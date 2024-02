Microsoft Edge surclasse ses rivaux et bat des records de popularité

Microsoft Edge atteint un record de popularité en janvier 2024, dépassant Safari et Firefox. Analyse des raisons de cette montée et des nouveautés du navigateur.

Selon les statistiques globales fournies par Statcounter pour le mois de janvier 2024, Chrome reste largement en tête avec une part de marché de 64,84 %, mais Edge se classe désormais deuxième, avec 12,96 % pour les navigateurs de bureau. C’est la meilleure performance jamais atteinte par le navigateur basé sur Chromium de Microsoft, frôlant les 13 %. Edge avait déjà dépassé la barre des 11 % par le passé, mais avait régressé jusqu’à atteindre 10,6 % au cours de l’année dernière. Microsoft se réjouira certainement de cette remontée.

Edge devance désormais nettement ses plus proches rivaux, Safari (8,83 %) et Firefox (7,57 %), et se rapproche même du double de la base d’utilisateurs du navigateur de Mozilla.

Il est également intéressant de noter que, dans le monde des parts de marché des systèmes d’exploitation, Statcounter a observé que Windows 11 a gagné 1,29 % pour atteindre une part de 27,83 %. C’est notable car nous avons assisté à quelques fluctuations dans l’adoption de Windows 11 récemment, mais le système d’exploitation remonte lentement mais sûrement dans le classement, bien que très lentement par rapport à la progression de Windows 10.

Analyse : une progression constante

Microsoft Edge gagne lentement en popularité, du moins sur le marché des ordinateurs de bureau, car son adoption sur mobile est encore inexistante. Mais pourquoi cette dynamique positive pour Edge ? Microsoft a réalisé des progrès notables avec Edge récemment. Le navigateur de bureau est performant et continue de s’améliorer, avec l’ajout de fonctionnalités impressionnantes, comme l’amélioration de la recherche avec des astuces innovantes, sans oublier les avancées mineures mais utiles (telles que les capacités de traduction intégrée pour les vidéos). De plus, Copilot devient une marque d’IA de plus en plus reconnue, maintenant intégrée dans Windows, et contribue aux améliorations constantes d’Edge, attirant ainsi de nouveaux utilisateurs.

Tout aussi important, Microsoft a entrepris un vaste effort de rationalisation de ses logiciels, en particulier Windows 11 (en supprimant certaines applications par défaut, par exemple) et Edge. Ainsi, le navigateur bénéficie de nouvelles fonctionnalités utiles tout en se débarrassant de l’inutile. Le résultat est une application plus épurée, ce qui commence à attirer l’attention de davantage de personnes.

Cependant, la popularité d’Edge semble être le résultat d’un tiraillement. D’un côté, il y a les avancées en termes de fonctionnalités et de peaufinage, et de l’autre, la tendance plus négative de Microsoft à inciter constamment les utilisateurs à adopter Edge. Actuellement, les aspects positifs semblent l’emporter, mais la concurrence avec Chrome pourrait encore tourner davantage en faveur de Microsoft si la société réduisait ses incitations agressives.

Statcounter : Microsoft Edge atteint presque 13 %, un nouveau record

Selon le rapport de janvier 2024 de Statcounter, qui se base sur des données recueillies via un code de suivi sur plus de 1,5 million de sites web à travers le monde, Microsoft Edge a excellé en janvier 2024, gagnant plus d’un point pour atteindre un nouveau record. Statcounter indique que le navigateur de Microsoft détient désormais 12,96 % de part de marché dans le secteur des navigateurs de bureau.

Sans surprise, Google Chrome reste le navigateur de bureau numéro un avec une part de 64,84 %. Après un gain substantiel en décembre 2023, Chrome a perdu 0,39 point, une baisse que Google peut aisément se permettre étant donné sa position dominante. Les mises à jour récentes de Chrome ont introduit plusieurs fonctionnalités alimentées par l’IA, susceptibles d’attirer des utilisateurs d’autres navigateurs.

Dans le marché des navigateurs mobiles, la situation est moins réjouissante pour Microsoft Edge, qui est loin derrière ses concurrents. Peut-être que le support prochain des extensions aidera Microsoft à rendre son navigateur mobile plus populaire sur Android et iOS. Pour l’instant, les choses semblent plutôt moroses pour le géant du logiciel, avec une part de marché de seulement 0,3 % pour Edge.

Pour plus d’informations sur le dernier rapport de Statcounter, vous pouvez consulter le site officiel. Il est bon de rappeler que les données de Statcounter ne sont pas précises à 100 %.

Via Neowin