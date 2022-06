Windows 11 déploie une version de test avec des onglets dans l’Explorateur de fichiers

Microsoft a testé puis abandonné une tentative d’ajouter la navigation par onglets à l’Explorateur de fichiers dans Windows 10 il y a environ quatre ans ; une nouvelle version préliminaire de Windows 11 publiée aujourd’hui fait une nouvelle tentative.

Rafael Rivera, un développeur de EarTrumpet, a repéré des indices du test en mars, avant que Microsoft ne confirme que la fonctionnalité, ainsi que le nouvel écran d’accueil de l’explorateur de fichiers illustré ci-dessus, seront inclus dans Windows 11.

L’explorateur de fichiers de Windows 11 avec une page d’accueil et des onglets Image : Microsoft

La version 25136 teste un navigateur pour l’Explorateur de fichiers avec des onglets, permettant aux utilisateurs de passer d’un dossier à l’autre sans ouvrir une nouvelle fenêtre, selon un article publié sur le blog Windows Insider.

Cependant, même si vous êtes un Windows Insider et que votre PC est configuré pour recevoir les builds du Dev Channel (pour ceux qui sont prêts à recevoir les mises à jour les plus récentes malgré le fait qu’elles puissent être instables), vous ne verrez peut-être pas le test immédiatement. Les fonctionnalités sont en cours de déploiement, comme l’indique un tweet du responsable principal du programme, Brandon LeBlanc.

Il est clair qu’ils vont attendre les commentaires avant de mettre la fonctionnalité à la disposition de testeurs supplémentaires.

Il comprend également un panneau de navigation expérimental sur la gauche qui liste le bouton Home en premier, suivi des dossiers OneDrive synchronisés avec le nuage, des dossiers épinglés et des lecteurs de ce PC et du réseau en dessous. Microsoft indique dans le test que « les dossiers Windows connus qui sont accessibles par défaut dans le panneau de navigation ne sont plus affichés sous Ce PC pour que la vue reste concentrée sur les lecteurs de votre PC. »

L’ajout d’un contenu plus dynamique aux widgets de la barre des tâches de Windows 11 est une autre fonctionnalité majeure testée dans cette build. Microsoft n’a que récemment réintégré le widget Météo avec des mises à jour en direct dans la barre des tâches de Windows 11, mais elle teste actuellement un contenu mis à jour automatiquement pour les widgets sport et finance, ainsi que des alertes pour les dernières nouvelles.

Les tests Insider de Windows 11 du lecteur multimédia avec une option de tri « date d’ajout » et du bloc-notes avec prise en charge des touches d’accès au clavier.

Plus tôt dans la journée, l’équipe a mentionné qu’elle testait une application Notepad mise à jour prenant en charge les technologies d’assistance telles que les lecteurs d’écran, la mise à l’échelle du texte et les touches d’accès.

Une mise à jour du lecteur multimédia actuellement testée par les Insiders a ajouté la prise en charge de la lecture des CD (que certains utilisateurs apprécieront plus que d’autres) et une nouvelle option de filtrage qui permet aux utilisateurs de trier leurs collections par date d’ajout, ou The Correct Way, comme je l’appelle.