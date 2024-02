Gemini révolutionne l’IA avec son nouveau chatbot

Google révèle Gemini, son assistant vocal et chatbot IA, qui transforme l’interaction avec la technologie, offrant des fonctionnalités avancées et une polyvalence inégalée.

Dans l’arène compétitive de l’innovation technologique, Google a pris une décision audacieuse en remplaçant son chatbot Bard par Gemini, une application nouvelle génération visant à surpasser ChatGPT d’OpenAI. Cet article explore le parcours de Google vers cette innovation majeure et présente les caractéristiques uniques de Gemini, démontrant ainsi comment Google continue de redéfinir notre interaction avec la technologie.

Historiquement, les premiers pas dans le monde des assistants numériques ont été marqués par des noms tels que Siri, Alexa et Google Assistant, suivis par l’émergence de chatbots en ligne comme ChatGPT et Google Bard. Aujourd’hui, Google franchit une nouvelle étape avec la fusion de ces deux technologies. Le 8 février, l’entreprise a levé le voile sur Gemini, une application pour smartphone qui combine les fonctionnalités d’un assistant vocal et d’un chatbot conversationnel.

Gemini se distingue par sa capacité à traiter des requêtes vocales et textuelles, offrant une gamme étendue de services : répondre à des questions, composer de la poésie, générer des images, rédiger des emails, analyser des photos personnelles, et bien plus encore. Disponible immédiatement pour les anglophones dans plus de 150 pays, Gemini se positionne comme le successeur de Bard et Google Assistant, s’appuyant sur une technologie d’intelligence artificielle développée par Google depuis le début de l’année précédente.

Cette nouvelle application est conçue pour accomplir diverses tâches, telles que servir de tuteur personnel, assister les développeurs dans leur codage, et préparer les candidats à des entretiens d’embauche, selon Google. « Gemini peut vous aider à naviguer à travers différents scénarios », a déclaré Sissie Hsiao, vice-présidente de Google et responsable de l’unité Google Assistant, soulignant la polyvalence et l’adaptabilité de l’application.

L’émergence de ChatGPT par OpenAI a marqué un tournant, poussant Google à accélérer son développement pour rester compétitif. Malgré des années de recherche en technologie similaire, Google n’avait pas encore lancé de produit aussi avancé que ChatGPT. Le lancement de Bard en mars, suivi d’une fusion des laboratoires Google Brain et DeepMind, a pavé la voie au développement de Gemini, une technologie d’IA révolutionnaire.

Gemini, qualifié de grand modèle linguistique, est capable d’apprendre en analysant d’immenses volumes de données. Cependant, il est aussi sujet à des erreurs et peut « halluciner », c’est-à-dire générer des réponses inexactes. Cette capacité « multimodale » lui permet de traiter aussi bien des images que des sons, offrant une réponse complexe à des problèmes incluant graphiques et images.

Avec le lancement de Gemini sur Android et web, et une version iOS annoncée pour bientôt, Google propose une application gratuite aux fonctionnalités limitées et une version avancée, Gemini Advanced, sur abonnement. Les tests comparatifs de Google prouvent que la version Ultra du modèle linguistique surpasse GPT-4 d’OpenAI dans des domaines clés comme la génération de code et le résumé d’articles de presse.

Gemini promet également de révolutionner la génération et l’analyse d’images, enrichissant l’expérience utilisateur par des fonctionnalités innovantes. Google envisage d’étendre cette technologie à Google Workspace et Google Cloud, intégrant ainsi Gemini à des applications populaires telles que Gmail et Google Docs. Sur les smartphones Android, Gemini remplacera Google Assistant pour les utilisateurs qui optent pour cette nouvelle application, tout en conservant la possibilité de répondre aux commandes vocales et textuelles.

En conclusion, Google continue de pousser les frontières de l’intelligence artificielle avec le lancement de Gemini, marquant un tournant dans notre interaction quotidienne avec la technologie. Cette avancée témoigne de l’engagement de Google envers l’innovation et son ambition de rester à l’avant-garde du secteur technologique.