Vous les avez vus sur WhatsApp ou TikTok et vous ne comprenez pas ce qu’ils signifient ? Ne vous inquiétez pas, nous vous expliquons ici la signification de ces emojis.

Parfois, nous utilisons des emojis sans vraiment savoir ce qu’ils signifient, vous avez probablement croisé l’emoji des doigts qui se pointent sur WhatsApp ou TikTok, ici nous allons vous expliquer la véritable signification de ces emojis.

Que signifient les doigts pointés les uns vers les autres ?

Il s’agit de deux émojis jumeaux, car nous parlons d’un émoji appelé « doigt pointant vers la droite », qui est placé en premier, puis du « doigt pointant vers la gauche ». Selon Emojipedia, dans les deux cas, il s’agit d’emojis dont la signification est simplement de pointer du doigt, et dans presque toutes les plateformes, on les trouve dans des tons de peau différents.

Leurs utilisations distinctes varient, mais ils sont généralement utilisés pour indiquer la chose la plus importante dans un texte, ou pour indiquer une certaine activité. Par exemple, si vous recevez un emoji désignant un ballon de football, vous êtes probablement invité à jouer avec des amis.

Cependant, ces deux combinaisons prennent un nouveau sens. Plus précisément, vous devez mettre en premier celui qui pointe vers la droite et le second vers la gauche, de sorte que chaque doigt pointe vers l’autre.

Les utilisateurs des réseaux sociaux utilisent cette combinaison d’émojis en diverses occasions, mais les plus courantes sont celles où ils se sentent gênés ou timides par rapport à ce qu’ils vont dire ou écrire à ce moment-là.

Un autre exemple est celui d’une personne qui demande à une autre personne de sortir avec elle ou qui va lui déclarer sa flamme par texto.

La plupart du temps, c’est pour montrer que vous êtes désolé, nerveux, que vous vous sentez mal ou que vous regrettez quelque chose.

Elle peut également être utilisée pour demander une faveur, car vous savez que vous risquez de contrarier l’autre personne. Il peut également être utilisé pour parler à quelqu’un en qui vous n’avez pas tellement confiance, comme un signe que vous souhaitez vous rapprocher de quelque chose.

Maintenant vous savez, la prochaine fois qu’ils vous enverront les deux emojis ensemble, il s’agit de quelqu’un qui est embarrassé ou qui est peut-être un peu timide à propos de ce qu’il dit ou un peu gêné pour s’exprimer, alors montrez-lui toute votre confiance pour une meilleure communication.