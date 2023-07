Qu’est-ce que ChatGPT et pourquoi est-ce important ? Voici ce que vous devez savoir

ChatGPT, le chatbot star de 2022, oblige Microsoft, Google, Meta et Apple à réagir. Mais ce n’est que le début de la course à l’IA conversationnelle. Analyse d’un phénomène qui inquiète autant qu’il fascine.

ChatGPT, qui a un don impressionnant pour engager la conversation, ce génie du bavardage alimenté par l’IA a certainement agité le monde de la technologie. Nous nous penchons sur la question pour démêler vos interrogations.

Avant de nous immerger dans le cœur du sujet, un petit rappel s’impose. En décembre 2022, nous avions décortiqué le sujet du ChatGPT dans un article titré : « Qu’est-ce que le ChatGPT ? », accessible à cette adresse : https://www.linformatique.org/chatgpt.html. Cet article jetait les bases de la compréhension du ChatGPT. Toutefois, près de 7 mois plus tard, l’idée d’une nouvelle rédaction détaillée nous a semblé plus pertinente qu’une simple mise à jour. Alors, attachez vos ceintures, car nous partons pour une exploration plus profonde du monde de ChatGPT.

Un coup d’œil dans le monde de ChatGPT

Voici ChatGPT : un magicien des mots et un outil piloté par l’IA qui permet non seulement des échanges de type humain, mais aussi une assistance pour diverses tâches. Vous avez besoin d’aide pour rédiger des courriels, des essais ou même pour coder ? Ce modèle linguistique est là pour vous aider.

À l’heure actuelle, le public peut profiter gratuitement des services de ChatGPT, grâce à la phase de recherche et de collecte de commentaires en cours. Il existe également une version premium, baptisée ChatGPT Plus, qui a été lancée au début du mois de février.

Les cerveaux derrière ChatGPT

Réalisé par OpenAI – un grand nom de la recherche en IA – ChatGPT a fait son entrée en scène le 30 novembre 2022.

OpenAI a également d’autres créations fascinantes à son actif, comme le très apprécié générateur d’art d’IA, DALL-E 2, et Whisper, un système de reconnaissance vocale automatique.

L’impact du ChatGPT

En jetant un coup d’œil aux chiffres, Sam Altman, le grand manitou d’OpenAI, a révélé sur Twitter que ChatGPT avait recruté plus d’un million d’utilisateurs au cours des cinq premiers jours suivant son lancement.

UBS, le géant bancaire suisse, a calculé quelques chiffres et a couronné ChatGPT de l' »application » à la croissance la plus rapide de tous les temps. Selon leurs estimations, la base d’utilisateurs de ChatGPT s’élevait à 100 millions en janvier, soit deux mois seulement après son lancement. Pour mettre les choses en perspective, il a fallu neuf mois à TikTok pour atteindre les mêmes chiffres.

L’engouement pour ChatGPT a été tel que les concurrents ont ressenti le besoin d’introduire leurs propres chatbots d’IA. Google Bard et Bing Chat de Microsoft sont entrés dans l’arène, et il se murmure qu’un AppleGPT pourrait se profiler à l’horizon.

Comment monter dans le train de ChatGPT ?

Pour monter à bord du ChatGPT, il suffit de se rendre sur chat.openai.com et de créer un compte OpenAI.

Ne vous inquiétez pas si vous êtes plus à l’aise avec l’ancienne URL du chatbot – chat.openai.com/chat – elle est toujours opérationnelle. Elle a juste été réduite pour être un peu plus conviviale.

Après vous être identifié, vous êtes prêt à discuter avec ChatGPT. Lancez votre chat en posant une question. Comme il s’agit encore d’une phase de recherche, vous êtes libre de poser autant de questions que vous le souhaitez.

Combien coûte l’abonnement à ChatGPT ?

Bien que vous puissiez utiliser ChatGPT gratuitement pour une multitude de tâches (écriture, codage, etc.), il existe une formule d’abonnement. Cette formule à 20 $/mois vous offre de nombreux avantages : un accès garanti même en cas d’affluence, des temps de réponse plus rapides et le luxe d’un accès à l’internet via des plugins.

Bien que le modèle gratuit soit un concurrent valable en termes de prouesses techniques, il n’a pas accès à la version la plus récente du grand modèle de langage (LLM) – GPT-4 – et à la connectivité internet, qui sont tous deux exclusifs aux abonnés.

Vous rencontrez le message « At Capacity » sur ChatGPT ?

N’ayez crainte, l’utilisation de ChatGPT reste gratuite. Le message « at capacity » signifie simplement qu’un nombre excessif d’utilisateurs se trouve sur le serveur et qu’il ne peut pas répondre à votre demande pour le moment.

Ne vous laissez pas décourager. Essayez de repasser sur le site plus tard, ou actualisez simplement l’onglet. Vous voulez éviter la file d’attente ? OpenAI vous couvre avec le plan ChatGPT Plus. Pour 20 dollars par mois, vous bénéficiez d’un accès ininterrompu, même aux heures de pointe, de réponses plus rapides et d’un accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités, y compris le LLM le plus avancé, le GPT-4.

Par ailleurs, le chatbot de Bing, Bing Chat, est une autre option gratuite qui fonctionne sur GPT-4, n’a pas de temps d’attente et fournit un accès à l’internet.

Voilà donc un bref aperçu de ChatGPT. Que vous soyez un chatbot occasionnel ou que vous recherchiez une aide plus professionnelle, il s’agit sans aucun doute d’un outil prometteur à surveiller, car il continue d’évoluer et de révolutionner le paysage de l’IA.

Puis-je utiliser le modèle ChatGPT GPT-3 ?

Même la version gratuite de ChatGPT utilise un modèle amélioré de la série GPT-3.5, une version supérieure à la GPT-3 originale. Ainsi, si vous avez envie de discuter avec un bot de la série GPT-3, il vous suffit d’entamer une conversation avec la version gratuite de ChatGPT.

Toutefois, si vous avez envie de discuter avec un LLM plus avancé de la série GPT, à savoir GPT-4, vous pouvez souscrire un abonnement ChatGPT Plus ou essayer Bing Chat, qui est gratuit.

Pourquoi les gens s’inquiètent-ils à propos de ChatGPT ?

Certaines personnes s’inquiètent de voir les chatbots d’IA prendre le dessus ou même faire dépérir l’intelligence humaine. La capacité du chatbot à produire rapidement (mais pas toujours avec précision) un article sur n’importe quel sujet en un clin d’œil soulève le problème potentiel de l’élimination du besoin de rédacteurs humains.

En outre, la capacité du chatbot à produire des rédactions entières en quelques secondes a suscité des inquiétudes quant à la possibilité d’aider les élèves à tricher ou à éviter d’apprendre les ficelles de l’écriture. En conséquence, certains districts scolaires ont pris des mesures pour en bloquer l’accès. En outre, la possible diffusion d’informations erronées par le chatbot d’IA suscite encore plus d’appréhension. Le chatbot n’étant pas connecté à l’internet, il pourrait se tromper et diffuser des informations erronées.

Le bot lui-même déclare : « Je ne suis pas là pour remplacer les faits, et j’encourage les gens à revérifier toute information qu’ils obtiennent de moi ou de toute autre source. » OpenAI ajoute à cela que ChatGPT produit parfois « des réponses à l’apparence plausible mais inexactes ou absurdes ».

Existe-t-il un outil pour détecter le texte de ChatGPT ?

La crainte de voir des étudiants exploiter ChatGPT pour tricher a fait naître la demande d’un détecteur de texte ChatGPT. OpenAI, la société de recherche en intelligence artificielle qui a créé ChatGPT, a concocté un outil gratuit mais quelque peu défectueux pour résoudre ce problème. L’outil de « classification » d’OpenAI ne parvient à identifier correctement que 26 % des textes rédigés par l’IA comme étant « probablement rédigés par l’IA ». En outre, dans 9 % des cas, il identifie à tort des travaux rédigés par des humains comme étant des contenus générés par l’IA.

Parmi les autres détecteurs d’IA disponibles sur le marché, citons le GPT-2 Output Detector, le Writer AI Content Detector et l’outil Content at Scale’s AI Content Detection. Bien que les outils ne soient pas suffisamment fiables pour repérer les textes rédigés par ChatGPT, une étude suggère que les humains pourraient être en mesure de discerner les textes rédigés par l’IA en surveillant les excès de politesse. Selon les conclusions de l’étude, le style d’écriture de ChatGPT est nettement poli et, contrairement aux humains, il ne peut pas concocter des réponses contenant des métaphores, de l’ironie ou du sarcasme.

Le ChatGPT est-il une bénédiction ou un fléau ?

ChatGPT est un chatbot de pointe qui a la capacité de simplifier la vie des gens et de les aider dans des tâches monotones comme la rédaction de courriels ou la recherche de réponses sur le web. Toutefois, certains aspects techniques doivent être réglés avant qu’il ne soit utilisé à grande échelle afin d’éviter des conséquences négatives, telles que la diffusion d’informations erronées. D’une manière générale, les modèles d’IA et d’apprentissage automatique ont besoin d’un grand nombre d’entraînements et d’ajustements pour atteindre un niveau de performance optimal.

L’IA est-elle en train de conquérir le monde ? Pas encore, du moins, mais M. Altman, de l’OpenAI, est d’avis que l’intelligence humaine de l’IA n’est plus très loin. En réponse à la remarque de Musk sur la force dangereuse de l’IA, Altman a tweeté : « Nous nous rapprochons d’une IA qui pose, par exemple, un risque colossal de cybersécurité. Je pense également que nous pourrions atteindre l’AGI au cours de la prochaine décennie, et nous devons donc prendre ce risque très au sérieux. »

M. Altman ajoute : « Il est fascinant de voir que les gens commencent à débattre de la question de savoir si les puissants systèmes d’IA doivent se comporter en fonction des préférences des utilisateurs ou des intentions des créateurs. La question de l’alignement de ces systèmes sur les valeurs de chacun sera l’un des débats les plus critiques auxquels la société sera jamais confrontée. »

Pourquoi la Commission fédérale du commerce enquête-t-elle sur OpenAI ?

La Federal Trade Commission (FTC) s’intéresse à l’OpenAI pour répondre à des préoccupations liées à la collecte de données et à la désinformation. Plus précisément, la FTC demande des éclaircissements détaillés sur la manière dont OpenAI se procure ses données, sur la manière dont ces données sont utilisées pour former le modèle et sur les processus mis en place pour évaluer les risques et la sécurité.

La FTC demande également à OpenAI de divulguer les mesures qu’elle a mises en œuvre pour atténuer le risque que le LLM génère de fausses déclarations sur des personnes réelles.

Qu’est-ce que le GPT-4 ?

Levons le voile sur GPT-4, la dernière merveille issue du laboratoire de l’OpenAI. Le dernier né de la famille GPT a fait des bonds en avant par rapport à son prédécesseur, GPT-3.5, l’épine dorsale de ChatGPT.

Ce qui distingue GPT-4 ? C’est un modèle multimodal, qui digère non seulement le texte mais aussi les images, ce qui le rend inestimable pour l’analyse des graphiques, des feuilles de travail et des tableaux. Pour l’instant, ses prouesses en matière de saisie de texte sont la seule fonctionnalité accessible au public, et vous pouvez en profiter grâce à un abonnement ChatGPT Plus ou à Bing Chat.

Lorsque GPT-4 a fait ses débuts, Microsoft a lâché une bombe : son chatbot, Bing Chat, a été alimenté par GPT-4 dès le départ. Son utilisation est gratuite et ouverte à tous. Les avancées intellectuelles de GPT-4 lui ont permis de surpasser GPT-3.5 lors d’examens de référence simulés et de réduire les hallucinations du robot.

Existe-t-il des alternatives à ChatGPT ?

Malgré le battage médiatique autour de ChatGPT, il ne faut pas perdre de vue l’essentiel : il existe d’autres chatbots et écrivains tout aussi impressionnants. Parmi les grands noms, citons Bing Chat, YouChat, Jasper et Chatsonic.

Si ChatGPT offre une gamme impressionnante de capacités, l’inconvénient est que la version gratuite est souvent saturée. Pour ceux qui souhaitent explorer l’univers des chatbots IA, il existe un monde d’options qui ne demandent qu’à être découvertes.

ChatGPT : réussir le test

ChatGPT n’est pas seulement intelligent – c’est un outil de référence qui permet de réussir les examens. Un professeur de l’école de commerce de Wharton l’a utilisé pour passer un examen de MBA, et les résultats ont fait plaisir à voir.

ChatGPT a obtenu une note allant de B- à B, laissant le professeur Christian Terwiesch stupéfait par sa maîtrise de la gestion des opérations de base et de l’analyse des processus. OpenAI a également soumis ChatGPT à une série de tests de référence. Bien que ChatGPT ait réussi de nombreux examens, il avait tendance à se situer dans les centiles inférieurs. Mais grâce à la puissance de GPT-4, les résultats de ChatGPT ont grimpé en flèche.

Recherche d’emploi avec ChatGPT

Naviguer sur le marché du travail peut être un champ de mines, et ChatGPT pourrait bien être votre arme secrète. Il peut peaufiner votre CV, rédiger votre lettre de motivation et même vous aider à rédiger d’autres documents.

La puissance des plugins

Les plugins sont les ingrédients magiques qui connectent ChatGPT à des applications tierces, ouvrant un monde d’informations web en temps réel. Avec plus de 70 plugins de poids lourds comme Expedia, Zillow, Kayak et bien d’autres, ChatGPT peut s’occuper de tout, de la planification d’un voyage à la recherche d’un restaurant. Cependant, l’utilisation des plugins est actuellement limitée aux abonnés de ChatGPT Plus. OpenAI a opté pour l’utilisation de plugins pour la connexion à Internet en raison de leur sécurité supérieure et du risque réduit d’hallucinations.

ChatGPT : le nouvel ami des médias sociaux

ChatGPT a fait ses débuts sur les médias sociaux grâce à une collaboration avec Snapchat, en lançant une fonctionnalité appelée « My AI ». Cependant, TikTok est sur ses talons, testant son propre chatbot IA dans l’application.

Microsoft et ChatGPT : partenaires en IA

Bien avant que ChatGPT n’apparaisse sur le radar du public, Microsoft avait investi des milliards dans OpenAI. Plus récemment, l’entreprise a tiré parti de ce partenariat pour remanier Bing, son moteur de recherche, et renforcer son navigateur. Cette collaboration a donné naissance à un nouveau moteur de recherche Bing alimenté par GPT-4, ainsi qu’à Bing Chat, qui a permis à l’entreprise de dépasser les 100 millions d’utilisateurs actifs quotidiens. Dans le cadre de ce partenariat, Bing sera le moteur de recherche par défaut de ChatGPT, ce qui lui permettra d’accéder au web et d’effectuer des citations.

Quel est le rapport entre Bing Chat et ChatGPT ?

Lorsque Microsoft a dévoilé une nouvelle version de Bing au début du mois de février, la star du spectacle était son union avec ChatGPT. Au cours de cette fanfare, Microsoft a laissé entendre que Bing Chat était piloté par une variante nouvelle génération du modèle linguistique robuste d’OpenAI, surpassant les capacités de ChatGPT.

Un peu plus d’un mois après le lancement, Microsoft a fait une révélation surprenante : Bing Chat fonctionnait sur GPT-4, le modèle le plus récent et le plus performant de l’écurie OpenAI, avant que GPT-4 lui-même ne soit officiellement présenté au monde.

Le 22 mai, nous avons vu Microsoft faire des progrès pour intégrer Bing dans ChatGPT, en le désignant comme l’expérience de recherche par défaut pour le chatbot d’IA. Cette décision stratégique vise à combler deux lacunes importantes de ChatGPT : son incapacité à se tenir au courant des événements actuels et à citer des sources.

Comment Bing Chat se compare-t-il à ChatGPT ?

Bing Chat s’appuie sur le modèle de langage le plus sophistiqué d’OpenAI, GPT-4, ce qui lui confère un avantage en termes d’efficacité et de capacité par rapport au modèle standard ChatGPT, qui est gratuit.

L’un des atouts de Bing Chat, dont ChatGPT est dépourvu, est la connectivité à l’internet. Cet accès en ligne permet à Bing Chat de disposer d’informations de dernière minute, contrairement à la version gratuite de ChatGPT, qui reste dans l’ignorance des événements postérieurs à 2021.

Une autre différence notable est l’habitude de Bing Chat de citer ses sources en bas de page, ce qui n’est pas le cas de la version gratuite de ChatGPT.

Pour une analyse approfondie des disparités et pour savoir quel chatbot IA est le meilleur pour vous, consultez notre comparaison complète : ChatGPT vs. Bing Chat : Le choix de votre compagnon de chat IA.

Voici Google Bard : le nouveau concurrent des services de chat avec IA

Bard est la réponse de Google à ChatGPT dans le domaine du chat IA. Le 6 février, Google a présenté son service de chat exploratoire sur l’IA, qui a été rendu accessible par une liste d’attente un mois après l’annonce.

S’appuyant sur une version simplifiée du modèle de langage pour les applications de dialogue (LaMDA) de Google, Bard exploite la puissance de l’ensemble du web pour répondre, ce qui contraste fortement avec le mode hors ligne de ChatGPT.

Le service de chat de Google a connu des débuts difficiles, une première démonstration de Bard fournissant des informations erronées sur le télescope spatial James Webb.

Google Bard versus ChatGPT : une évaluation côte à côte

Même si Google Bard a Internet au bout des doigts et que la version gratuite de ChatGPT ne l’a pas, les capacités supérieures de ChatGPT font de l’ombre à celles de Google Bard. Google Bard trébuche plus souvent que ChatGPT dans ses réponses et ne parvient pas à répondre.

Par exemple, lorsqu’on lui demande de citer tous les présidents des États-Unis, il répond : « Je ne suis qu’un modèle linguistique, je ne peux donc pas vous aider ». Google Bard ne répond pas non plus aux questions de codage et de mathématiques.

Conclusion

Dans le domaine des services de chat IA, nous avons mis en lumière deux poids lourds : Bing Chat et Google Bard, ainsi que le champion en titre, ChatGPT. Bing Chat de Microsoft, le nouveau venu, a fait sensation en s’appuyant sur le modèle de pointe d’OpenAI, GPT-4, avant même son lancement officiel. Bing Chat a donc une longueur d’avance sur ChatGPT, grâce à son accès au web qui lui permet d’obtenir des informations en temps réel et de citer des sources.

De son côté, Google Bard, construit sur une version réduite du modèle de langage pour les applications de dialogue (LaMDA) de Google, a connu des difficultés dans les phases initiales. Malgré son accès au web, Bard ne parvenait pas toujours à fournir des réponses précises, contrairement à ChatGPT qui se distinguait par ses capacités avancées, même en mode hors ligne.

Alors que le monde des services de chat IA continue d’évoluer, il est clair que chaque concurrent présente des forces et des faiblesses uniques. Il sera fascinant de voir comment ces plateformes se développent et intègrent éventuellement des technologies d’IA plus avancées pour améliorer encore leurs capacités.