Tout le nécessaire pour passer un week-end en montagne

La montagne est synonyme de grandiose, d’air pur, de grands espaces sauvages, de silence et de sensations brut. C’est aussi parfois l’isolement et les aléas d’une météo qui peut changer en une poignée de minutes. Afin d’avoir toutes les cartes en main, prévoyez des équipements, des activités et des instants ressourçants quoiqu’il arrive. Pour cela, contactez les offices de tourisme et exposez vos besoins : envie de randonnée, envie de détente, envie de fête ? Que vous recherchiez des sensations fortes ou la paix des sommets, la montagne peut vous donner entière satisfaction. Encore faut-il penser à ce qu’on y fera en amont. Utilisez le code promo Groupon pour vous offrir un restaurant, un spa, des soins et un week-end de rêve.

Tout ce dont vous avez besoin pour un week-end à la montagne.

Habillez-vous et prévoyez tout type de météo

De la tête aux pieds, il faut s’équiper ! En montagne, le droit à l’erreur n’est pas permis tant la météo peut tourner rapidement. On se laisse agréablement surprendre par un rayon de soleil, mais il arrive aussi qu’on paye cash un excès d’optimisme météorologique. Notre premier conseil : consultez la météo avant chaque sortie !

Une fois dehors, équipez-vous d’une bonne paire de chaussures qui vous garantisse à la fois confort, stabilité et chaleur. En randonnée comme lors de promenades plus urbaines, vous éviterez les chutes et serez parés à affronter tous les types de terrains : boueux, glacés, secs, raides, sentiers, trottoirs, etc. Il en va de même pour le reste du corps : pensez à prendre des vêtements techniques aux propriétés respirantes. Lors de vos efforts, vous produisez de la transpiration et celle-ci doit être évacuée, sous peine d’attraper froid et de ne pas être à l’aise. Pantalons, shorts, t-shirts, vestes, tous doivent vous permettre de ne jamais avoir froid et de vous offrir un change sec rapidement. Privilégiez donc les vêtements synthétiques. Si vous devez affronter des températures plus rudes, pensez à la laine mérinos : les vêtements faits de cette laine sèchent moins vite mais sont plus chauds. À vous de choisir votre équipement, en fonction de votre activité et de la saison. Et n’oubliez jamais de prendre un change !

Restaurez-vous et dégustez la cuisine réconfortante de la montagne

Si vous êtes de sortie, vous vous dépensez suffisamment pour déguster un réconfort calorique conséquent. Fini de culpabiliser pour un bon restaurant : raclette, tartiflette, fondue, crozets, fromages fondants et charcuterie vous tendent les bras. Un coup, vous pouvez en boire un aussi. Certaines opérations vous permettent notamment de bénéficier de réductions conséquentes sur la carte des vins et des boissons dans différents établissements. Alors profitez-en !

Prenez soin de vous : offrez-vous tout le soin dont vous avez besoin

La montagne est source de bien-être. Vous pouvez pratiquer vos sports favoris en toute saison, profiter de soirées paisibles au coin du feu, mais aussi de soirées endiablées sur la piste de danse d’une station de ski. Pour un week-end, il est sage de réserver quelques activités pour soi. Spa, piscines, massages, cure : de nombreux centres et salons vous proposent des prestations de grande qualité dans un environnement exceptionnel.

Pourquoi ne pas réserver un bain turc, un hammam ou un sauna en plein air ? Profiter du cadre montagnard enneigé en profitant d’un bain chaud relaxant, c’est toujours une expérience spéciale. Admirer les sommets en maillot de bain, se frotter la neige sur le visage avant de rentrer dans l’eau chaude, voilà une occasion de vous fabriquer de jolis souvenirs.

La montagne regorge de soins bien-être et de salons de massage où des professionnels vous accueillent.