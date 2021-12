La souris avec disque dur qui permet au joueur d’avoir tous les jeux à portée de main

Les souris ont évolué au fil des ans pour devenir plus rapides, plus fluides, avec plus de boutons et de possibilités de personnalisation. Aujourd’hui, le fabricant de composants XPG a poussé la notion un peu plus loin en présentant un prototype de souris qui comprend un disque dur à l’état solide.

Voûte XPG. La société XPG a présenté en avant-première les nouveaux produits qu’elle présentera au salon de l’électronique grand public CES 2022 à Las Vegas (États-Unis), dont un concept de souris avec un stockage interne pour y ranger la bibliothèque de jeux vidéo. Politique de recherche et de technologie du XPG

Le « XPG Vault » tente de mettre les bibliothèques de jeux des utilisateurs entre leurs mains. Le gadget est doté d’un disque dur à état solide (SSD) de 1 téraoctet pour le stockage des jeux vidéo.

C’est l’un des projets de l’entreprise pour le CES 2022, puisqu’il comprend non seulement un disque dur mais aussi un bon pari sur le stockage à grande vitesse. Il sera capable de transporter des données à un rythme allant jusqu’à 985 mégaoctets par seconde lorsqu’il est connecté via un connecteur USB Type-C.

Le SSD (Solid State Drive) sera géré par le logiciel propriétaire de XPG, ce qui, selon l’entreprise, permettra de transporter facilement la « ludothèque » d’un endroit à l’autre.

Avant cette conception, divers efforts visant à intégrer des capacités et des services supplémentaires dans les souris d’ordinateur ont été tentés sur le marché. Il y a plus de dix ans, un effort a été fait pour inclure un lecteur de stylo ou un autre dispositif de stockage à l’intérieur d’une souris d’une taille de 32 Mo à 1 Go, mais cela n’a pas été possible.

On ne sait pas si cette idée de XPG verra un jour le jour, car beaucoup des concepts présentés au CES 2022 sont plus conceptuels que prêts à être commercialisés, ce qui explique pourquoi une date de lancement n’a pas pu être précisée.

Outre la souris, XPG présente de nouveaux composants pour PC de jeu, notamment un nouveau châssis, un ventilateur et un bloc d’alimentation, de nouveaux disques SSD et DRAM, ainsi que des ordinateurs portables de la famille XPG Xenia (la gamme de PC haut de gamme de la marque).

Ce n’est pas la seule marque qui a déjà publié ses plans et ses conceptions pour le CES 2022 :

Le CES 2022 présente des conceptions innovantes de moniteurs et de téléviseurs

Photo d’archive. | Crédit : LG

De nombreuses entreprises ont présenté leurs avancées techniques les plus significatives au CES 2022, et l’une des plus marquantes a été les innovations en matière de téléviseurs incurvés et flip-up.

Bien qu’il soit peu probable qu’elles soient vendues dans le monde entier, puisque seul un petit pourcentage des produits LG est présenté au CES et lancé par la suite, l’événement sert de vitrine aux avancées techniques.

Le « Media Chair » est un canapé inclinable équipé d’une télévision OLED de 55 pouces et d’un accoudoir à écran tactile. Il est également doté de la technologie « Cinematic Sound OLED », qui crée une scène sonore sans l’utilisation de haut-parleurs externes, et l’orientation du téléviseur peut également être contrôlée depuis le fauteuil, puisqu’il peut être utilisé verticalement.

L’avantage de cette conception inclinable est que, quel que soit le degré d’inclinaison, le téléviseur reste toujours à la même distance du spectateur.

Plutôt qu’un téléviseur, le deuxième concept se concentre sur un vélo d’exercice relié à trois écrans OLED 4K verticaux ; « Virtual Ride » crée une immersion de l’avant et du haut du « rider », et bien que LG n’ait pas élaboré sur la raison spécifique de ce concept, cela impliquerait une expérience sportive virtuelle plus immersive pour une utilisation occasionnelle ou intensive. Le design de cette expérience virtuelle ressemble au deuxième épisode de la première saison de « Black Mirror », intitulé « 15 millions de crédits ».

L’entreprise affirme avoir atteint un rayon de courbure de 500 millimètres (500R) sur ce modèle, ce qui en fait la « courbe la plus serrée sur un écran géant », ce qui est une référence au propre smartphone enroulable de LG plus tôt cette année.