui-ci signifie que je reviendrai à cet outil encore et encore.

La chose la plus importante dont vous avez besoin lorsque vous utilisez un logiciel de capture d’écran (Screen Recorder) est la possibilité d’éditer et de recadrer la capture d’écran. RecordCast vous offre ce pouvoir et une expérience d’enregistrement facile et intuitive. Par conséquent, je n’hésite pas à recommander RecordCast pour PC si vous ne l’avez pas encore essayé.