Apple Music et Apple TV débarquent enfin sur Windows

Après des années d’attente, les utilisateurs de Windows peuvent enfin profiter des applications Apple Music et Apple TV. Cette arrivée signe la fin d’iTunes sur Windows, qui était jusqu’alors la seule plateforme de gestion de contenu multimédia d’Apple sur les systèmes d’exploitation Microsoft.

C’est une nouvelle ère pour les utilisateurs de Windows : l’accès tant attendu à Apple TV et Apple Music est enfin une réalité. Apple annonce également l’intégration d’Apple Devices, enrichissant ainsi l’écosystème disponible sur Windows.

Cette évolution signifie la réduction du rôle d’iTunes, jadis pilier de la gestion multimédia d’Apple sur Windows. La décision d’Apple de segmenter ses services répond à une volonté d’offrir une expérience utilisateur améliorée, en phase avec les attentes modernes.

Téléchargement d’Apple TV et Apple Music sur Windows : mode d’emploi

La stratégie d’Apple, consistant à séparer ses services sur macOS pour simplifier l’accès au contenu multimédia, s’étend désormais à Windows. Les tests préalables achevés, Apple confirme la disponibilité de ses nouvelles applications, exclusivement pour les versions Windows 10 ou supérieures. Les utilisateurs des versions antérieures restent, pour l’heure, dépendants d’iTunes.

iTunes, bien qu’éclipsé, garde son utilité pour les podcasts et les livres audio, s’intégrant aux nouvelles applications sans nécessité de suppression. Apple souligne : après l’installation des nouvelles applications, iTunes ne gérera plus le contenu musical ou vidéo, ni la synchronisation des appareils Apple.

Pour télécharger ces applications, rendez-vous est donné sur le Microsoft Store, via l’application dédiée ou par navigateur web. Apple Music offre l’accès à la bibliothèque iTunes et au service de streaming d’Apple, tandis qu’Apple TV invite à découvrir films, séries et le service Apple TV+. Apple Devices, enfin, facilite la gestion des appareils Apple depuis un PC.

Nouveauté Windows : lancement automatique de Copilot

Microsoft teste une fonctionnalité visant à lancer automatiquement Copilot, son assistant IA, sur les « dispositifs grand écran » sous Windows 11. Cette initiative, encore en phase expérimentale auprès des Windows Insider, vise à améliorer l’expérience utilisateur sur les écrans de 27 pouces et plus.

Cette fonction, optimisée pour les configurations mono-écran, pourrait s’étendre selon les retours utilisateurs. Les bénéficiaires de cette nouveauté pourront, à tout moment, désactiver l’option dans les paramètres de leur PC.

Cette transition vers des applications dédiées illustre la volonté d’Apple et de Microsoft de proposer une expérience utilisateur plus ciblée et efficiente, adaptée aux évolutions technologiques et aux pratiques actuelles.

Les utilisateurs bénéficiant de cette nouveauté pourront la désactiver à leur guise en accédant aux Paramètres > Personnalisation > Copilot de leur PC, puis en cliquant sur l’option pour désactiver le démarrage automatique.

En conclusion

L’arrivée d’Apple Music et Apple TV sur Windows est une excellente nouvelle pour les utilisateurs qui attendaient ce changement depuis longtemps. C’est la fin d’une époque pour iTunes, mais le début d’une nouvelle ère pour le multimédia sur Windows.