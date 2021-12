Un article étrange prétend que les pieuvres viennent de l’espace

L’examen de décennies d’études sur un concept « extravagant » impliquant des virus venus de l’espace jette un doute sur le degré de scientificité dont nous pouvons faire preuve lorsque nous spéculons sur l’évolution de la vie sur Terre.

En affirmant que les pieuvres viennent de l’espace, un article étrange repousse les limites de la compréhension scientifique.

S’il est facile d’utiliser des termes comme « fou », « voyou » et « franc-tireur » pour décrire la frange scientifique, des publications comme celle-ci, datant de 2018, nous ont fait cligner des yeux de hibou, ne sachant pas par où commencer.

Cette revue, qui a été publiée en août 2018 par Progress in Biophysics and Molecular Biology, comptait au total 33 contributeurs. La revue est évaluée par des pairs et reçoit une quantité décente de citations. Il ne s’agit donc ni d’une micro ou d’une source spécialisée de publication payante.

Stephen Fleischfresser, un journaliste scientifique, se penche sur le passé de deux des scientifiques les plus connus impliqués : Edward Steele et Chandra Wickramasinghe. Sa lecture en vaut la peine.

Pour résumer, Steele est un immunologiste qui jouit d’une réputation marginale pour ses idées sur l’évolution, qui mettent l’accent sur l’acquisition de modifications génétiques causées par des influences environnementales plutôt que par des mutations aléatoires, un concept qu’il qualifie de méta-Lamarckisme.

De l’autre côté, Wickramasinghe a eu une carrière moins controversée, ayant été reconnu pour avoir validé expérimentalement l’idée de Sir Fred Hoyle expliquant la formation de molécules complexes de carbone sur la poussière interstellaire.

Wickramasinghe et Hoyle sont également à l’origine d’une autre thèse sur la biologie de l’espace. Seulement celle-ci est fondée sur plus que les racines de la chimie organique.

La thèse de Hoyle Wickramasinghe (H-W) sur la biologie cométaire (cosmique) présente la notion relativement simple que le cours de l’évolution a été fortement influencé par une biochimie qui n’a pas pris naissance sur Terre.

« Les comètes sont les transporteurs et les distributeurs de la vie dans l’univers », a déclaré Wickramasinghe, « et la vie sur Terre a commencé et évolué à la suite d’apports cométaires. »

Wickramasinghe soutient que ces apports ne se limitent pas à un saupoudrage libéral d’acides aminés cuits dans l’espace.

Ils contiennent plutôt des virus qui infectent les organismes, entraînant leur développement dans des voies entièrement nouvelles.

L’article, intitulé « Cause of the Cambrian Explosion – Terrestrial or Cosmic ? » s’appuie sur des études actuelles pour déduire qu’une pluie de rétrovirus extraterrestres a eu une influence significative sur la diversité de la vie dans nos eaux il y a environ un demi-milliard d’années.

« Ainsi, les rétrovirus et autres virus libérés dans les traînées de débris cométaires ont la capacité de fournir de nouvelles séquences d’ADN aux génomes terrestres et de promouvoir des changements mutagènes supplémentaires dans les génomes somatiques et germinaux », ont déclaré les chercheurs.

Prenez le temps de l’absorber. Et avant de continuer, respirez profondément, car c’était la partie facile.

C’est à peu près à cette époque qu’un groupe de mollusques, les céphalopodes, ont commencé à sortir leurs tentacules de leur coquille, se ramifiant en un assortiment étonnant de tailles et de formes en un laps de temps qui semblait relativement court.

La génétique de ces espèces, qui comprennent aujourd’hui les pieuvres, les calmars et les seiches, est aussi étrange que les animaux eux-mêmes, notamment en raison de leur capacité à modifier leur ADN à la volée.

Les auteurs du rapport avancent l’argument audacieux que ces anomalies génétiques pourraient constituer une preuve de vie extraterrestre.

Mais cette fois, il s’agirait de l’arrivée de génomes entiers piégés en stase puis décongelés dans nos mers tièdes.

« Ainsi, il ne faut pas exclure que des œufs de calmar et/ou de pieuvre cryoconservés soient arrivés dans des bolides de glace il y a plusieurs centaines de millions d’années », ont-ils conclu.

L’expert médical Keith Baverstock de l’Université de Finlande orientale a reconnu dans son évaluation du manuscrit qu’il existe une pléthore de données qui soutiennent de manière plausible le concept H-W, comme l’étrange chronologie de l’émergence des virus.

Cependant, ce n’est pas ainsi que la science progresse.

« Je pense que ce travail démontre la validité scientifique des hypothèses autonomes du début de la vie », affirmait alors Baverstock.

« Aussi convaincant que puisse être le poids des preuves raisonnables mais non concluantes, là n’est pas la question. »

Bien que le concept soit frais et intriguant, rien dans le résumé ne contribue à notre compréhension du développement de la vie sur Terre plus que les conjectures actuelles, n’apportant ainsi rien à notre modèle d’évolution.

Néanmoins, avec des précautions suffisantes, la science peut être capable de tolérer une bonne dose de folie de temps en temps.

Denis Noble, rédacteur en chef de la revue, reconnaît que « des études supplémentaires sont nécessaires », ce qui est un euphémisme.

Toutefois, compte tenu des récentes avancées en matière de chimie organique dans l’espace, il y a matière à débat.

« Alors que la chimie et la biologie spatiales gagnent en importance, il est naturel qu’un magazine dédié à l’intersection de la physique et de la biologie favorise la discussion », a déclaré Noble.

« Les idées deviendront inévitablement testables à l’avenir ».

Pour être prêt à accueillir le retour de nos seigneurs pieuvres au cas où ces tests valideraient les prédictions, nous vous suggérons de bien vous préparer. Qui sait quand ils voudront réclamer ces œufs ?

Les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue Progress in Biophysics and Molecular Biology.

Cette histoire a été publiée pour la première fois en août 2018.