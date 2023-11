TikTok : le futur de la publicité en ligne ?

Avec plus d’un milliard d’utilisateurs actifs mensuels à travers le monde, TikTok offre aux spécialistes du marketing un accès à un public jeune et diversifié. Dans cet article, nous explorons le potentiel publicitaire que la plateforme offre aux entreprises.

Qui est le public de TikTok ?

Extrêmement populaire parmi les jeunes, la majorité des utilisateurs de TikTok ont entre 16 et 24 ans. Cependant, il est important de noter que TikTok gagne également en popularité parmi les utilisateurs plus âgés. En outre, bien que les femmes aient été légèrement plus actives sur la plateforme que les hommes, l’application est utilisée par des personnes de tous genres. Cette diversité d’utilisateurs constitue un atout essentiel pour les annonceurs, notamment lorsqu’ils collaborent avec une agence spécialisée TikTok. TikTok compte des utilisateurs dans le monde entier, avec des États-Unis, l’Inde, la Chine et le Brésil parmi les pays avec le plus grand nombre d’utilisateurs.

Les tendances de consommation de contenu sur TikTok

TikTok se distingue par ses vidéos courtes, généralement de 15 à 60 secondes, et la plateforme encourage la créativité, ce qui signifie que les utilisateurs créent souvent des vidéos originales et divertissantes. Les défis de danse, les tutoriels de maquillage, et les sketchs comiques sont très populaires.

L’algorithme de TikTok recommande du contenu personnalisé à chaque utilisateur en fonction de son comportement et de ses intérêts, et comme les tendances sur TikTok évoluent rapidement, les utilisateurs sont constamment à la recherche de nouvelles vidéos et de nouveaux défis à relever.

Quels sont les formats publicitaires sur TikTok ?

TikTok offre plusieurs options publicitaires aux annonceurs, ce qui permet de cibler efficacement différents segments de son vaste public. Voici un aperçu des formats publicitaires les plus courants sur TikTok :

Annonces In-Feed (Flux) : Ces annonces apparaissent dans le flux principal des utilisateurs, entre les vidéos de contenu organique. Elles ressemblent aux vidéos TikTok traditionnelles et peuvent être accompagnées d’un bouton « Suivre » ou d’un lien vers une page web ;

Annonces Branded Hashtag Challenge (Défis de hashtag de marque) : Les marques peuvent créer leurs propres défis de hashtag personnalisés. Les utilisateurs sont encouragés à participer en créant des vidéos en utilisant le hashtag de la marque ;

Annonces TopView : Il s’agit de la première vidéo qui apparaît lorsque l’application est ouverte, et elle offre donc une visibilité maximale ;

Annonces de Marques (Branded Hashtag Challenge Plus) : Cette option combine un défi de hashtag de marque avec une publicité In-Feed. Elle permet à la marque d’obtenir une visibilité supplémentaire en mettant en évidence son défi de hashtag dans le flux principal ;

Annonces de Marques (Branded Scan) : Les annonces Branded Scan permettent aux utilisateurs de scanner des objets du monde réel avec leur caméra TikTok pour débloquer des expériences de réalité augmentée liées à la marque.

Comment créer du contenu publicitaire efficace sur TikTok ?

Pour créer du contenu publicitaire efficace sur TikTok, il est essentiel de comprendre comment l’algorithme de la plateforme fonctionne. Ce dernier favorise les vidéos qui obtiennent un engagement rapide, c’est-à-dire des likes, des commentaires, des partages et des vues dès leur publication. Il est donc crucial de créer un contenu captivant dès les premières secondes pour inciter les utilisateurs à s’engager.

TikTok valorise également les vidéos qui suivent les tendances actuelles, il convient donc de rester au courant des défis de hashtag, des chansons populaires et des sujets du moment pour intégrer ces éléments dans votre contenu.

En outre, l’algorithme tient compte du temps que les utilisateurs passent à regarder une vidéo, et plus votre vidéo est regardée jusqu’à la fin, mieux elle sera classée.

Pour finir, gardez à l’esprit que TikTok personnalise le contenu pour chaque utilisateur en fonction de ses préférences. Il est donc important de créer un contenu qui résonne avec votre public cible pour augmenter les chances qu’il soit recommandé à un plus grand nombre d’utilisateurs similaires.

7 Stratégies de création de vidéos publicitaires engageantes

Soyez bref et percutant : Les vidéos TikTok sont courtes, alors utilisez chaque seconde à bon escient ; Racontez une histoire : Les vidéos TikTok ayant le plus de succès sont celles qui racontent une histoire ou présentent un message clair. Assurez-vous que votre vidéo a un début, un milieu et une fin logiques ; Utilisez la musique à bon escient ; Utilisez des effets spéciaux et des filtres : Les effets de réalité augmentée (RA) et les filtres peuvent rendre votre contenu plus amusant et engageant. Expérimentez avec ces fonctionnalités pour créer une expérience unique ; Interagissez avec le public : Encouragez les commentaires, les likes et les partages en posant des questions, en lançant des défis ou en invitant les utilisateurs à réagir d’une manière ou d’une autre ; Soyez authentique : N’ayez pas peur d’être vous-même et de montrer la personnalité de votre marque ; Optimisez pour le mobile : La majorité des utilisateurs de TikTok accèdent à la plateforme depuis des appareils mobiles. Assurez-vous que votre contenu est adapté à un affichage vertical et à une utilisation tactile.

Comment mesurer et optimiser les campagnes publicitaires TikTok ?

Les meilleurs outils d’analyse et de suivi des performances

La mesure et l’optimisation des campagnes publicitaires sur TikTok sont essentielles pour garantir leur succès. Utilisez les outils d’analyse intégrés de TikTok pour suivre les performances de vos campagnes. Cet outil vous permet notamment d’obtenir des informations sur le nombre de vues, les likes, les partages, les commentaires et d’autres indicateurs clés.

Grâce à des pixels de suivi ou des liens de suivi, mesurez les conversions et les actions que vous souhaitez que les utilisateurs effectuent après avoir vu votre annonce. Cela peut inclure des achats, des téléchargements d’application, des inscriptions, etc.

Il est également essentiel d’examiner le taux d’engagement global de votre campagne, qui inclut les likes, les partages, les commentaires et les vues. En effet, un taux d’engagement élevé indique que votre contenu résonne avec le public.

Ajustez et améliorez vos campagnes

Une fois que vous avez collecté des données sur les performances de vos campagnes publicitaires TikTok, il est important de les utiliser pour optimiser votre approche.

Ainsi, si vous constatez que votre public actuel n’interagit pas aussi bien que prévu, affinez vos cibles pour atteindre des utilisateurs plus pertinents. Essayez différents formats publicitaires, comme les annonces In-Feed, les défis de hashtag ou les annonces de Marques, pour voir ce qui fonctionne le mieux pour votre marque.

De plus, veillez à bien utiliser les données d’analyse pour identifier les éléments de contenu qui fonctionnent le mieux, puis créez davantage de contenu similaire.

Essayez de modifier les heures et les jours auxquels vous diffusez vos annonces pour atteindre différents segments de votre public, et surveillez les commentaires et les réactions des utilisateurs à vos annonces, en répondant de manière appropriée pour renforcer l’engagement.