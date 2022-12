Adobe Stock commence à vendre des œuvres d’art générées par l’IA

Il a récemment été annoncé qu’Adobe Stock, une plateforme populaire de distribution d’images de stock, commencera à vendre et à distribuer des images générées par l’IA et créées par des artistes.

Il est important de noter que ce n’est pas parce qu’Adobe Stock a décidé de proposer cette nouvelle forme de contenu que la distribution et la vente d’images de synthèse sont soudainement libres et gratuites pour les créateurs. La société a précisé que les créateurs doivent être propriétaires ou titulaires des droits d’auteur sur les œuvres qu’ils téléchargent sur la plateforme.

Il est également précisé que toutes les illustrations, même celles comportant des détails photoréalistes, doivent être envoyées sous cette rubrique et porter la mention « Généré par intelligence artificielle » dans le nom des fichiers.

Si une image photoréaliste d’une personne réelle est soumise, Adobe exige également la preuve que le sujet a consenti à ce que son image soit utilisée comme référence. Les artistes doivent également obtenir les autorisations nécessaires pour utiliser les marques, noms, personnages ou propriétés qui apparaissent dans leur œuvre avant que celle-ci ne puisse être ajoutée à Adobe Stock.

Selon Craig Peters, PDG de Getty Images, cette pratique pourrait entraîner des répercussions juridiques pour violation du droit d’auteur des œuvres. C’est pourquoi la société et sa plateforme d’images de stock ont établi des conditions destinées à éliminer tout problème potentiel pouvant découler du travail d’une intelligence artificielle qui utilise d’autres images et ressources comme référence.

Étude de cas : Shutterstock et les images créées par l’IA

Shutterstock, une autre société de stockage d’images, a ajouté avec OpenAI, le créateur de l’intelligence artificielle DALL-E2, la possibilité de générer des images à la demande des clients du service, ce qui en fait l’une des premières plateformes à ajouter ce contenu dans le but de monétiser sa distribution en ligne.

La société d’archivage d’images estime que cette prémisse aurait un impact positif sur le travail de ses clients, même si elle n’a pas encore été officiellement lancée sur la plateforme.

« Le contenu créé par l’IA et d’autres applications d’apprentissage automatique intègre souvent des échantillons du travail d’autres musiciens et artistes. Il est possible que des centaines ou des milliers de personnes aient contribué à la réalisation de ce produit final », a récemment déclaré Craig Peters, PDG de Getty Images, au site américain d’informations technologiques Gizmodo.

Contrairement aux politiques relatives aux droits d’auteur qu’Adobe Stock a établies jusqu’à présent, Shutterstock propose de créer un « fonds des contributeurs » pour dédommager les artistes humains dont le travail a été utilisé comme source d’inspiration pour une image générée par l’IA.