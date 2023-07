Windows 11 supprime les mots de passe et crée cette nouvelle méthode

Dites adieu aux mots de passe avec Windows 11 ! Découvrez la nouvelle méthode révolutionnaire qui simplifie votre vie et renforce votre sécurité en un seul clic.

Dans le but de favoriser à la fois la commodité des utilisateurs et la sécurité, Microsoft a récemment dévoilé une mise à jour remarquable de son système d’exploitation, Windows 11. Le point fort de cette mise à jour est l’avènement des « passkeys », une approche d’authentification unique qui permet aux utilisateurs d’accéder à plusieurs applications en utilisant une clé maîtresse. Adoptant un concept déjà mis en œuvre par de nombreuses entreprises, cette approche visionnaire permet d’oublier les différents mots de passe pour chaque application, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience de connexion plus fluide et, surtout, plus sécurisée.

Microsoft a introduit initialement les passkeys en 2021 afin de renforcer la sécurité des profils d’utilisateurs, réduisant ainsi efficacement la nécessité de générer plusieurs mots de passe qui pourraient ne pas répondre aux normes de sécurité idéales. Avec Windows 11, cette fonctionnalité de passkey est actuellement en cours de peaufinage lors d’une phase de test, ouverte exclusivement aux membres du programme Windows Insider. Cependant, Microsoft prévoit de futures plans pour introduire cette fonctionnalité à l’échelle mondiale, soulignant ainsi leur engagement en faveur d’une accessibilité plus large.

Ce processus innovant de connexion sans mot de passe est alimenté par Windows Hello, le système exclusif de Microsoft qui utilise plusieurs méthodes d’authentification, telles que la reconnaissance faciale, la numérisation des empreintes digitales ou la saisie d’un code PIN. Ces méthodes ouvrent la voie à un processus sans friction, aidant les utilisateurs à vérifier leur identité avec un effort minimal lors de la connexion à des plateformes et des sites Web, éliminant ainsi la nécessité de plusieurs mots de passe.

Actuellement, plus de cinquante sites Web, y compris des plateformes de renom telles qu’Adobe, eBay, PayPal et Google, approuvent cette authentification par passkey. Pour activer cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent d’abord générer une passkey via les paramètres de leur compte, qui est ensuite enregistrée de manière sécurisée sur l’appareil de l’utilisateur, facilitant ainsi les connexions ultérieures fluides et sécurisées. Lorsqu’ils souhaitent se connecter à un site Web pris en charge, les utilisateurs peuvent confirmer leur identité en utilisant leur méthode choisie, que ce soit la reconnaissance faciale, la numérisation des empreintes digitales ou la saisie d’un code PIN.

Pour la gestion des passkeys sur un ordinateur Windows 11, les utilisateurs peuvent simplement se rendre dans Paramètres > Comptes > Clés d’accès. De plus, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de supprimer les passkeys liées à des comptes qui ne sont plus utilisés, réduisant ainsi les risques potentiels d’attaques informatiques.

En offrant une clé unique pour vérifier l’identité d’un utilisateur, les passkeys présentent non seulement une approche plus sécurisée, mais offrent également une protection renforcée contre le vol d’identité et les attaques de phishing. Grâce à l’adoption des passkeys, les services ne stockent qu’une clé publique sur leurs serveurs, éliminant ainsi toute possibilité de mauvaise utilisation à des fins de connexion. Cette méthode renforce davantage la sécurité, offrant une protection supplémentaire contre les violations de données.

Outre les passkeys, Microsoft étudie également la possibilité de porter Windows 11 sur le cloud. Bien que cette fonctionnalité soit actuellement limitée aux comptes d’entreprise, la société envisage également de la rendre disponible pour les utilisateurs individuels. Une future mise à jour de Windows 11 pourrait introduire une fonctionnalité appelée « Windows 365 Boot », permettant aux appareils fonctionnant sous ce système de se connecter directement à un PC virtuel via le cloud, permettant ainsi aux utilisateurs d’interagir avec une instance hébergée dans le cloud du système d’exploitation, plutôt que de dépendre uniquement de leur version installée localement.

Cette initiative basée sur le cloud vise à offrir aux utilisateurs une flexibilité et une mobilité accrues, leur permettant d’accéder à Windows 11 et à sa suite d’applications depuis n’importe quel appareil connecté à Internet. Cependant, Microsoft est conscient des risques potentiels en matière de sécurité et de confidentialité associés à cette évolution et s’engage donc à travailler diligemment sur le projet pour mettre en place des mesures de sécurité robustes.

Le concept d’accès basé sur le cloud à Windows a été précédemment introduit par Microsoft en septembre 2021 avec Windows 365, qui permettait aux utilisateurs d’interagir avec Windows 10 via le cloud, y compris à partir d’appareils non traditionnels tels que les iPad. Néanmoins, les premiers utilisateurs ont constaté que les avantages par rapport à l’utilisation traditionnelle d’un PC étaient quelque peu limités.

En conclusion, l’introduction des passkeys dans Windows 11 marque une avancée significative en matière d’authentification et de sécurité des utilisateurs. En éliminant les mots de passe individuels et en offrant des alternatives pratiques mais solides telles que la reconnaissance faciale, la numérisation des empreintes digitales ou la saisie d’un code PIN, Microsoft vise à offrir une expérience utilisateur fluide et sûre. Alors que notre monde devient de plus en plus connecté numériquement, l’évolution des méthodes d’authentification sans mot de passe et l’exploration des systèmes d’exploitation basés sur le cloud pourraient bien annoncer une nouvelle ère de calcul accessible et flexible.