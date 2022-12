Qu’est-ce que Mastodon ?

Mastodon est une plateforme de réseau social décentralisée qui exécute un logiciel capable d’utiliser la norme ActivityPub du W3C. Grâce à cette norme, les utilisateurs de tout serveur prenant en charge ActivityPub peuvent communiquer entre eux, ce qui en fait un élément du Fediverse. Pour en savoir plus sur Mastodon et ses fonctionnalités, consultez cette page.

Mastodon permet aux utilisateurs d’héberger gratuitement leur propre service de réseau social. Il offre des fonctionnalités de microblogage similaires à celles du service Twitter par le biais d’un réseau distribué de nœuds autonomes appelés instances. Chaque instance possède son propre ensemble de règles, notamment ses propres politiques de confidentialité et de modération.

En tant que réseau social fédéré, Mastodon permet à ses utilisateurs de communiquer entre eux, même s’ils sont basés sur des instances (serveurs) Mastodon différentes. De cette façon, les utilisateurs peuvent rester connectés à leur réseau social étendu tout en bénéficiant des politiques d’un nœud particulier.

Les utilisateurs de Mastodon peuvent également communiquer avec ceux d’autres plateformes compatibles, comme PeerTube et Friendica, grâce aux protocoles partagés que ces serveurs utilisent. Parce qu’il est financé par des fonds publics, Mastodon ne comporte aucune publicité.

La mascotte de Mastodon, une créature à la trompe censée évoquer un mastodonte, est parfois représentée tenant un appareil électronique moderne. Toots était l’ancien nom des messages postés par le logiciel, mais « posts » l’a remplacé depuis. Mastodon a été annoncé pour la première fois sur Hacker News en octobre 2016, et il a été créé par Eugen Rochko.

Fonctionnalités et caractéristiques

Avec la sortie de la version 1.6, le logiciel de réseau social fonctionnant sur les serveurs Mastodon a acquis la capacité d’échanger des données via la norme ActivityPub du W3C. Par conséquent, un utilisateur de Mastodon peut communiquer avec ceux de n’importe quel autre serveur Fediverse qui utilise également ActivityPub.

Depuis Mastodon 2.9.0, les nouveaux utilisateurs ont la possibilité de passer à une vue à une seule colonne. Le « mode avancé » de Mastodon est comparable à l’interface utilisateur de microblogging de TweetDeck.

Le guide essentiel de Mastodon : Qu’est-ce que c’est et comment ça marche ?

Les utilisateurs mettent à jour leurs statuts avec de brefs messages. Ces messages peuvent contenir jusqu’à 500 caractères textuels sur une instance standard de Mastodon, ce qui est plus long que la limite de 280 caractères de Twitter ; cependant, de nombreux serveurs Mastodon ont bifurqué le code source pour permettre une plus grande limite de caractères.

Les utilisateurs s’inscrivent à un serveur Mastodon au lieu d’utiliser un concentrateur central. Chaque serveur du réseau agit comme un nœud et dispose de l’autonomie nécessaire pour contrôler son propre ensemble de règles, l’accès des utilisateurs et la possibilité de relayer ou non les messages vers et depuis d’autres serveurs.

Il existe d’innombrables serveurs dédiés à une variété de sujets. Il est également courant que les serveurs se concentrent sur une zone géographique spécifique.

Mastodon dispose de plusieurs garanties uniques pour la confidentialité des utilisateurs. Les utilisateurs peuvent définir la visibilité et la confidentialité de leurs messages en utilisant un certain nombre de paramètres différents.

Si tout le monde peut voir les mises à jour publiques d’un utilisateur sur sa ligne de temps, seuls ses followers verront ses messages privés. Un message peut être masqué à la fois sur la timeline de l’utilisateur et dans les messages directs de l’utilisateur en le marquant comme tel. Les utilisateurs ont également la possibilité de rendre leur profil invisible au public.

Les messages affichés dans la timeline peuvent être accompagnés d’un « avertissement de contenu », qui incite les internautes à cliquer sur le contenu pour le voir dans son intégralité. Des spoilers, des avertissements de déclenchement et du contenu NSFW ont tous été cachés de cette manière sur les serveurs de Mastodon, tandis que certains utilisateurs ont caché des liens et des pensées qu’ils ne veulent pas que les autres lisent.

Mastodon est un agrégateur en temps réel de messages provenant à la fois des timelines locales et fédérées. Contrairement à la ligne de temps fédérée, qui affiche l’activité de tous les serveurs Mastodon, la ligne de temps locale n’affiche que l’activité des utilisateurs d’un seul serveur. Les serveurs Mastodon connectés permettent aux utilisateurs de communiquer entre eux en utilisant des noms d’utilisateur qui ressemblent à des adresses électroniques complètes.

Modération du contenu

Pour lutter contre le harcèlement, Mastodon se différencie de Twitter sur des points qui ont été soulignés par des journalistes comme Sarah Jeong début 2017. Chaque serveur Mastodon a la possibilité de restreindre ou de filtrer certains types de contenu en fonction des commentaires des utilisateurs.

Parmi les exemples de contenus interdits sur mastodon.social et d’autres serveurs figurent le symbolisme nazi, la négation de l’Holocauste et l’incitation à la violence contre les Juifs. Les serveurs ont également la possibilité de restreindre ou de filtrer les messages qui contiennent un langage ou un matériel offensant.

Le créateur de Mastodon, Eugen Rochko, né en Russie et basé en Allemagne, est d’avis que les communautés plus petites et plus intimes sont mieux équipées pour gérer les comportements indésirables que la petite équipe de sécurité d’une grande entreprise. Comme sur Twitter, les utilisateurs peuvent cacher leur activité aux autres utilisateurs et signaler les comportements inappropriés aux administrateurs.

La défédération décrit le processus par lequel les administrateurs de serveurs empêchent leurs serveurs d’interagir avec d’autres serveurs. Le hashtag « #fediblock » est utilisé comme un système immunitaire décentralisé pour le réseau, les administrateurs et les utilisateurs s’alertant mutuellement des serveurs problématiques à l’aide du hashtag.

Depuis la migration de Twitter vers Mastodon, de nombreuses personnes de couleur ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’environnement toxique de la plateforme et à la culture blanche dominante.

En raison du harcèlement, le serveur axé sur les BIPOC playvicious.social, qui était en ligne depuis 2017, sera fermé en 2020. Le problème n’est pas d’ordre technique, mais plutôt le reflet de la suprématie blanche dans le monde en général.

La défémination des petites instances des plus grandes qui n’offrent pas une protection adéquate contre le harcèlement a commencé. Les tentatives de résoudre le problème en créant des instances « séparées mais égales », comme les serveurs BIPOC qui sont défédérés du réseau plus large, ont été critiquées car elles ne résolvent pas le problème.

Versions

Mastodon a célébré sa 100e version en septembre 2018 avec la sortie de la version 2.5, qui comprenait des pages de profil public remaniées. La version 2.6 de Mastodon est sortie fin octobre, apportant avec elle la possibilité de profils vérifiés et des aperçus in-stream des images et vidéos partagées via des liens.

Il n’était auparavant possible de rechercher qu’un seul hashtag, mais avec la sortie de la version 2.7 en janvier 2019, cette limitation a été levée. Les fonctionnalités d’accessibilité, telles que le contraste pour les utilisateurs ayant des problèmes de vue, et les outils de modération pour les administrateurs de serveurs et les modérateurs ont été améliorés dans la version 2.7.

En avril 2019, nous avons intégré un nouveau système d’invitation pour mieux gérer les inscriptions et la possibilité pour les utilisateurs de faire et de participer à des sondages. Les images marquées d’un avertissement de contenu sont désormais floues plutôt que cachées depuis la sortie de Mastodon 2.8.1 en mai de cette année.

En juin de cette année (2019), la vue à colonne unique de Mastodon, qui est désormais facultative, est la nouveauté la plus notable. Tous les nouveaux utilisateurs verront désormais cette vue par défaut, bien que l’ancienne vue en colonnes soit toujours accessible via les paramètres de Mastodon.

La version 3.2 de Mastodon a été publiée en août 2020. Il y avait un nouveau lecteur audio qui permettait la personnalisation des vignettes et des notes de profil.

Le client iOS officiel a été lancé en juillet 2021. Cette sortie, selon les responsables du projet, a été faite pour attirer de nouveaux utilisateurs.

La prise en charge des langues pour la traduction des messages et le suivi des hashtags a été introduite dans Mastodon 4.0, qui a été publié en novembre 2022.

Technologie

Mastodon est une plateforme de microblogging fédérée développée en tant que logiciel libre et open-source (FOSS), ce qui signifie que tout le monde peut y contribuer et l’utiliser comme bon lui semble, y compris en hébergeant ses propres serveurs ou en se connectant à ceux hébergés par d’autres dans le fediverse.

React.js et Redux sont les moteurs de l’interface, tandis que Ruby on Rails et Node.js sont les moteurs du back-end. PostgreSQL est utilisé comme SGBD. Le service peut communiquer entre eux et avec d’autres réseaux sociaux et plateformes décentralisés qui utilisent le protocole ActivityPub. Avec la sortie de la version 3.0, Mastodon ne prend plus en charge OStatus.

L’interface de programmation d’applications (API) de Mastodon dispose d’applications clientes pour Windows, macOS, Linux, Android et iOS, entre autres. Ces applications peuvent être utilisées sur des appareils mobiles, des ordinateurs de bureau et des navigateurs web pour interagir avec la communauté Mastodon.

Adoption

Mastodon a été présenté en octobre 2016, mais ce n’est que fin mars/début avril 2017 que le service a vraiment décollé.

Selon The Verge, le réseau est encore relativement petit et n’a pas attiré les types d’utilisateurs influents qui maintiennent les gens sur Twitter. Le nombre d’utilisateurs dans le monde est passé de 766 500 le 1er août à 1 000 000 le 1er décembre.

Des artistes et des écrivains comme Chuck Wendig, John Scalzi, Melanie Gillman et même John O’Nolan l’ont rejoint à partir de novembre 2017. Au cours des mois de mars et d’avril 2018, il y a eu une autre poussée de popularité à la suite de la prise en compte par le mouvement #deletefacebook des préoccupations des utilisateurs en matière de confidentialité.

Mastodon est utilisé par une variété de communautés « alt-tech », de ceux qui n’ont pas d’idéologie particulière aux extrémistes politiques et même aux ORC.

L’annonce par Tumblr, début décembre 2018, de son intention d’interdire tout contenu sensible sur son site a été accueillie par une forte hausse du nombre d’adhérents à Mastodon et à d’autres sites de médias sociaux alternatifs.

Près de 20 000 utilisateurs en Inde sont passés temporairement à Mastodon en novembre 2019 après que des utilisateurs de Twitter de gauche se soient plaints des politiques de modération de la plateforme.

Un nombre croissant d’utilisateurs de langue chinoise en 2022 ont migré vers Mastodon afin d’éviter la censure plus stricte des sites de médias sociaux en Chine continentale.

Le taux d’utilisation de Twitter devrait augmenter de façon spectaculaire en 2022

Mastodon a vu sa base d’utilisateurs augmenter en 2022 après l’annonce de l’achat de Twitter par Elon Musk le 25 avril. Trente mille nouveaux utilisateurs s’étaient inscrits à Mastodon au 27 avril. Le 28 avril 2022, le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) a introduit la plateforme de microblogging officielle ActivityPub des IUE basée sur Mastodon (appelée EU Voice).

Le 27 octobre 2022, l’achat de Musk a été officiellement conclu. Avec l’exode qui en résulte, Mastodon gagne 70 000 utilisateurs le 28 octobre. Le nombre de téléchargements quotidiens est monté en flèche, passant de 3 400 le 27 octobre à 113 400 le 6 novembre 2022.2 Selon Rochko, le réseau fédéré comptait 665 000 utilisateurs actifs au 3 novembre.

Cette expansion rapide n’a toutefois pas été sans poser quelques problèmes. En particulier, il a fallu augmenter la capacité de mastodon.social, l’instance la plus fréquentée de Mastodon, pour faire face à l’afflux de nouveaux utilisateurs. Seuls les journalistes en activité sont autorisés à ouvrir un compte sur le serveur réservé aux journalistes d’Adam Davidson, journa.host.

Malgré la résurgence de Twitter, la popularité de Mastodon n’a pas faibli. Le 11 novembre, il a été signalé que la plateforme avait gagné 700 000 utilisateurs au cours de la semaine précédente, portant le nombre d’utilisateurs de Mastodon à plus de 7 millions.

Pendant cette période, de nombreuses personnes connues, dont des acteurs, des comédiens, des journalistes, des militants politiques et des hommes politiques, ont rejoint Mastodon.

Fourchettes

Pawoo, un réseau social construit sur Mastodon, a été publié par Pixiv en 2017. Russell, une société de médias, a acquis le service à partir de 2019. Comme Pawoo permet l’art lolicon, il est généralement interdit par les instances de Mastodon.

En avril 2019, Purism, un fabricant d’ordinateurs, a publié une version de Mastodon appelée Librem Social.

Après être passé à un fork de Mastodon, le réseau social d’extrême droite Gab est devenu en juillet 2019 le plus grand nœud Mastodon.

Après avoir adopté Mastodon, Gab est devenu accessible à partir d’autres applications Mastodon ; cependant, peu après le passage, quatre de ces applications ont commencé à bloquer Gab.

Les principaux développeurs de Mastodon ont réagi en écrivant sur leur blog qu’ils étaient « complètement opposés au projet et à la philosophie de Gab », appelant l’entreprise à essayer de « monétiser et de mettre en plateforme des contenus racistes tout en se cachant derrière la bannière de la liberté d’expression » et à « mettre en place des fonctionnalités de base payantes qui sont disponibles gratuitement sur Mastodon. »

La version Civiq.Social de Mastodon a été publiée en octobre 2019 par la Fourth Estate Public Benefit Corporation.

Tooter a fait ses débuts en septembre 2020 en tant que produit de réseau social indien. Tooter est un fork du projet Mastodon.

Truth Social, qui a été fondé par l’ancien président américain Donald Trump en octobre 2021 et qui est basé sur Mastodon, n’a initialement pas rendu son code source disponible, en violation de la licence AGPLv3 de Mastodon. Truth Social a publié son code source le 12 novembre 2021, après avoir reçu une lettre officielle d’Eugen Rochko le 26 octobre 2021.

Financement

Bien qu’il soit financé par crowdfunding et sans publicité, en novembre 2022, seules 3 500 personnes payaient pour Mastodon. Elle a été fondée en 2021 et est officiellement une « gemeinnützige GmbH » (société à but social) allemande.

Conclusion

Mastodon est une nouvelle plateforme passionnante pour les médias sociaux, offrant une alternative décentralisée et ouverte aux réseaux de médias sociaux traditionnels. Elle permet aux utilisateurs de créer leurs propres serveurs et de communiquer avec d’autres utilisateurs, leur donnant ainsi un plus grand contrôle et une plus grande autonomie sur leur présence en ligne. Grâce à sa popularité croissante, Mastodon est en passe de devenir un substitut viable à Twitter et aux autres réseaux de médias sociaux. Que vous soyez un fan de la décentralisation, des technologies open-source ou que vous cherchiez simplement un meilleur moyen de communiquer en ligne, Mastodon mérite d’être exploré.